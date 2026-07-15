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Aportaciones voluntarias a la Afore: qué son, para qué sirven y cómo pueden aumentar tu pensión

Las aportaciones voluntarias pueden convertirse en una herramienta crucial para alcanzar las metas de ahorro de cada trabajador.
mié 15 julio 2026 12:09 PM
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aportaciones voluntarias afore
Las aportaciones voluntarias a la Afore pueden ayudar a alcanzar objetivos de ahorro. (jesús Almazán)

La Afore (Administradora de Fondos para el Retiro) es la herramienta que servirá en el futuro para que los trabajadores tengan acceso a una pensión digna durante su vejez.

Aunque se trata de un fondo que recibe aportaciones principalmente del empleador y del gobierno, es importante recalcar que también puede recibir aportaciones voluntarias del propio trabajador.

Existen diferentes tipos de aportaciones voluntarias que tienen diferentes propósitos. Aquí te explicamos para qué sirve cada tipo y cómo se pueden realizar dichas aportaciones.

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¿Qué son las aportaciones voluntarias y cuántos tipos diferentes existen?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el ahorro voluntario que cada persona realice se traducirá en una mayor pensión al momento del retiro.

Dependiendo de las metas individuales de cada persona, existen diferentes alternativas de aportaciones voluntarias, o ahorro voluntario.

Consar especifica que existen cuatro tipos diferentes de ahorro voluntario, enfocados en las metas de cada persona:

Aportaciones voluntarias a corto plazo

Consar las describe como aportaciones que se invierten a corto plazo y no son deducibles de impuestos.

Esto significa que si piensas utilizar el dinero a corto plazo, este tipo de aportaciones te permiten disponer de manera prácticamente inmediata. Hasta 2020, se requería de un periodo mínimo de dos meses para disponer del dinero invertido, pero con la Reforma al Seguro Social que entró en vigor en 2021, se eliminó este plazo mínimo y se delimitó que cada Afore será la encargada del tiempo de retiro de dichas aportaciones.

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Aportaciones voluntarias a largo plazo

Se trata de un tipo de inversión que debe permanecer en la cuenta individual de cada trabajador por al menos cinco años para que se el aplique el respectivo estímulo fiscal (deducibilidad de impuestos).

En este caso, mientras más tiempo quede invertido el ahorro, mayores ganancias generará, lo que ayudará a alcanzar más fácilmente las metas de cada trabajador.

Aportaciones voluntarias complementarias de retiro

De acuerdo con Consar, este tipo de aportaciones deben permanecer en la cuenta individual de cada trabajador hasta que tenga derecho a disponer de las aportaciones obligatorias.

Se trata de un modelo deducible de impuestos en la declaración anual y debe permanecer invertida hasta los 65 años de edad para que al momento del retiro se aplique el beneficio fiscal conocido como exención.

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Existen diferentes formas de realizar aportaciones voluntarias a la Afore. (Anylu Hinojosa-Peña)

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Aportaciones voluntarias con perspectiva de inversión a largo plazo

Se trata de aportaciones adicionales a la cuenta individual con las que se puede complementar el ahorro para el retiro.

Este tipo de ahorro permite deducir en la declaración fiscal las aportaciones voluntarias del ingreso acumulable. Las aportaciones deben permanecer invertidas hasta los 65 años para que al momento del retiro se aplique el beneficio fiscal (exención).

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¿En dónde puedo realizar aportaciones voluntarias a mi Afore?

De acuerdo con Consar, las aportaciones voluntarias se pueden realizar a través de diferentes establecimientos físicos y digitales:

- 7 Eleven

- Circle K y Extra

- Financiera para el Bienestar

- Banco del Bienestar

- Tiendas de Grupo Walmart (Walmart, Walmart Exprés, Bodega Aurrerá, Sam's Club).

- Farmacias del Ahorro

- Chedraui

Los montos de las aportaciones voluntarias pueden ir desde los $50.00 hasta los $5,000.00 o $10,000.00, dependiendo del establecimiento que se elija.

En el caso de los canales digitales, se puede realizar a través de las plataformas AforeMóvil, AforeWeb, uLink y Millas para el retiro.

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¿Puedo realizar aportaciones voluntarias directamente con la administradora de mi cuenta?

Las aportaciones voluntarias también se pueden realizar directamente en las plataformas de la institución que administra la Afore.

Si deseas realizar aportaciones por este medio, es importante acercarse a la institución y conocer las herramientas a las cuáles se pueden realizar despósitos a la cuenta de ahorro.

Algunas instituciones financieras ofrecen alternativas como aportaciones a través de aplicaciones móviles, banca digital, o bien pagos referenciados a través de descuentos vía nómina.

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Afore Retiro Ahorro

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