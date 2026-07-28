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Oxxo convierte el Mundial y las estampas Panini en impulso para sus ventas pese al consumo débil

La cadena de tiendas de conveniencia elevó 11.8% sus ingresos en México durante el segundo trimestre, apoyada por un mayor tráfico de clientes durante la Copa Mundial de Futbol y la venta de estampas Panini.
mar 28 julio 2026 03:20 PM
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Copa Mundial de Futbol y venta de estampas Panini impulsan las ganancias de Oxxo
Con corte al 30 de junio, Oxxo México contó con un total de 24,708 tiendas a nivel nacional. (iStock)

La Copa Mundial de Futbol tuvo un efecto positivo en el desempeño de Oxxo durante el segundo trimestre del año. El mayor flujo de consumidores durante el torneo y el fenómeno de las estampas coleccionables de Panini impulsaron las ventas de la cadena de tiendas de conveniencia en México, lo que permitió compensar un entorno de consumo que la propia empresa calificó como débil y apuntalar sus resultados del segundo trimestre del año.

De acuerdo con el reporte financiero enviado por FEMSA a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los ingresos de Oxxo México crecieron 11.8% entre abril y junio respecto al mismo periodo del año anterior, impulsados por un incremento de 9.5% en las ventas mismas-tiendas y por una expansión de 3.5% en su base de establecimientos.

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La empresa explicó que el avance de las ventas comparables respondió a un incremento de 7.4% en el ticket promedio y de 2% en el tráfico de clientes, reflejo tanto de una mayor afluencia como de un mayor gasto por visita.

“Durante el trimestre, los resultados fueron apoyados por la continua ejecución de iniciativas comerciales, incluyendo acciones de variedad y precio en categorías clave de consumo e impulso de tráfico, que aportaron la recuperación de participación de mercado en categorías importantes, el efecto favorable de la Copa del Mundo de la FIFA, incluyendo la venta de estampas coleccionables Panini y el continuo crecimiento de servicios”, añadió.

La compañía precisó que estos resultados se alcanzaron pese a un entorno de consumo débil, condiciones climáticas adversas y un efecto calendario moderado derivado de la Semana Santa.

Estrategia comercial más allá del Mundial

Aunque el Mundial aportó un impulso temporal, la administración de FEMSA sostuvo que el desempeño de Oxxo también obedeció a una estrategia comercial implementada desde la segunda mitad del año pasado.

José Antonio Fernández, director general de FEMSA, aseguró que la compañía fortaleció su ejecución en categorías clave para atraer consumidores y recuperar participación de mercado.

“Si bien la Copa del Mundo aportó una contribución positiva durante el trimestre, consideramos que hubo un impulso adicional resultante de una mejor ejecución en todo el país, de iniciativas comerciales enfocadas en categorías clave para aumentar el tráfico y de la estrategia centrada en el consumidor que comenzamos a implementar durante la segunda mitad del año pasado”, afirmó.

Además del desempeño de Oxxo, la empresa destacó el crecimiento sostenido de sus servicios, uno de los negocios que continúa ganando relevancia dentro de la operación de la cadena.

FEMSA eleva ingresos y utilidad

En el consolidado, FEMSA reportó ingresos por 231,002 millones de pesos, un incremento anual de 9.3%.

El flujo operativo (EBITDA) ascendió a 33,340 millones de pesos, 12.7% más que un año antes, mientras que la utilidad neta consolidada alcanzó 9,221 millones de pesos, un crecimiento de 64.9% anual.

José Antonio Fernández, director general de FEMSA, resaltó que a lo largo del trimestre se alcanzaron “resultados sólidos”, reflejo de un desempeño alentador de Oxxo y el impulso sostenido de sus operaciones de retail.

“Si bien la Copa del Mundo aportó una contribución positiva durante el trimestre, consideramos que hubo un impulso adicional resultante de una mejor ejecución en todo el país, de iniciativas comerciales enfocadas en categorías clave para aumentar el tráfico y de la estrategia centrada en el consumidor que comenzamos a implementar durante la segunda mitad del año pasado”, añadió.

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De cara hacia el futuro, reconoció que éste presentará sus propios retos, pero confía que la fortaleza de su plataforma diversificada geográficamente, junto con las iniciativas estratégicas y operativas que ha implementado, los posicionará para seguir buscando un crecimiento rentable y sostenible.

“Mirando hacia adelante, y a pesar de seguir enfrentando un entorno de consumo débil en México que ya no cuenta con el impulso de la Copa del Mundo, vemos de manera favorable la trayectoria actual en la mayoría de nuestras unidades de negocio y somos cautelosamente optimistas respeto a la segunda mitad del año, aunque anticipamos que esta pueda ser más moderada”, expuso Fernández.

Durante el trimestre, lavase de tiendas Oxxo en México se expandió en 253 establecimientos. Con corte al 30 de junio, Oxxo México contó con un total de 24,708 tiendas a nivel nacional.

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Tiendas Oxxo FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. Reportes trimestrales

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