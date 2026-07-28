¿Dónde comprar útiles escolares baratos en CDMX en 2026? Profeco instalará la feria más grande del país

¿Qué habrá en la Feria de Regreso a Clases de la Profeco?

En las Ferias de Regreso a Clases se reunirán productos y servicios relacionados con el inicio del ciclo escolar a precios competitivos.

Los proveedores ofrecerán útiles escolares, mochilas, uniformes, calzado, libros y artículos de papelería. Además, en muchos de los eventos las familias podrán acceder a servicios gratuitos o de bajo costo que normalmente representan un gasto adicional antes del regreso a las aulas.

Entre ellos se encuentran:

Cortes de cabello.

Certificados médicos.

Actas de nacimiento.

Asesoría jurídica gratuita.

Personal de Profeco también brindará orientación sobre los derechos de los consumidores y resolverá dudas relacionadas con compras, garantías y servicios escolares.

¿Dónde y cuándo se realizará la Feria de Regreso a Clases?

En la Ciudad de México, la feria principal se realizará los días 15 y 16 de agosto en Expo Reforma, donde abrirá de las 9:00 a las 18:00 horas.

Sin embargo, este encuentro se hará en prácticamente todo el país, desde Baja California hasta Quintana Roo, por lo que los consumidores pueden consultar las fechas y sedes correspondientes a su estado.

La institución informó que las ferias estarán disponibles entre el 31 de julio y el 4 de septiembre, dependiendo de cada entidad.

Los derechos en escuelas privadas

Junto con las ferias, Profeco publicó la Guía para un Regreso a Clases Inteligente 2026, un documento dirigido a madres, padres y personas tutoras que reúne consejos prácticos para proteger la economía familiar.

Uno de los apartados más relevantes explica cuáles son los derechos de los consumidores durante esta temporada, especialmente cuando los estudiantes se incribirán a escuelas particulares.