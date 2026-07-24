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Finanzas Personales

Nu se convierte en banco el 6 de agosto y pausará las transferencias SPEI por unas horas

La firma informó que el 5 de agosto suspenderá temporalmente las transferencias vía SPEI, de las 17:30 a las 22:00 horas, y aseguró que los recursos de sus clientes permanecerán seguros durante el proceso.
vie 24 julio 2026 07:38 PM
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nu esta en el proceso de convertirse en banco
Nu está completando las funciones para convertirse en banco. (Nu México/Facebook)

El proceso para que Nu México se convierta en banco terminará este 6 de agosto y mientras esta transición se concreta, los clientes observarán algunas fallas en su aplicación móvil.

El banco informó que el 5 de agosto llevará a cabo una migración técnica planificada de su infraestructura de Sofipo, un proceso necesario para el cambio de figura regulatoria.

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Por este proceso, Nu suspenderá algunos de sus servicios como las transferencias de SPEI entre las 5:30 de la tarde y las 10 de la noche de ese miércoles.

El banco informó que esta fecha se eligió para que no coincida con la quincena y en un día de bajas operaciones, con el fin de que los usuarios tengan los menores inconvenientes posibles.

"Las tarjetas de Débito y Crédito Nu operarán con normalidad, y los recursos de los clientes permanecerán seguros en todo momento", informó.

Nu, que tiene más de 15 millones de clientes, está concretando el proceso de convertirse en banco, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobó su licencia.

Desde 2019, cuando llegó al país, los clientes han ahorrado aproximadamente 48,500 millones de pesos en comisiones, anualidades y costos de transferencias, gracias a su modelo financiero simple y accesible.

El banco destacó que cerca del 60% de sus clientes ya usa menos efectivo que antes.

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