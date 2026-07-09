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Finanzas Personales

¿Sabes donde está tu Afore? Así puedes localizar tus datos

Todos los trabajadores tienen una cuenta de Afore, aunque no todos son conscientes de la institución donde está registrados.
jue 09 julio 2026 06:37 PM
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Guía para saber cómo funciona la Afore y saber en cuál está tu ahorro para el retiro
Existen diferentes canales para que los trabajadores ubiquen su cuenta de Afore. (Jimena Zavala)

Aunque parece lejano, cuidar de nuestro futuro es responsabilidad de cada persona, y una herramienta que será de gran utilidad en los próximos años es la Afore (Administradora de Fondos para el Retiro).

Se trata de un fondo al que todos los trabajadores con prestaciones conforme a la ley tienen acceso, sin importar si se trata de tu primer, segundo o tercer empleo.

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¿Qué es una Afore?

Lo primero que debemos entender es qué es una Afore. El artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro define este concepto como: “Entidades financieras constituidas como sociedades mercantiles que se dedican de manera exclusiva, habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de las leyes de seguridad social, así como administrar sociedades de inversión”.

El banco Banamex define a la Afore como “entidad financiera que tiene como objetivo manejar e invertir de manera segura los recursos de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y así ayudarlos a incrementar sus ahorros con el objetivo de obener una mejor pensión”.

Es importante precisar que el trabajador es capaz de elegir una Afore, y en caso contrario, se le asigna una.

Posteriormente se crea una cuenta única e intransferible en la cual se acumulan las aportaciones del empleador, el Gobierno y las que realice el propio trabajador de manera voluntaria.

En resumen, sin importar si el el trabajador labora para el sector público o privado, puede ahorrar dinero para mantener un ingreso al momento de su jubilación.

donde esta tu afore
Todos los trabajadores con prestaciones de ley tienen acceso a una cuenta de Afore. (Jesús Almazán)

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¿Cómo funciona la Afore?

Las Afores invierten dinero de los trabajadores a través de las Sociedades de Inversión Especializada (SIEFORE), instituciones que tienen como objetivo maximizar los rendimientos de los trabajadores a través de inversiones reguladas y supervisadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Banamex explica que las SIEFOREs son generacionales, pues se asigna una de acuerdo al año de nacimiento del trabajador, ya que se trata de una estrategia de inversión de fondos que está determinada por el tiempo que falta para el retiro del trabajador.

Dentro de una Afore existen dos tipos de aportaciones: las obligatorias, que son depositadas a la cuenta del trabajador de forma periódica por el empleador mientras la relación laboral permanezca activa y esté formalizada bajo las condiciones de la Ley General del Trabajo.

Las otras son las aportaciones voluntarias, que son aquellas que el trabajador realiza de forma independiente. El trabajador es libre de realizar estas aportaciones con la cantidad que desee y la frecuencia que elija, aunque una estrategia donde se realicen de manera frecuente puede ayudar a financiar una mejor pensión al final de la vida laboral.

Desde el momento en que un trabajador comienza su vida laboral de manera formal, tiene derecho a una Afore, por lo que se recomienda elegir a la respectiva administradora y, en caso de no saberlo, se recomienda investigar en dónde se encuentra.

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¿Cómo saber en dónde está mi Afore?

Todos los trabajadores tienen derecho a conocer en dónde está su Afore, y para ello existen herramientas habilitadas por la Consar.

Estas son las alternativas para saber la administradora donde se encuentra la Afore:

- Llamar por teléfono sin costo a SARTEL: 55 1328 5000.

- Por internet a través del portal AforeWeb, ingresando al apartado Localiza tu Afore .

- A través de la App AforeMóvil.

Para realizar la consulta a través del medio de tu elección es necesario contar con el Número de Seguridad Social (NSS) del IMSS, en caso de cotizar en dicha institución.

En caso de cotizar para el ISSSTE, es necesario utilizar la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Consar recomienda a los trabajadores que al momento de conocer su Afore, se ponga en contacto con ella para recibir información sobre la cuenta.

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Retiro Afore

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