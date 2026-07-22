Los cambios en los contratos de Nu

Nu comenzó a enviar un aviso a los clientes de Cuenta Nu para informarles que sus contratos serán sustituidos por otros que respondan a la regulación bancaria, como parte de la transformación de la empresa de Sociedad Financiera Popular (Sofipo) a Institución de Banca Múltiple.

(Nu México/Facebook)

En el mensaje enviado por correo electrónico, la empresa explica que dejará de operar bajo la razón social "Nu México Financiera S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular" para hacerlo como "Nubank, S.A., Institución de Banca Múltiple", por lo que los contratos de cada producto deberán cambiar.

Asimismo, señaló que los clientes ya pueden consultar los documentos actualizados tanto en la aplicación de Nu como en el Registro de Contratos de Adhesión (RECA) de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), donde aparecen registrados oficialmente.

¿Cómo firmar los nuevos contratos de Nu?

Los contratos de Nu fueron firmados electrónicamente a través de medios reconocidos por la legislación mexicana, por lo que no se deberán firmar de nuevo y conservarán la misma validez, además de darle obligaciones a ambas partes.

La empresa añadió que la conversión en banco le permitirá ofrecer productos con una estructura regulatoria distinta y una mayor solidez financiera, por lo que este cambio contractual forma parte del proceso necesario para comenzar a operar bajo su nueva figura jurídica.

¿Qué cambia en los contratos y qué productos no tendrán modificaciones?

Los nuevos contratos de Nu pueden ser rechazados por los usuarios, por lo cual se debe conocer cuáles son los principales cambios.

- Cuenta Nu

El principal cambio para los usuarios de Cuenta Nu es que dejará de estar sujeto al régimen aplicable a una Sofipo y pasará a regirse por las disposiciones correspondientes a una institución de banca múltiple.

Entre las principales cláusulas se encuentran las siguientes:

1. Generación de Rendimientos. El dinero que esté en el saldo general de tu Cuenta Nu no genera rendimientos. En caso de querer rendimiento, se debe transferir a la Cajita de Ahorro o a una Cajita Congelada. Las tasas de interés son fijas, pero Nu tiene el derecho de modificarlas en cualquier momento, informándote por correo y actualizando la tasa en su página web.