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TelevisaUnivision recurre a la IA para doblar telenovelas y acelerar su expansión internacional

Con tecnología de ElevenLabs, la empresa realiza doblajes asistidos por Inteligencia Artificial para llevar telenovelas y producciones originales a idiomas como el coreano y el portugués en menos tiempo y a menor costo.
mar 28 julio 2026 03:46 PM
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TelevisaUnivision ya usa IA para el doblaje en telenovelas: la apuesta es llevar ViX a Corea y Turquía
Según Speeek.io el uso de la IA para doblaje puede representar ahorros de hasta 80% para las empresas. (iStock)

La inteligencia artificial (IA) se aloja cada vez más en las operaciones de la industria creativa. ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision , reconoció que en la actualidad se vale de herramientas de IA para doblar sus contenidos con las voces de sus actores y actrices con la finalidad de exportar telenovelas y producciones originales a mercados como Corea y Turquía de forma más rápida y eficiente.

Alfonso de Angoitia, presidente ejecutivo de TelevisaUnivsion, detalló que la herramienta tecnológica con la que trabaja es la de ElevenLabs y otras empresas especializadas para incorporar inteligencia artificial en distintas etapas de producción, desde diseño de escenarios y efectos especiales hasta musicalización y doblaje.

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ElevenLabs es una plataforma de inteligencia artificial especializada en la síntesis, clonación y generación de audio ultrarrealista. Permite convertir texto en voz con entonaciones humanas naturales, replicar voces a partir de muestras cortas y crear agentes conversacionales interactivos.

El directivo aseguró que la incorporación de la tecnología ha demostrado un aporte en términos de eficiencias, especialmente en la producción audiovisual, lo que abre nuevas oportunidades tanto para reducir costos e incrementar ingresos. La compañía no detalló los nombres de las producciones que han sido dobladas a otros idiomas.

“Ahora es posible realizar doblajes de gran calidad con las voces de los actores y actrices gracias a la IA. Esta empresa (ElevenLabs) nos ofrece un producto excelente que nos permite, por ejemplo, traducir una telenovela al portugués o al coreano de manera rápida”, aseguró el presidente ejecutivo de TelevisaUnivsion.

Según Speeek.io el uso de la IA para doblaje puede representar ahorros de hasta 80% para las empresas. De acuerdo con la plataforma, un doblaje por minuto puede costar entre 50 y 300 dólares por la contratación de actores, estudios y postproducción, cuyo proceso puede implicar semanas hasta meses. Mientras que con la IA cada minuto doblado tiene un costo de 0.50 dólares hasta 10 dólares y el cambio de idioma implica un tiempo de minutos a horas.

Esta situación ha llevado a que las plataformas de streaming recurran cada vez más a este tipo de soluciones tecnológicas, que no solo reducen costos, sino que también aceleran la adaptación de contenidos, subtítulos y doblajes en múltiples idiomas para atender la creciente demanda de los usuarios.

La decisión de TeelvisaUnivsion se suma a la de Prime Video quien realiza pruebas de doblaje asistido por IA, para que el contenido internacional sea más accesible para los espectadores.

Raf Soltanovich, vicepresidente de tecnología de la firma y Amazon MGM Studios, dijo que el doblaje asistido por IA solo estará disponible en títulos que solo están disponible en el idioma original.

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En la actualidad existen softwares con IA para realizar doblajes. Solo es necesario colocar una voz como ejemplo para que el programa detecte el sonido y en automático comience a ejecutar voces en el idioma deseado.

La apuesta de las grandes streaming por esta tecnología se inserta en un momento de presiones económicas y en un constante replanteamiento de su modelo de negocio que ha llevado a ver a la IA como un aliado de ahorros financieros para producciones audiovisuales.

Crisis financiera del streaming

TelevisaUnivision es una de las empresas de la industria que atraviesa por una crisis, llevándola a realizar una reestructura financiera. Daniel Alegre, quien asumió el cargo como CEO de la empresa en septiembre de 2024, ha sido el encargado de materializar la reorganización del negocio mediante la eliminación de alrededor de 1,000 empleados, es decir, el 8 % de la plantilla laboral global, sumado a otros movimientos, para reducir costos en aproximadamente 400 millones de dólares.

ViX desde el año pasado empezó a ser vocal sobre el uso de la IA. El CEO de la compañía aseguró la plataforma empezaría a invertir en IA para traducir contenidos de habla hispana a otros idiomas con la finalidad de afianzar el plan de expansión de la plataforma a mercados internacionales.

Una fuente aseguró a Expansión que solo el año pasado, la empresa eliminó puestos de trabajo que concernían a subtitular contenidos. “Puedo hacer ese trabajo con la IA”, dijo.

La Unesco en su estudio ‘ReConfigurando las Políticas para la Creatividad’ advirtió que de continuar la tendencia de uso de IA, el sector audiovisual podría perder el 21% de sus ingresos a nivel global rumbo a 2028.

“Estas disrupciones se están produciendo a un ritmo que supera las respuestas políticas actuales, exacerbando las desigualdades y amenazando el sustento de millones de trabajadores culturales”, lamentó la organización.

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