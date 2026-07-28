TelevisaUnivision ya usa IA para el doblaje en telenovelas: la apuesta es llevar ViX a Corea y Turquía

ElevenLabs es una plataforma de inteligencia artificial especializada en la síntesis, clonación y generación de audio ultrarrealista. Permite convertir texto en voz con entonaciones humanas naturales, replicar voces a partir de muestras cortas y crear agentes conversacionales interactivos.

El directivo aseguró que la incorporación de la tecnología ha demostrado un aporte en términos de eficiencias, especialmente en la producción audiovisual, lo que abre nuevas oportunidades tanto para reducir costos e incrementar ingresos. La compañía no detalló los nombres de las producciones que han sido dobladas a otros idiomas.

“Ahora es posible realizar doblajes de gran calidad con las voces de los actores y actrices gracias a la IA. Esta empresa (ElevenLabs) nos ofrece un producto excelente que nos permite, por ejemplo, traducir una telenovela al portugués o al coreano de manera rápida”, aseguró el presidente ejecutivo de TelevisaUnivsion.

Según Speeek.io el uso de la IA para doblaje puede representar ahorros de hasta 80% para las empresas. De acuerdo con la plataforma, un doblaje por minuto puede costar entre 50 y 300 dólares por la contratación de actores, estudios y postproducción, cuyo proceso puede implicar semanas hasta meses. Mientras que con la IA cada minuto doblado tiene un costo de 0.50 dólares hasta 10 dólares y el cambio de idioma implica un tiempo de minutos a horas.

Esta situación ha llevado a que las plataformas de streaming recurran cada vez más a este tipo de soluciones tecnológicas, que no solo reducen costos, sino que también aceleran la adaptación de contenidos, subtítulos y doblajes en múltiples idiomas para atender la creciente demanda de los usuarios.

La decisión de TeelvisaUnivsion se suma a la de Prime Video quien realiza pruebas de doblaje asistido por IA, para que el contenido internacional sea más accesible para los espectadores.

Raf Soltanovich, vicepresidente de tecnología de la firma y Amazon MGM Studios, dijo que el doblaje asistido por IA solo estará disponible en títulos que solo están disponible en el idioma original.