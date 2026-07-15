Aportaciones voluntarias a la Afore: qué son, para qué sirven y cómo pueden aumentar tu pensión

Dependiendo de las metas individuales de cada persona, existen diferentes alternativas de aportaciones voluntarias, o ahorro voluntario.
Consar especifica que existen cuatro tipos diferentes de ahorro voluntario, enfocados en las metas de cada persona:
Aportaciones voluntarias a corto plazo
Consar las describe como aportaciones que se invierten a corto plazo y no son deducibles de impuestos.
Esto significa que si piensas utilizar el dinero a corto plazo, este tipo de aportaciones te permiten disponer de manera prácticamente inmediata. Hasta 2020, se requería de un periodo mínimo de dos meses para disponer del dinero invertido, pero con la Reforma al Seguro Social que entró en vigor en 2021, se eliminó este plazo mínimo y se delimitó que cada Afore será la encargada del tiempo de retiro de dichas aportaciones.
Se trata de un tipo de inversión que debe permanecer en la cuenta individual de cada trabajador por al menos cinco años para que se el aplique el respectivo estímulo fiscal (deducibilidad de impuestos).
En este caso, mientras más tiempo quede invertido el ahorro, mayores ganancias generará, lo que ayudará a alcanzar más fácilmente las metas de cada trabajador.
Aportaciones voluntarias complementarias de retiro
De acuerdo con Consar, este tipo de aportaciones deben permanecer en la cuenta individual de cada trabajador hasta que tenga derecho a disponer de las aportaciones obligatorias.
Se trata de un modelo deducible de impuestos en la declaración anual y debe permanecer invertida hasta los 65 años de edad para que al momento del retiro se aplique el beneficio fiscal conocido como exención.
Publicidad
Aportaciones voluntarias con perspectiva de inversión a largo plazo
Se trata de aportaciones adicionales a la cuenta individual con las que se puede complementar el ahorro para el retiro.
Este tipo de ahorro permite deducir en la declaración fiscal las aportaciones voluntarias del ingreso acumulable. Las aportaciones deben permanecer invertidas hasta los 65 años para que al momento del retiro se aplique el beneficio fiscal (exención).