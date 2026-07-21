¿Qué pasará con mi cuenta Nu y los rendimientos en las 'Cajitas'?

"Con nuestra reciente autorización para operar como institución de banca múltiple, mantenemos firme nuestra propuesta de valor: una tarjeta de crédito sin anualidad ni comisiones, la Cuenta Nu de Débito acompañada de tasas de rendimiento atractivas y con el beneficio inmediato de la máxima protección al ahorro que otorga el seguro del IPAB", respondió Nu a una solicitud de información.

Aunque la licencia bancaria permitirá a Nu ofrecer productos como la portabilidad o créditos de nómina sus clientes deberán esperar a que la empresa habilite esta opción.

¿Cambiarán los rendimientos de las Cajitas?

Nu informó que los rendimientos de las Cajitas se mantienen desde mayo, es decir, con rendimientos de 6.50% al año para la Cuenta Nu de Débito.

Para las Cajitas con ahorros congelados, los rendimientos varían: de 6.55% para el ahorro a 7 días; de 6.6% para el ahorro a 28 días, de 6.7% para el plazo de 90 días y de 6.8% para plazo de 180 días.

"Cualquier ajuste futuro se continuará realizando bajo un criterio de estricta prudencia, evaluando de forma constante las condiciones macroeconómicas y los movimientos en el contexto financiero de México", destacó la firma.