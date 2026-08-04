China domina los modelos abiertos de IA y alcanzará a EU a finales de este año, advierte el CEO de HuggingFace

La competencia ya no es solo tecnológica

Pero, ¿qué son los sistemas abiertos? Estos se refieren a los componentes principales, como los pesos y el código, que se encuentran disponibles de manera pública permitiendo descargar archivos del modelo para ejecutarlos en servidores propios.

“Está claro que ahora mismo dominan los modelos abiertos, y no me sorprendería que, al ritmo que van progresando, empiecen a dominar también los modelos de vanguardia a finales de este año o el próximo”, declaró Clément Delangue en un programa de CNBC.

Asimismo, el directivo se refirió a que los modelos de IA de código abierto están avanzando tan rápido que pronto podrán superar a los sistemas cerrados y exclusivos de las grandes tecnológicas. Esto se debe a que los modelos de vanguardia o de frontera son los programas más avanzados, costosos y cerrados del mercado creados por gigantes tecnológicas que guardan su código en secreto como OpenAI y Anthropic.

Para Victor Ruíz, fundador de SILIKN, empresa mexicana de ciberseguridad y tecnología, lo que pasó entre OpenAI y Hugging Face demuestra que la industria ya no solo debe prepararse para atacantes humanos, sino para agentes de IA que ya demostraron ser capaces de identificar vulnerabilidades, adaptar estrategias, y ejecutar operaciones ofensivas a velocidad de máquina.

“Más allá de las particularidades del caso el mensaje es claro: la IA tiene el potencial de transformar el ciclo de los ciberataques al identificar vulnerabilidades de forma automatizada y adaptar técnicas, lo que obliga a replantear las estrategias de protección”, mencionó a Expansión.

Por otro lado, Delangue, quien defiende los modelos de código abierto, mencionó a CNBC que lo ocurrido con HuggingFace fue un error de ingeniería y que su empresa utilizó una versión de un modelo abierto Chino para contener el ataque. De esta forma, el director ejecutivo sostuvo que este caso también refleja cómo los modelos abiertos desarrollados en China han acortado la distancia tecnológica contra los estadounidenses en medio del debate sobre si su acceso debería restringirse.

Por otra parte, empresas como Microsoft, Nvidia o Palantir, han pedido a los responsables políticos evitar limitaciones a este tipo de modelos al considerar que son clave para mantener la competencia y el desarrollo de herramientas de ciberseguridad impulsadas por la IA.

