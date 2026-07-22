Nu comenzó a notificar a millones de usuarios en México que los contratos de su Cuenta Nu cambiarán como parte de su transformación en banco. A través de un correo electrónico, la institución informó que los nuevos documentos entrarán en vigor el 7 de agosto.
El cambio será automático para quienes continúen como clientes, sin embargo, la empresa recordó que los usuarios podrán consultar las nuevas condiciones en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y cancelar su contrato sin penalización si no están de acuerdo.
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Los cambios en los contratos de Nu
Nu comenzó a enviar un aviso a los clientes de Cuenta Nu para informarles que sus contratos serán sustituidos por otros que respondan a la regulación bancaria, como parte de la transformación de la empresa de Sociedad Financiera Popular (Sofipo) a Institución de Banca Múltiple.
En el mensaje enviado por correo electrónico, la empresa explica que dejará de operar bajo la razón social "Nu México Financiera S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular" para hacerlo como "Nubank, S.A., Institución de Banca Múltiple", por lo que los contratos de cada producto deberán cambiar.
Asimismo, señaló que los clientes ya pueden consultar los documentos actualizados tanto en la aplicación de Nu como en el Registro de Contratos de Adhesión (RECA) de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), donde aparecen registrados oficialmente.
¿Cómo firmar los nuevos contratos de Nu?
Los contratos de Nu fueron firmados electrónicamente a través de medios reconocidos por la legislación mexicana, por lo que no se deberán firmar de nuevo y conservarán la misma validez, además de darle obligaciones a ambas partes.
La empresa añadió que la conversión en banco le permitirá ofrecer productos con una estructura regulatoria distinta y una mayor solidez financiera, por lo que este cambio contractual forma parte del proceso necesario para comenzar a operar bajo su nueva figura jurídica.
¿Qué cambia en los contratos y qué productos no tendrán modificaciones?
Los nuevos contratos de Nu pueden ser rechazados por los usuarios, por lo cual se debe conocer cuáles son los principales cambios.
- Cuenta Nu
El principal cambio para los usuarios de Cuenta Nu es que dejará de estar sujeto al régimen aplicable a una Sofipo y pasará a regirse por las disposiciones correspondientes a una institución de banca múltiple.
Entre las principales cláusulas se encuentran las siguientes:
1. Generación de Rendimientos. El dinero que esté en el saldo general de tu Cuenta Nu no genera rendimientos. En caso de querer rendimiento, se debe transferir a la Cajita de Ahorro o a una Cajita Congelada. Las tasas de interés son fijas, pero Nu tiene el derecho de modificarlas en cualquier momento, informándote por correo y actualizando la tasa en su página web.
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2. Seguridad, robo o extravío. En caso de sufrir un robo o extravío de la tarjeta de débito o del celular, debes reportarlo de manera inmediata a Nu. Esto es importante, ya que con el reporte el usuario no tendrá la responsabilidad por cargos no reconocidos u operaciones fraudulentas.
3. Aclaraciones y reclamaciones. Para cargos que no se identifiquen, se tiene un plazo máximo de 90 días naturales para levantar una reclamación. El dinero reclamado se abonará a la cuenta a más tardar el segundo día hábil, a menos que logren comprobar que la operación fue autorizada con al menos dos de los factores de autenticación.
4. Terminación del contrato y cancelaciones. Nu no cobra penalizaciones o comisiones por terminar el contrato, siempre y cuando no se tengan deudas pendientes.
5. Protección del dinero. Los ahorros y los depósitos en Nu están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) por una cantidad de hasta 400,000 UDIs, que equivalen a 3,520,296.80 pesos.
En contraste, quienes cuentan con un Préstamo Personal Nu no verán modificaciones en las condiciones pactadas. La empresa precisó que ese contrato permanece sin cambios pese a la transformación de la institución. Entre las cláusulas más importantes son:
1. En caso de fallecimiento, los familiares o beneficiarios tienen 180 días naturales para notificar a Nu enviando el acta de defunción y sus identificaciones. Tras esto, Nu cancelará el préstamo sin exigir el pago de la deuda pendiente.
2. Sin comisiones. Nu no cobra comisiones por este préstamo, a menos que se decida usar comisionistas externos para los pagos, quienes podrían cobrar una comisión adicional
- Tarjetas de crédito NU
1. Tipos de productos. Este contrato aplica a la Tarjeta de Crédito Nu tradicional y la Tarjeta de Crédito Nu con Límite Garantizado.
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2. Cancelación y Plazo de gracia:
Plazo de Gracia: Si se firma el contrato pero ya no se desea continuar, hay 10 días hábiles para cancelarlo sin costo ni responsabilidad, siempre y cuando no se utilice la tarjeta.
Cancelación general: Se puede cancelar la tarjeta en el momento sin penalidad, pero el contrato será concluido hasta pagar toda la deuda.
¿Cómo rechazar el nuevo contrato de Nu?
Nu informó que los clientes que no estén de acuerdo con las nuevas condiciones podrán solicitar la cancelación de su contrato antes de la fecha en que entren en vigor, es decir, antes del 7 de agosto, sin penalización alguna.
Quienes decidan continuar como clientes de Nu no deberán realizar un trámite adicional, ya que los nuevos contratos tendrán vigencia a partir el 7 de agosto.