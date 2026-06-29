Fintech: la guerra por tus hábitos

Durante años, la narrativa fintech ha estado obsesionada con la fricción, con hacer pagos más rápidos, más baratos, más invisibles. Y sí, sistemas como PIX en Brasil lo lograron de forma increíble. En solo cinco años pasó de 0 a más de 160 millones de usuarios (Banco Central de Brasil, Pix at 5, 2025) y el uso del efectivo se desplomó a menos de la mitad (Pesquisa de Comportamento de Pagamentos, Banco Central de Brasil, 2024). Pero reducir las wallets a "formas más eficientes de pagar" es quedarse en la superficie.

Las wallets no están compitiendo por transacciones.

Están compitiendo por quién tiene el poder de influir en tus decisiones financieras.

Libros como Dollars and Sense (Dan Ariely y Jeff Kreisler, 2017) explican cómo el dinero no es racional; está profundamente influenciado por contexto, emociones y presentación. El efectivo tiene una característica poderosa, hace tangible el gasto, entregar un billete duele. Las tarjetas redujeron esa fricción, las wallets prácticamente la eliminan. Pero aquí está el giro interesante: eliminar fricción no solo facilita gastar, también abre la puerta a rediseñar el comportamiento financiero por completo.

En México, la paradoja es fascinante. El 96% de la población adulta tiene un smartphone (ENDUTIH 2024, INEGI), pero solo el 63% posee una cuenta de ahorro formal y apenas el 16% tiene tarjeta de crédito (ENIF 2024, INEGI/CNBV). Esta brecha es el espacio exacto donde una wallet bien diseñada puede cambiar décadas de exclusión.

Y hay evidencia de que esto ya está ocurriendo. Nu México alcanzó 15 millones de clientes en abril de 2026, convirtiéndose en una de las tres instituciones financieras con mayor base de usuarios en el país, y la mitad de quienes tienen su tarjeta de crédito nunca habían tenido acceso a una (Nu Holdings, 2026). Mercado Pago cuenta una historia similar. Su cartera de crédito en México supera los 3,600 millones de dólares, extendida en gran parte a usuarios evaluados por sus patrones de comportamiento dentro de la plataforma, no por su historial bancario (Mercado Libre, Resultados Financieros 2025). Dos empresas distintas, el mismo hallazgo. Cuando el diseño es el correcto, la informalidad deja de ser un obstáculo y se convierte en el mercado, y uno poco atendido.

Con la inteligencia artificial (IA) este modelo escala todavía más, ya que puedes convertir el comportamiento pasado en predicción del futuro financiero con una facilidad nunca antes vista. Una wallet puede detectar cuándo un usuario tendrá un déficit de flujo de caja y sugerir un micro-préstamo antes de que lo necesite. Puede automatizar el ahorro en el momento menos doloroso del mes. Puede fragmentar un pago en cuotas psicológicamente digeribles. No se reduce a ejecutar transacciones sino a orquestar conductas.

Con más de 500 fintechs operando en el país y un mercado de wallets digitales que crece al 18% anual y ya supera los 3,000 millones de dólares (Mordor Intelligence, Mexico Digital Wallet Market, 2025), la competencia ya no será por quién tiene más descargas. Será por quién logra estar presente justo cuando el usuario decide qué hacer con su dinero. No gana la wallet que usas una vez al mes, gana la que se vuelve invisible porque la usas todo el tiempo.