Nu se convierte en banco el 6 de agosto y pausará las transferencias SPEI por unas horas

Por este proceso, Nu suspenderá algunos de sus servicios como las transferencias de SPEI entre las 5:30 de la tarde y las 10 de la noche de ese miércoles.

El banco informó que esta fecha se eligió para que no coincida con la quincena y en un día de bajas operaciones, con el fin de que los usuarios tengan los menores inconvenientes posibles.

"Las tarjetas de Débito y Crédito Nu operarán con normalidad, y los recursos de los clientes permanecerán seguros en todo momento", informó.

Nu, que tiene más de 15 millones de clientes, está concretando el proceso de convertirse en banco, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobó su licencia.

Desde 2019, cuando llegó al país, los clientes han ahorrado aproximadamente 48,500 millones de pesos en comisiones, anualidades y costos de transferencias, gracias a su modelo financiero simple y accesible.

El banco destacó que cerca del 60% de sus clientes ya usa menos efectivo que antes.