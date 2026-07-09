Guía para saber cómo funciona la Afore y saber en cuál está tu ahorro para el retiro

¿Qué es una Afore?

Lo primero que debemos entender es qué es una Afore. El artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro define este concepto como: “Entidades financieras constituidas como sociedades mercantiles que se dedican de manera exclusiva, habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de las leyes de seguridad social, así como administrar sociedades de inversión”.

El banco Banamex define a la Afore como “entidad financiera que tiene como objetivo manejar e invertir de manera segura los recursos de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y así ayudarlos a incrementar sus ahorros con el objetivo de obener una mejor pensión”.

Es importante precisar que el trabajador es capaz de elegir una Afore, y en caso contrario, se le asigna una.

Posteriormente se crea una cuenta única e intransferible en la cual se acumulan las aportaciones del empleador, el Gobierno y las que realice el propio trabajador de manera voluntaria.

En resumen, sin importar si el el trabajador labora para el sector público o privado, puede ahorrar dinero para mantener un ingreso al momento de su jubilación.