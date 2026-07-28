La empresa explicó que el avance de las ventas comparables respondió a un incremento de 7.4% en el ticket promedio y de 2% en el tráfico de clientes, reflejo tanto de una mayor afluencia como de un mayor gasto por visita.

“Durante el trimestre, los resultados fueron apoyados por la continua ejecución de iniciativas comerciales, incluyendo acciones de variedad y precio en categorías clave de consumo e impulso de tráfico, que aportaron la recuperación de participación de mercado en categorías importantes, el efecto favorable de la Copa del Mundo de la FIFA, incluyendo la venta de estampas coleccionables Panini y el continuo crecimiento de servicios”, añadió.

La compañía precisó que estos resultados se alcanzaron pese a un entorno de consumo débil, condiciones climáticas adversas y un efecto calendario moderado derivado de la Semana Santa.

Estrategia comercial más allá del Mundial

Aunque el Mundial aportó un impulso temporal, la administración de FEMSA sostuvo que el desempeño de Oxxo también obedeció a una estrategia comercial implementada desde la segunda mitad del año pasado.

José Antonio Fernández, director general de FEMSA, aseguró que la compañía fortaleció su ejecución en categorías clave para atraer consumidores y recuperar participación de mercado.

“Si bien la Copa del Mundo aportó una contribución positiva durante el trimestre, consideramos que hubo un impulso adicional resultante de una mejor ejecución en todo el país, de iniciativas comerciales enfocadas en categorías clave para aumentar el tráfico y de la estrategia centrada en el consumidor que comenzamos a implementar durante la segunda mitad del año pasado”, afirmó.

Además del desempeño de Oxxo, la empresa destacó el crecimiento sostenido de sus servicios, uno de los negocios que continúa ganando relevancia dentro de la operación de la cadena.

FEMSA eleva ingresos y utilidad

En el consolidado, FEMSA reportó ingresos por 231,002 millones de pesos, un incremento anual de 9.3%.

El flujo operativo (EBITDA) ascendió a 33,340 millones de pesos, 12.7% más que un año antes, mientras que la utilidad neta consolidada alcanzó 9,221 millones de pesos, un crecimiento de 64.9% anual.

José Antonio Fernández, director general de FEMSA, resaltó que a lo largo del trimestre se alcanzaron “resultados sólidos”, reflejo de un desempeño alentador de Oxxo y el impulso sostenido de sus operaciones de retail.

“Si bien la Copa del Mundo aportó una contribución positiva durante el trimestre, consideramos que hubo un impulso adicional resultante de una mejor ejecución en todo el país, de iniciativas comerciales enfocadas en categorías clave para aumentar el tráfico y de la estrategia centrada en el consumidor que comenzamos a implementar durante la segunda mitad del año pasado”, añadió.