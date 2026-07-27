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La NASA confirma que la Tierra no es una esfera perfecta: esta es su forma real y por qué importa

La NASA difundió imágenes que desafían la percepción tradicional que se tenía sobre la forma de la Tierra.
lun 27 julio 2026 03:32 PM
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La NASA confirma la verdadera forma de la Tierra: por qué importa que el planeta no sea una esfera perfecta
Representación de la forma geoide de la Tierra, según la NASA. (@USEmbassyMEX/X)

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), compartió una serie de imágenes en donde se detalla la forma real del planeta Tierra.

De acuerdo con las imágenes compartidas, por el organismo, se llega a la conclusión de que el planeta no es una esfera perfecta, sino que en realidad se trata de forma de un geoide.

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¿Por qué la NASA dice que la Tierra no es perfectamente esférica?

El 15 de julio, la NASA publicó un informe en el que se detalla la verdadera forma de la Tierra, derribando por completo la creencia generalizada sobre cómo es en realidad el planeta.

De acuerdo con la descripción proporcionada por la propia agencia especial, la Tierra no tiene forma completamente redonda, sino que en realidad tiene forma geoide. Junto con esta confirmación, la NASA compartió un modelo 3D donde se simula la forma real del planeta, donde se observan múltiples variaciones en la forma real del planeta.

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“El geoide es una superficie equipotencial que puede considerarse como la superficie que adoptaría la superficie debido al campo gravitatorio terrestre”, señala la agencia.

De acuerdo con la NASA, la altura del geoide puede variar, pues en el caso de Islandia puede alcanzar los 85 metros por encima del nivel de referencia, mientras que en el caso de India llega hasta los 106 metros por debajo del nivel de referencia.

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La NASA explicó que el modelo 3D que compartió se trata en realidad de una representación exagerada por un factor de 10,000 con la intención de evidenciar los detalles, por lo que, en la vida real, estos detalles podrían pasar prácticamente desapercibidos.

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De acuerdo con la NASA, la representación es un modelo exagerado. (@USEmbassyMEX/X)

¿Cómo llegó la NASA a la conclusión de que la Tierra tiene forma geoide?

El organismo señaló que la altura y variaciones del geoide mostrado provienen del modelo de campo gravitatorio GOCO06s, que se trata de un modelo global de campo gravitatorio basado exclusivamente en datos satelitales, calculado por el proyecto GOCO (Gravity Observation Combination).

En total, el se basa en más de mil millones de observaciones adquiridas durante 15 años por 19 satélites.

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La NASA explicó que los satélites realizaron diferentes procedimientos, como el llamado Experimento de Recuperación de la Gravedad y el Clima (GRACE, por sus siglas en inglés) de la propia agencia, así como el Explorador de Campos Gravitatorios y Circulación Oceánica en Estado Estacionario (GOCE) de la Agencia Espacial Europea (ESA).

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