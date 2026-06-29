Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Opinión

Fintech: la guerra por tus hábitos

Las wallets no están compitiendo por transacciones. Están compitiendo por quién tiene el poder de influir en tus decisiones financieras.
lun 29 junio 2026 06:02 AM
Añadir Expansión en Google
Fintech, la guerra por tu hábitos
La escena del hombre con su PIX en Sao Paulo no era una visión del futuro sino un reflejo del presente cada vez más global. Un presente donde las fintechs y wallets influyen en las decisiones financieras de las personas mucho más de lo que ellas mismas perciben, apunta Roberto Sánchez. (Cortesía Roberto Sánchez)

Hace algunos años viajé a Sao Paulo por trabajo y vi algo que en ese momento me pareció anecdótico. Una persona en la calle pedía dinero, como tantas que vemos todos los días en la Ciudad de México, pero había una diferencia: no pedía monedas ni billetes. Tenía un cartel con su clave de PIX.

No estaba pidiendo efectivo. Estaba pidiendo una transferencia.

Me llamó tanto la atención que le tomé una foto (sabía que en algún momento escribiría un artículo como este), porque reflejaba un cambio mucho más profundo que la digitalización de los pagos. No se trataba de tecnología, se trataba de comportamiento.

Publicidad

Durante años, la narrativa fintech ha estado obsesionada con la fricción, con hacer pagos más rápidos, más baratos, más invisibles. Y sí, sistemas como PIX en Brasil lo lograron de forma increíble. En solo cinco años pasó de 0 a más de 160 millones de usuarios (Banco Central de Brasil, Pix at 5, 2025) y el uso del efectivo se desplomó a menos de la mitad (Pesquisa de Comportamento de Pagamentos, Banco Central de Brasil, 2024). Pero reducir las wallets a "formas más eficientes de pagar" es quedarse en la superficie.

Lee más

No todas las cuentas bancarias son iguales, estos son los tipos y las acciones permitidas de cada una
Opinión

Más allá del acceso. La nueva fórmula de la inclusión financiera

Las wallets no están compitiendo por transacciones.

Están compitiendo por quién tiene el poder de influir en tus decisiones financieras.

Libros como Dollars and Sense (Dan Ariely y Jeff Kreisler, 2017) explican cómo el dinero no es racional; está profundamente influenciado por contexto, emociones y presentación. El efectivo tiene una característica poderosa, hace tangible el gasto, entregar un billete duele. Las tarjetas redujeron esa fricción, las wallets prácticamente la eliminan. Pero aquí está el giro interesante: eliminar fricción no solo facilita gastar, también abre la puerta a rediseñar el comportamiento financiero por completo.

En México, la paradoja es fascinante. El 96% de la población adulta tiene un smartphone (ENDUTIH 2024, INEGI), pero solo el 63% posee una cuenta de ahorro formal y apenas el 16% tiene tarjeta de crédito (ENIF 2024, INEGI/CNBV). Esta brecha es el espacio exacto donde una wallet bien diseñada puede cambiar décadas de exclusión.

Lee más

La selfie obligatoria frena el registro telefónico: 7 de cada 10 usuarios en zonas rurales no pueden terminarlo
Opinión

Última llamada para conservar tu línea... ¡y tu banco!

Y hay evidencia de que esto ya está ocurriendo. Nu México alcanzó 15 millones de clientes en abril de 2026, convirtiéndose en una de las tres instituciones financieras con mayor base de usuarios en el país, y la mitad de quienes tienen su tarjeta de crédito nunca habían tenido acceso a una (Nu Holdings, 2026). Mercado Pago cuenta una historia similar. Su cartera de crédito en México supera los 3,600 millones de dólares, extendida en gran parte a usuarios evaluados por sus patrones de comportamiento dentro de la plataforma, no por su historial bancario (Mercado Libre, Resultados Financieros 2025). Dos empresas distintas, el mismo hallazgo. Cuando el diseño es el correcto, la informalidad deja de ser un obstáculo y se convierte en el mercado, y uno poco atendido.

Con la inteligencia artificial (IA) este modelo escala todavía más, ya que puedes convertir el comportamiento pasado en predicción del futuro financiero con una facilidad nunca antes vista. Una wallet puede detectar cuándo un usuario tendrá un déficit de flujo de caja y sugerir un micro-préstamo antes de que lo necesite. Puede automatizar el ahorro en el momento menos doloroso del mes. Puede fragmentar un pago en cuotas psicológicamente digeribles. No se reduce a ejecutar transacciones sino a orquestar conductas.

Con más de 500 fintechs operando en el país y un mercado de wallets digitales que crece al 18% anual y ya supera los 3,000 millones de dólares (Mordor Intelligence, Mexico Digital Wallet Market, 2025), la competencia ya no será por quién tiene más descargas. Será por quién logra estar presente justo cuando el usuario decide qué hacer con su dinero. No gana la wallet que usas una vez al mes, gana la que se vuelve invisible porque la usas todo el tiempo.

Publicidad

Y ahí es donde crece la responsabilidad.

Lee más

No todas las cuentas bancarias son iguales, estos son los tipos y las acciones permitidas de cada una
Opinión

Más allá del acceso. La nueva fórmula de la inclusión financiera

Si una wallet es, en esencia, una arquitectura de decisión, su diseño tiene consecuencias que van mucho más allá del pago. Decisiones aparentemente menores, como la forma en que se muestra el saldo, cuándo llega una notificación o qué acción está más a la mano, tienen efectos reales sobre cómo las personas ahorran, gastan o se endeudan.

Esto plantea una pregunta incómoda para toda la industria: ¿estamos diseñando wallets para maximizar el bienestar financiero de los usuarios, o para maximizar el beneficio mismo de las wallets?

La escena del hombre con su PIX en Sao Paulo no era una visión del futuro sino un reflejo del presente cada vez más global. Un presente donde las fintechs y wallets influyen en las decisiones financieras de las personas mucho más de lo que ellas mismas perciben. La tecnología ya llegó. La pregunta es si llegó para servirles a ellas, o para servirse de ellas.

_____

Nota del editor: Roberto Sánchez es Chief Product Officer de Bravo, es un referente en el sector fintech con 13 años de trayectoria, dedicado a desarrollar soluciones inclusivas para deudores. Egresado del ITAM y fiel seguidor de los 49ers. LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

Publicidad

Tags

Opinión banca-digital

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad