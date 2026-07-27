La NASA confirma la verdadera forma de la Tierra: por qué importa que el planeta no sea una esfera perfecta

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), compartió una serie de imágenes en donde se detalla la forma real del planeta Tierra.
De acuerdo con las imágenes compartidas, por el organismo, se llega a la conclusión de que el planeta no es una esfera perfecta, sino que en realidad se trata de forma de un geoide.
🌍 ¿Sabías que la Tierra no es una esfera perfecta? Su gravedad hace que tenga una forma irregular llamada geoide. Gracias a datos recopilados por satélites durante 15 años, hoy podemos visualizarla con un nivel de detalle impresionante. via @NASA pic.twitter.com/20boQDXBQ2
— Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) July 27, 2026