Aportaciones voluntarias a la Afore: qué son, para qué sirven y cómo pueden aumentar tu pensión

¿Qué son las aportaciones voluntarias y cuántos tipos diferentes existen?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el ahorro voluntario que cada persona realice se traducirá en una mayor pensión al momento del retiro.

Dependiendo de las metas individuales de cada persona, existen diferentes alternativas de aportaciones voluntarias, o ahorro voluntario.

Consar especifica que existen cuatro tipos diferentes de ahorro voluntario, enfocados en las metas de cada persona:

Aportaciones voluntarias a corto plazo

Consar las describe como aportaciones que se invierten a corto plazo y no son deducibles de impuestos.

Esto significa que si piensas utilizar el dinero a corto plazo, este tipo de aportaciones te permiten disponer de manera prácticamente inmediata. Hasta 2020, se requería de un periodo mínimo de dos meses para disponer del dinero invertido, pero con la Reforma al Seguro Social que entró en vigor en 2021, se eliminó este plazo mínimo y se delimitó que cada Afore será la encargada del tiempo de retiro de dichas aportaciones.

Aportaciones voluntarias a largo plazo

Se trata de un tipo de inversión que debe permanecer en la cuenta individual de cada trabajador por al menos cinco años para que se el aplique el respectivo estímulo fiscal (deducibilidad de impuestos).

En este caso, mientras más tiempo quede invertido el ahorro, mayores ganancias generará, lo que ayudará a alcanzar más fácilmente las metas de cada trabajador.

Aportaciones voluntarias complementarias de retiro

De acuerdo con Consar, este tipo de aportaciones deben permanecer en la cuenta individual de cada trabajador hasta que tenga derecho a disponer de las aportaciones obligatorias.

Se trata de un modelo deducible de impuestos en la declaración anual y debe permanecer invertida hasta los 65 años de edad para que al momento del retiro se aplique el beneficio fiscal conocido como exención.