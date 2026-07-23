Kia
Kia ofrece dos modelos con el mismo precio de 358,600 pesos: el K3 Hatchback LX y el K3 Sedán LX TM, ambos en su versión de entrada. Cualquiera de los dos queda 17,965.10 pesos por debajo del máximo que puede cubrirse en efectivo.
Hyundai
Dentro de Hyundai, el Grand i10 Hatchback GLS TA, correspondiente al tope de gama, cuesta 364,500 pesos y deja una diferencia de 12,065.10 pesos frente al límite.
Por su parte, el Grand i10 Sedán GLS TM, ubicado una versión antes del tope de gama, tiene un precio de 359,200 pesos. También entra el HB20 Sedán GL MT, con un costo de 375,800 pesos, apenas 765.10 pesos por debajo del máximo permitido, lo que lo convierte en el vehículo más cercano al límite dentro de esta lista.
Geely
El Geely Emgrand GF, versión tope de gama, cuesta 373,990 pesos y queda 2,575.10 pesos por debajo de la cantidad permitida.
Asimismo, la marca ofrece la Coolray Lite GC CVT y la GX3 Pro GF, ambas señaladas como versiones tope de gama y con un precio de 359,990 pesos. Cada una se encuentra 16,575.10 pesos por debajo del umbral.
Chevrolet
Chevrolet cuenta con tres alternativas dentro del presupuesto. El Aveo Hatchback Black Edition, una versión anterior al tope de gama, tiene un precio de 352,600 pesos.
A esta opción se suman el Onix LS Manual, versión de entrada de 353,100 pesos, y el Aveo LT Manual, configuración intermedia con un precio de 358,600 pesos. Las diferencias frente al límite son de 23,965.10, 23,465.10 y 17,965.10 pesos, respectivamente.
Changan
El Changan Alsvin DCT, versión tope de gama, es el automóvil más barato del listado, con un precio de 294,500 pesos. Su costo queda 82,065.10 pesos por debajo de la cantidad máxima que puede pagarse en efectivo.
Otra alternativa es el Alsvin Plus Luxury MT, versión de entrada con un precio de 350,900 pesos, es decir, 25,665.10 pesos menos que el límite vigente.