Klar ofrece el rendimiento más alto, pero solo para usuarios Platino

Actualmente, Klar mantiene el rendimiento anual más elevado entre las opciones comparadas al ofrecer 15% anual. Esta tasa no está disponible para todos los usuarios, ya que únicamente aplica para quienes cuentan con la categoría Plus o Platino.

Para ser usuario Plus en Klar, solo debes ser cliente activo de la plataforma y realizar un consumo mensual mínimo de 2,500 pesos en compras con tus tarjetas de débito o crédito. Este requisito debe cumplirse mes a mes para conservar los beneficios.

Quienes no obtienen la categoría Platino o Plus también pueden invertir mediante la plataforma, aunque el rendimiento disminuye considerablemente. Para estos usuarios, Klar ofrece hasta 6.5% anual en inversiones a un plazo de un año.

Otro aspecto relevante es que la inversión puede realizarse desde 100 pesos, por lo que representa una alternativa accesible para quienes desean comenzar a ahorrar con cantidades pequeñas.

Cuánto da Nu de rendimientos ahora que ya es banco

Nu se convirtió recientemente en la primera Sociedad Financiera Popular (Sofipo) en obtener la autorización para migrar a banco , luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobara el proceso que la institución inició hace tres años. Con este cambio, pasará a convertirse en el banco número 54 del sistema financiero mexicano.

Para los clientes que ya tienen una cuenta de ahorro o una tarjeta de crédito con la institución, la experiencia de uso no cambia, ya que los productos continúan operando con normalidad.

Respecto a los rendimientos, Nu informó que las tasas de sus productos de ahorro se mantienen sin cambios desde mayo. La Cuenta Nu de Débito, a través de las Cajitas, ofrece un rendimiento anual de 6.50%, mientras que quienes buscan una mayor rentabilidad pueden acceder a otras modalidades con distintos plazos.