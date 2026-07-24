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Finanzas Personales

¿Dónde rinde más tu dinero en 2026? Nu, Klar, Mercado Pago, Kubo Financiero y Cetes comparados

Cada instrumento funciona de manera distinta y conocer sus reglas puede marcar la diferencia al momento de poner a trabajar tu dinero.
vie 24 julio 2026 12:28 PM
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Algunas exigen cumplir requisitos específicos, otras establecen límites sobre el dinero que genera ganancias y también existen opciones con tasas variables que cambian conforme evolucionan las condiciones del mercado. (Expansión/Google AI Studio)

Guardar dinero ya no significa únicamente mantenerlo en una cuenta bancaria sin obtener beneficios. Durante 2026, diversas plataformas financieras y los Cetes continúan ofreciendo rendimientos para quienes buscan proteger su ahorro e incrementar su patrimonio. Sin embargo, no todas las alternativas funcionan de la misma manera ni pagan el mismo porcentaje.

Algunas exigen cumplir requisitos específicos, otras establecen límites sobre el dinero que genera ganancias y también existen opciones con tasas variables que cambian conforme evolucionan las condiciones del mercado. Te contamos qué da más rendimientos: cetes, fintech o sofipos.

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Klar ofrece el rendimiento más alto, pero solo para usuarios Platino

Actualmente, Klar mantiene el rendimiento anual más elevado entre las opciones comparadas al ofrecer 15% anual. Esta tasa no está disponible para todos los usuarios, ya que únicamente aplica para quienes cuentan con la categoría Plus o Platino.

Para ser usuario Plus en Klar, solo debes ser cliente activo de la plataforma y realizar un consumo mensual mínimo de 2,500 pesos en compras con tus tarjetas de débito o crédito. Este requisito debe cumplirse mes a mes para conservar los beneficios.

Quienes no obtienen la categoría Platino o Plus también pueden invertir mediante la plataforma, aunque el rendimiento disminuye considerablemente. Para estos usuarios, Klar ofrece hasta 6.5% anual en inversiones a un plazo de un año.

Otro aspecto relevante es que la inversión puede realizarse desde 100 pesos, por lo que representa una alternativa accesible para quienes desean comenzar a ahorrar con cantidades pequeñas.

Cuánto da Nu de rendimientos ahora que ya es banco

Nu se convirtió recientemente en la primera Sociedad Financiera Popular (Sofipo) en obtener la autorización para migrar a banco , luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobara el proceso que la institución inició hace tres años. Con este cambio, pasará a convertirse en el banco número 54 del sistema financiero mexicano.

Para los clientes que ya tienen una cuenta de ahorro o una tarjeta de crédito con la institución, la experiencia de uso no cambia, ya que los productos continúan operando con normalidad.

Respecto a los rendimientos, Nu informó que las tasas de sus productos de ahorro se mantienen sin cambios desde mayo. La Cuenta Nu de Débito, a través de las Cajitas, ofrece un rendimiento anual de 6.50%, mientras que quienes buscan una mayor rentabilidad pueden acceder a otras modalidades con distintos plazos.

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¿Qué pasará con mi cuenta Nu y los rendimientos en las 'Cajitas'?

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Actualmente, los rendimientos disponibles son los siguientes:

- Cajita Turbo: 13.00% anual

- Cajitas Nu: 6.50% anual

- Ahorro Congelado a 7 días: 6.55% anual

- Ahorro Congelado a 28 días: 6.60% anual

- Ahorro Congelado a 90 días: 6.70% anual

- Ahorro Congelado a 180 días: 6.80% anual

Además, la institución señaló que cualquier modificación futura a estas tasas se realizará con prudencia y dependerá de la evolución de las condiciones macroeconómicas y del entorno financiero en México.

¿Cuánto te da de rendimiento Mercado Pago y bajo qué condiciones?

Mercado Pago genera ganancias diarias sobre el dinero disponible en la cuenta, pero el porcentaje que recibe cada usuario depende de cuánto dinero ingrese durante el mes y de que tenga activada la función de ganancias.

La plataforma ofrece un rendimiento de 12% anual para quienes activan esta función e ingresan al menos 3,000 pesos mensuales en su cuenta.

Cuando el depósito mensual es inferior a esa cantidad, el rendimiento disminuye y puede llegar hasta 6% anual.

Por ejemplo, si una persona ya tenía 10,000 pesos en la cuenta del mes anterior y durante el nuevo mes deposita 30,000 pesos, el comportamiento del rendimiento será el siguiente:

- Los primeros 25,000 pesos nuevos generan 12% anual.

- Los 10,000 pesos que ya permanecían en la cuenta generan 6% anual.

- Los 5,000 pesos restantes no generan rendimiento alguno.

Cada nuevo mes ese límite vuelve a reiniciarse, permitiendo nuevamente que hasta 25,000 pesos puedan acceder al rendimiento correspondiente.

Kubo Financiero mantiene una tasa anual de 12% en plazo fijo

Kubo Financiero ofrece una alternativa para quienes prefieren conocer desde el inicio cuánto obtendrán por su inversión mediante un esquema de plazo fijo.

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Actualmente, Kubo Plazo Fijo ofrece una tasa anual de 12%, porcentaje que permanece por encima de los rendimientos actuales de los CETES y que iguala la tasa máxima disponible en Mercado Pago, aunque sin depender de depósitos mensuales para acceder a ella.

Al tratarse de una inversión a plazo fijo, el dinero permanece invertido durante el periodo contratado, por lo que resulta una opción dirigida principalmente a quienes no necesitan disponer de esos recursos de manera inmediata.

Cetes reducen sus rendimientos tras la última subasta

Los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) continúan siendo uno de los instrumentos de inversión más utilizados en México. Su funcionamiento consiste en comprar títulos con un valor nominal de 10 pesos a un precio menor y recibir esos 10 pesos al vencimiento, siendo esa diferencia el rendimiento obtenido.

Actualmente existen plazos de 28, 91, 182 y 364 días, cada uno con una tasa distinta.

Tras la última subasta, los rendimientos quedaron de la siguiente manera:

- 28 días: 6.18% anual, luego de bajar 0.02 puntos porcentuales, ya que anteriormente ofrecía 6.20%.

- 91 días: 6.49% anual, con una disminución de 0.14 puntos porcentuales, frente al 6.63% previo.

- 182 días: 6.75% anual, sin cambios respecto a la subasta anterior.

- 364 días: 6.93% anual, después de caer 0.17 puntos porcentuales, desde el 7.10% registrado anteriormente.

Como resultado, tres de los cuatro plazos registraron disminuciones y únicamente el plazo de 182 días permaneció sin cambios. La mayor reducción ocurrió en el CETE de 364 días, cuya tasa descendió 0.17 puntos porcentuales.

¿En qué instrumento conviene invertir en 2026?

Si el objetivo es obtener el mayor rendimiento, Klar lidera la comparación con 15% anual para usuarios Platino. Le sigue Nu, cuya Cajita Turbo ofrece 13% anual, mientras que el resto de sus productos pagan entre 6.50% y 6.80%, según la modalidad y el plazo.

Por su parte, Kubo Financiero y Mercado Pago ofrecen 12% anual, aunque en este último caso la tasa solo aplica para quienes activan las ganancias, depositan al menos 3,000 pesos al mes y únicamente sobre los primeros 25,000 pesos ingresados en ese periodo.

Finalmente, los CETES ofrecen rendimientos de entre 6.18% y 6.93%, dependiendo del plazo elegido. Aunque sus tasas son menores, siguen siendo una de las alternativas más utilizadas por tratarse de un instrumento emitido por el Gobierno de México cuyos rendimientos se actualizan mediante subastas.

En términos de rentabilidad, el orden queda de la siguiente manera: Klar Platino (15%), Nu Cajita Turbo (13%), Kubo Financiero (12%), Mercado Pago (hasta 12%, sujeto a condiciones) y finalmente CETES (6.18% a 6.93%, dependiendo del plazo elegido). Más allá del porcentaje anunciado, conviene considerar los requisitos para acceder a cada tasa, los límites que establece cada institución y el tiempo durante el cual se puede mantener el dinero invertido.

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Inversión Cetes

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