Guía para saber cómo funciona la Afore y saber en cuál está tu ahorro para el retiro

¿Cómo funciona la Afore?
Las Afores invierten dinero de los trabajadores a través de las Sociedades de Inversión Especializada (SIEFORE), instituciones que tienen como objetivo maximizar los rendimientos de los trabajadores a través de inversiones reguladas y supervisadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Banamex explica que las SIEFOREs son generacionales, pues se asigna una de acuerdo al año de nacimiento del trabajador, ya que se trata de una estrategia de inversión de fondos que está determinada por el tiempo que falta para el retiro del trabajador.
Dentro de una Afore existen dos tipos de aportaciones: las obligatorias, que son depositadas a la cuenta del trabajador de forma periódica por el empleador mientras la relación laboral permanezca activa y esté formalizada bajo las condiciones de la Ley General del Trabajo.
Las otras son las aportaciones voluntarias, que son aquellas que el trabajador realiza de forma independiente. El trabajador es libre de realizar estas aportaciones con la cantidad que desee y la frecuencia que elija, aunque una estrategia donde se realicen de manera frecuente puede ayudar a financiar una mejor pensión al final de la vida laboral.
Desde el momento en que un trabajador comienza su vida laboral de manera formal, tiene derecho a una Afore, por lo que se recomienda elegir a la respectiva administradora y, en caso de no saberlo, se recomienda investigar en dónde se encuentra.