Quién es David Vélez y cuál es su fortuna

David Vélez es fundador y director general de Nubank, empresa conocida en México por la marca Nu. Nació en Medellín, Colombia, y pasó parte de su infancia entre su país natal y Costa Rica antes de trasladarse a Estados Unidos para continuar su formación académica.

Su preparación profesional se desarrolló en la Universidad de Stanford, donde obtuvo una licenciatura y posteriormente una maestría en administración de empresas en la Stanford Graduate School of Business.

Antes de emprender, trabajó en algunas de las firmas financieras más importantes del mundo, entre ellas Goldman Sachs, Morgan Stanley y General Atlantic. Más adelante se incorporó a Sequoia Capital, uno de los fondos de inversión más influyentes del planeta, donde fue responsable de inversiones en América Latina.

Aquella trayectoria terminó reflejándose también en su patrimonio. De acuerdo con el Ranking de Multimillonarios de Bloomberg, David Vélez ocupa el lugar 244 entre las personas más ricas del mundo, con una fortuna estimada en 13,500 millones de dólares.

El trámite bancario que terminó inspirando la creación de Nu

La idea que dio origen a Nu surgió durante su etapa profesional en Brasil.

Mientras realizaba actividades de inversión en ese país, Vélez tuvo que abrir una cuenta bancaria. Aquello que parecía un procedimiento sencillo terminó convirtiéndose en una experiencia frustrante marcada por trámites burocráticos, procesos lentos y una atención al cliente que consideró deficiente.

Según ha explicado el propio empresario, la dificultad para concertar citas, las restricciones de acceso a las sucursales y la experiencia general de los usuarios le hicieron cuestionar el funcionamiento del sistema financiero brasileño.

A partir de esa experiencia comenzó a plantearse la posibilidad de crear una alternativa digital que eliminara gran parte de esas fricciones para los clientes.