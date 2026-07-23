¿Cuál es el monto máximo que puedes pagar en efectivo por un auto en 2026?

Durante 2026, el monto máximo que puede pagarse en efectivo por la compra de un vehículo en México es de 376,565.10 pesos. La restricción comprende automóviles nuevos o usados, así como vehículos terrestres, aéreos y marítimos.

Dicho límite se obtiene al multiplicar 3,210 UMA por el valor diario vigente de esta unidad, que desde el 1 de febrero de 2026 es de 117.31 pesos. La actualización fue establecida mediante el decreto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2026.

La disposición forma parte de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que restringe el uso de monedas, billetes en moneda nacional o extranjera y metales preciosos para liquidar determinadas operaciones.

Por lo tanto, una persona puede pagar en efectivo la totalidad de un automóvil siempre que su precio no rebase los 376,565.10 pesos. Cuando el valor del vehículo sea superior, la restricción no impide comprarlo, pero sí evita que toda la operación sea liquidada mediante efectivo.

Qué autos puedes comprar sin superar el límite de efectivo

El monto permitido alcanza para adquirir diferentes vehículos modelo 2026, desde versiones de entrada hasta configuraciones cercanas o correspondientes al tope de gama. Los precios considerados son los proporcionados por cada marca y pueden modificarse por promociones o actualizaciones comerciales.

Nissan

La opción más cercana al límite es el Nissan Versa Advance CVT, una versión ubicada antes del tope de gama, con un precio de 374,990 pesos. Queda apenas 1,575.10 pesos por debajo de la cantidad máxima permitida.

También aparece la Nissan Magnite Advance CVT, versión de entrada que durante la elaboración del contenido tenía un precio especial de 364,900 pesos. Su costo se mantiene 11,665.10 pesos por debajo del límite.