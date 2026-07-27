Cómo pagar con CoDi paso a paso en un establecimiento

CoDi, cuyo nombre proviene de Cobro Digital, es un sistema desarrollado por el Banco de México que permite realizar pagos electrónicos de forma inmediata mediante transferencias bancarias. A diferencia del pago con tarjeta, la operación se realiza directamente entre las cuentas del comprador y del vendedor, por lo que no es necesario utilizar una terminal bancaria.

Requisitos para usar CoDi

- Contar con un teléfono móvil con acceso a internet. No es necesario que sea un equipo de alta gama, pero sí que permita usar aplicaciones bancarias.

- Tener una cuenta en una institución financiera participante, ya sea abierta en línea o en sucursal, siempre que sea compatible con CoDi.

- Disponer de la aplicación móvil de tu banco o de una app compatible con CoDi (como CoDi Banxico).

- Tener habilitado el servicio CoDi en tu aplicación bancaria.

Cómo usar CoDi en BBVA, Banamex, Santander y HSBC para pagar

BBVA

1. Abre la app: Inicia sesión en la aplicación BBVA México.

2. Selecciona CoDi: Busca en el menú la opción Operaciones con QR o directamente Pagar con CoDi.

3. Escanea el código: Se abrirá la cámara de tu celular. EnFócala hacia el código QR que te muestre el establecimiento.

4. Verifica los datos: Revisa que el nombre del comercio y el monto a pagar sean correctos.

5. Autoriza el pago: Confirma la transacción utilizando tu NIP o autenticación biométrica (huella digital o reconocimiento facial).

6. Ambos recibirán una notificación de confirmación de pago exitoso de manera inmediata.

Banamex

1. Abre Banamex en tu teléfono celular.

2. Busca y selecciona el ícono o la opción de CoDi ubicada en la parte inferior de la pantalla.

3. Elige la opción Enviar dinero o pagar.

4. Escanea con la cámara de tu teléfono el código QR que te muestre el negocio o la persona.

5. Revisa con atención los datos del cobro, como el nombre del receptor y la cantidad exacta de dinero.

6. Confirma y autoriza la operación usando tu método de seguridad, como el NetKey o la seña digital que pide tu aplicación.