Actualmente, Kubo Plazo Fijo ofrece una tasa anual de 12%, porcentaje que permanece por encima de los rendimientos actuales de los CETES y que iguala la tasa máxima disponible en Mercado Pago, aunque sin depender de depósitos mensuales para acceder a ella.
Al tratarse de una inversión a plazo fijo, el dinero permanece invertido durante el periodo contratado, por lo que resulta una opción dirigida principalmente a quienes no necesitan disponer de esos recursos de manera inmediata.
Cetes reducen sus rendimientos tras la última subasta
Los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) continúan siendo uno de los instrumentos de inversión más utilizados en México. Su funcionamiento consiste en comprar títulos con un valor nominal de 10 pesos a un precio menor y recibir esos 10 pesos al vencimiento, siendo esa diferencia el rendimiento obtenido.
Actualmente existen plazos de 28, 91, 182 y 364 días, cada uno con una tasa distinta.
Tras la última subasta, los rendimientos quedaron de la siguiente manera:
- 28 días: 6.18% anual, luego de bajar 0.02 puntos porcentuales, ya que anteriormente ofrecía 6.20%.
- 91 días: 6.49% anual, con una disminución de 0.14 puntos porcentuales, frente al 6.63% previo.
- 182 días: 6.75% anual, sin cambios respecto a la subasta anterior.
- 364 días: 6.93% anual, después de caer 0.17 puntos porcentuales, desde el 7.10% registrado anteriormente.
Como resultado, tres de los cuatro plazos registraron disminuciones y únicamente el plazo de 182 días permaneció sin cambios. La mayor reducción ocurrió en el CETE de 364 días, cuya tasa descendió 0.17 puntos porcentuales.
¿En qué instrumento conviene invertir en 2026?
Si el objetivo es obtener el mayor rendimiento, Klar lidera la comparación con 15% anual para usuarios Platino. Le sigue Nu, cuya Cajita Turbo ofrece 13% anual, mientras que el resto de sus productos pagan entre 6.50% y 6.80%, según la modalidad y el plazo.
Por su parte, Kubo Financiero y Mercado Pago ofrecen 12% anual, aunque en este último caso la tasa solo aplica para quienes activan las ganancias, depositan al menos 3,000 pesos al mes y únicamente sobre los primeros 25,000 pesos ingresados en ese periodo.
Finalmente, los CETES ofrecen rendimientos de entre 6.18% y 6.93%, dependiendo del plazo elegido. Aunque sus tasas son menores, siguen siendo una de las alternativas más utilizadas por tratarse de un instrumento emitido por el Gobierno de México cuyos rendimientos se actualizan mediante subastas.
En términos de rentabilidad, el orden queda de la siguiente manera: Klar Platino (15%), Nu Cajita Turbo (13%), Kubo Financiero (12%), Mercado Pago (hasta 12%, sujeto a condiciones) y finalmente CETES (6.18% a 6.93%, dependiendo del plazo elegido). Más allá del porcentaje anunciado, conviene considerar los requisitos para acceder a cada tasa, los límites que establece cada institución y el tiempo durante el cual se puede mantener el dinero invertido.