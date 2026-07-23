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Este es el monto máximo que puedes pagar en efectivo al comprar un auto

La ley mexicana fija un límite para usar billetes y monedas en la compra de vehículos. El valor vigente en 2026 alcanza para distintas versiones de sedanes, hatchbacks y SUV.
jue 23 julio 2026 10:27 AM
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La cantidad máxima permitida se calcula con base en la UMA vigente para 2026, cuyo valor diario es de 117.31 pesos. (toyota.mx, kia.com/mx y nissan.com.mx)

Pagar un automóvil en efectivo puede parecer una operación sencilla, pero en México existe una cantidad que no puede superarse mediante billetes, monedas o metales preciosos. La restricción aplica tanto para unidades nuevas como usadas y se actualiza conforme cambia el valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Conocer esta cifra antes de acudir a una agencia o cerrar un trato entre particulares permite planear la operación y evitar que una parte del pago incumpla lo establecido por la ley.

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¿Cuál es el monto máximo que puedes pagar en efectivo por un auto en 2026?

Durante 2026, el monto máximo que puede pagarse en efectivo por la compra de un vehículo en México es de 376,565.10 pesos. La restricción comprende automóviles nuevos o usados, así como vehículos terrestres, aéreos y marítimos.

Dicho límite se obtiene al multiplicar 3,210 UMA por el valor diario vigente de esta unidad, que desde el 1 de febrero de 2026 es de 117.31 pesos. La actualización fue establecida mediante el decreto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2026.

La disposición forma parte de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que restringe el uso de monedas, billetes en moneda nacional o extranjera y metales preciosos para liquidar determinadas operaciones.

Por lo tanto, una persona puede pagar en efectivo la totalidad de un automóvil siempre que su precio no rebase los 376,565.10 pesos. Cuando el valor del vehículo sea superior, la restricción no impide comprarlo, pero sí evita que toda la operación sea liquidada mediante efectivo.

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Qué autos puedes comprar sin superar el límite de efectivo

El monto permitido alcanza para adquirir diferentes vehículos modelo 2026, desde versiones de entrada hasta configuraciones cercanas o correspondientes al tope de gama. Los precios considerados son los proporcionados por cada marca y pueden modificarse por promociones o actualizaciones comerciales.

Nissan

La opción más cercana al límite es el Nissan Versa Advance CVT, una versión ubicada antes del tope de gama, con un precio de 374,990 pesos. Queda apenas 1,575.10 pesos por debajo de la cantidad máxima permitida.

También aparece la Nissan Magnite Advance CVT, versión de entrada que durante la elaboración del contenido tenía un precio especial de 364,900 pesos. Su costo se mantiene 11,665.10 pesos por debajo del límite.

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Kia

Kia ofrece dos modelos con el mismo precio de 358,600 pesos: el K3 Hatchback LX y el K3 Sedán LX TM, ambos en su versión de entrada. Cualquiera de los dos queda 17,965.10 pesos por debajo del máximo que puede cubrirse en efectivo.

Hyundai

Dentro de Hyundai, el Grand i10 Hatchback GLS TA, correspondiente al tope de gama, cuesta 364,500 pesos y deja una diferencia de 12,065.10 pesos frente al límite.

Por su parte, el Grand i10 Sedán GLS TM, ubicado una versión antes del tope de gama, tiene un precio de 359,200 pesos. También entra el HB20 Sedán GL MT, con un costo de 375,800 pesos, apenas 765.10 pesos por debajo del máximo permitido, lo que lo convierte en el vehículo más cercano al límite dentro de esta lista.

Geely

El Geely Emgrand GF, versión tope de gama, cuesta 373,990 pesos y queda 2,575.10 pesos por debajo de la cantidad permitida.

Asimismo, la marca ofrece la Coolray Lite GC CVT y la GX3 Pro GF, ambas señaladas como versiones tope de gama y con un precio de 359,990 pesos. Cada una se encuentra 16,575.10 pesos por debajo del umbral.

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Chevrolet

Chevrolet cuenta con tres alternativas dentro del presupuesto. El Aveo Hatchback Black Edition, una versión anterior al tope de gama, tiene un precio de 352,600 pesos.

A esta opción se suman el Onix LS Manual, versión de entrada de 353,100 pesos, y el Aveo LT Manual, configuración intermedia con un precio de 358,600 pesos. Las diferencias frente al límite son de 23,965.10, 23,465.10 y 17,965.10 pesos, respectivamente.

Changan

El Changan Alsvin DCT, versión tope de gama, es el automóvil más barato del listado, con un precio de 294,500 pesos. Su costo queda 82,065.10 pesos por debajo de la cantidad máxima que puede pagarse en efectivo.

Otra alternativa es el Alsvin Plus Luxury MT, versión de entrada con un precio de 350,900 pesos, es decir, 25,665.10 pesos menos que el límite vigente.

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Volkswagen

Volkswagen ofrece el Polo, en su versión de entrada, por 339,990 pesos. También aparece el Virtus Trendline, igualmente en configuración de acceso, con un precio de 322,490 pesos.

Frente al máximo permitido, el Polo deja una diferencia de 36,575.10 pesos, mientras que el Virtus se ubica 54,075.10 pesos por debajo.

Toyota

Toyota incluye tres vehículos dentro del monto autorizado. El Yaris Hatchback S MT, versión intermedia, cuesta 357,000 pesos, mientras que el Yaris Sedán Base CVT, ubicado una versión antes del tope de gama, tiene un precio de 342,700 pesos.

También puede adquirirse la Avanza LE MT, versión de entrada con un costo de 367,300 pesos. Las diferencias respecto al límite son de 19,565.10 pesos para el Yaris Hatchback, 33,865.10 pesos para el Yaris Sedán y 9,265.10 pesos para la Avanza.

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Cuáles son los autos que más se acercan al límite permitido

Entre los vehículos analizados, el Hyundai HB20 Sedán GL MT es el que más se aproxima al límite, debido a que cuesta 375,800 pesos y deja un margen de apenas 765.10 pesos.

Después se encuentran el Nissan Versa Advance CVT, con una diferencia de 1,575.10 pesos, y el Geely Emgrand GF, que queda 2,575.10 pesos por debajo.

En el extremo contrario aparece el Changan Alsvin DCT, cuyo precio de 294,500 pesos deja el mayor margen disponible: 82,065.10 pesos. La comparación muestra que el límite vigente permite acceder no solo a modelos básicos, sino también a versiones intermedias y de equipamiento superior, siempre que el precio final de la operación no rebase los 376,565.10 pesos.

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