La NASA confirma la verdadera forma de la Tierra: por qué importa que el planeta no sea una esfera perfecta

¿Por qué la NASA dice que la Tierra no es perfectamente esférica?

El 15 de julio, la NASA publicó un informe en el que se detalla la verdadera forma de la Tierra, derribando por completo la creencia generalizada sobre cómo es en realidad el planeta.

De acuerdo con la descripción proporcionada por la propia agencia especial, la Tierra no tiene forma completamente redonda, sino que en realidad tiene forma geoide. Junto con esta confirmación, la NASA compartió un modelo 3D donde se simula la forma real del planeta, donde se observan múltiples variaciones en la forma real del planeta.

“El geoide es una superficie equipotencial que puede considerarse como la superficie que adoptaría la superficie debido al campo gravitatorio terrestre”, señala la agencia.

De acuerdo con la NASA, la altura del geoide puede variar, pues en el caso de Islandia puede alcanzar los 85 metros por encima del nivel de referencia, mientras que en el caso de India llega hasta los 106 metros por debajo del nivel de referencia.