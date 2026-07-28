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¿Dónde comprar útiles escolares baratos en CDMX? Profeco instalará la feria más grande del país

Antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, la Profeco llevará a cabo ferias en distintas entidades para ayudar a las familias a ahorrar en útiles escolares.
mar 28 julio 2026 03:21 PM
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¿Dónde comprar útiles escolares baratos en CDMX en 2026? Profeco instalará la feria más grande del país
La Profeco recomienda comparar precios de útiles escolares y acudir a las ferias organizadas en distintos estados del país. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

El regreso a clases representa uno de los gastos más importantes del año para millones de familias mexicanas que deben volver a comprar útiles escolares, uniformes, mochilas y calzado.

Para ayudar a reducir ese impacto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció la realización de 55 Ferias de Regreso a Clases en todo el país y publicó una guía con recomendaciones para ahorrar, conocer los derechos de los consumidores y evitar gastos innecesarios.

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¿Qué habrá en la Feria de Regreso a Clases de la Profeco?

En las Ferias de Regreso a Clases se reunirán productos y servicios relacionados con el inicio del ciclo escolar a precios competitivos.

Los proveedores ofrecerán útiles escolares, mochilas, uniformes, calzado, libros y artículos de papelería. Además, en muchos de los eventos las familias podrán acceder a servicios gratuitos o de bajo costo que normalmente representan un gasto adicional antes del regreso a las aulas.

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Entre ellos se encuentran:

Cortes de cabello.

Certificados médicos.

Actas de nacimiento.

Asesoría jurídica gratuita.

Personal de Profeco también brindará orientación sobre los derechos de los consumidores y resolverá dudas relacionadas con compras, garantías y servicios escolares.

¿Dónde y cuándo se realizará la Feria de Regreso a Clases?

En la Ciudad de México, la feria principal se realizará los días 15 y 16 de agosto en Expo Reforma, donde abrirá de las 9:00 a las 18:00 horas.

Sin embargo, este encuentro se hará en prácticamente todo el país, desde Baja California hasta Quintana Roo, por lo que los consumidores pueden consultar las fechas y sedes correspondientes a su estado.

La institución informó que las ferias estarán disponibles entre el 31 de julio y el 4 de septiembre, dependiendo de cada entidad.

Los derechos en escuelas privadas

Junto con las ferias, Profeco publicó la Guía para un Regreso a Clases Inteligente 2026, un documento dirigido a madres, padres y personas tutoras que reúne consejos prácticos para proteger la economía familiar.

Uno de los apartados más relevantes explica cuáles son los derechos de los consumidores durante esta temporada, especialmente cuando los estudiantes se incribirán a escuelas particulares.

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Entre los principales destacan:

Ninguna escuela privada puede obligar a comprar útiles escolares con un proveedor específico.

Tampoco puede imponer un establecimiento determinado para adquirir uniformes.

Debe aceptar útiles y materiales escolares de años anteriores siempre que se encuentren en buen estado y sean funcionales.

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No puede retener documentación oficial por falta de pago.

Los consumidores tienen derecho a recibir información clara sobre precios, garantías y condiciones de compra.

También pueden solicitar devolución, reparación o compensación cuando un producto presente defectos o incumpla lo ofrecido.

Profeco señala que conocer estos derechos puede evitar gastos innecesarios y ayudar a que las familias tomen decisiones con mayor libertad al momento de preparar el regreso a clases.

¿Cuándo regresan a clases niñas y niños?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el calendario oficial para el ciclo escolar 2026-2027, y bajo el cual se regirán los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tanto en escuelas públicas como privadas en el país.

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De acuerdo al DOF, la fecha oficial del regreso a clases es el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirá el viernes 9 de julio de 2027.

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Escuelas Escuela SEP Profeco

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