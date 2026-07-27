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¿No aceptan tarjeta? Así puedes pagar con CoDi en cualquier establecimiento

Cada vez más comercios ofrecen CoDi como alternativa al efectivo. Conoce cómo funciona este método de pago, qué necesitas para usarlo y qué bancos son compatibles.
lun 27 julio 2026 03:21 PM
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Aunque este sistema lleva años disponible en México, muchas personas aún no saben cómo utilizarlo. (Expansión|ChatGPT)

Encontrar un letrero que indique "no se aceptan tarjetas" puede convertirse en un problema cuando no llevas efectivo. En días recientes, usuarios en redes sociales reportaron que algunos establecimientos comenzaron a recibir únicamente pagos en efectivo o mediante CoDi, una situación que tomó por sorpresa a varios clientes.

Aunque este sistema lleva años disponible en México, muchas personas aún no saben cómo utilizarlo. Si alguna vez te encuentras en ese escenario, te enseñamos cómo pagar con este método desde la app de tu banca móvil.

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Cómo pagar con CoDi paso a paso en un establecimiento

CoDi, cuyo nombre proviene de Cobro Digital, es un sistema desarrollado por el Banco de México que permite realizar pagos electrónicos de forma inmediata mediante transferencias bancarias. A diferencia del pago con tarjeta, la operación se realiza directamente entre las cuentas del comprador y del vendedor, por lo que no es necesario utilizar una terminal bancaria.

Requisitos para usar CoDi

- Contar con un teléfono móvil con acceso a internet. No es necesario que sea un equipo de alta gama, pero sí que permita usar aplicaciones bancarias.

- Tener una cuenta en una institución financiera participante, ya sea abierta en línea o en sucursal, siempre que sea compatible con CoDi.

- Disponer de la aplicación móvil de tu banco o de una app compatible con CoDi (como CoDi Banxico).

- Tener habilitado el servicio CoDi en tu aplicación bancaria.

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Cómo usar CoDi en BBVA, Banamex, Santander y HSBC para pagar

BBVA

1. Abre la app: Inicia sesión en la aplicación BBVA México.

2. Selecciona CoDi: Busca en el menú la opción Operaciones con QR o directamente Pagar con CoDi.

3. Escanea el código: Se abrirá la cámara de tu celular. EnFócala hacia el código QR que te muestre el establecimiento.

4. Verifica los datos: Revisa que el nombre del comercio y el monto a pagar sean correctos.

5. Autoriza el pago: Confirma la transacción utilizando tu NIP o autenticación biométrica (huella digital o reconocimiento facial).

6. Ambos recibirán una notificación de confirmación de pago exitoso de manera inmediata.

Banamex

1. Abre Banamex en tu teléfono celular.

2. Busca y selecciona el ícono o la opción de CoDi ubicada en la parte inferior de la pantalla.

3. Elige la opción Enviar dinero o pagar.

4. Escanea con la cámara de tu teléfono el código QR que te muestre el negocio o la persona.

5. Revisa con atención los datos del cobro, como el nombre del receptor y la cantidad exacta de dinero.

6. Confirma y autoriza la operación usando tu método de seguridad, como el NetKey o la seña digital que pide tu aplicación.

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Santander

1. Abre tu aplicación de Santander en el celular e ingresa a tu cuenta.

2. Ve al menú lateral y selecciona la opción de Cobro Digital (CoDi).

3. Entra al apartado de cobros y pagos, y selecciona la opción de Hacer un pago.

4. Se abrirá la cámara de tu teléfono; apunta hacia el código QR que te muestra el cobrador.

5. Revisa que el nombre del negocio y el monto a pagar sean correctos.

6. Ingresa tu clave SuperToken o método de seguridad para finalizar la transferencia inmediata.

HSBC

1. Entra a la app HSBC México con tus datos de acceso.

2. Selecciona la opción Transferir y pagar y después entra al apartado de CoDi.

3. Elige el método de pago de tu preferencia: escanear el código QR, usar tecnología NFC o revisar las notificaciones de cobro enviadas por el comercio.

4. Revisa con atención el monto y el nombre de la persona o negocio que recibe el dinero.

5. Confirma la operación utilizando tu Token Móvil o factores de autenticación biométrica activos.

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Qué bancos permiten pagar con CoDi

Actualmente decenas de instituciones financieras permiten realizar pagos mediante CoDi desde sus propias aplicaciones móviles. En la mayoría de los casos, basta con tener una cuenta activa y la aplicación oficial del banco instalada para comenzar a utilizar el servicio.

Entre las instituciones que ofrecen cobros y pagos directamente desde su aplicación se encuentran:

- BBVA
- Santander
- Banamex
- Banorte
- HSBC
- Scotiabank
- Banco Azteca
- Inbursa
- Banregio
- Banco del Bajío
- Banco Coppel
- Mifel
- Compartamos Banco
- Bancrea
- Afirme
- Actinver
- Bankaool
- STP
- Transfer
- Pagatodo
- Fincomún
- CIBanco
- Bansi
- Consubanco
- Monex
- Ve por Más (BX+)
- Intercam
- Banco Base (BBase)
- ASP

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