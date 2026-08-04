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Finanzas Personales

Antes de comprar un auto a crédito, haz esta cuenta con tu sueldo para saber si puedes pagarlo

Muchos compradores se enfocan en conseguir la aprobación del crédito, cuando la decisión más importante comienza mucho antes de firmar el contrato.
mar 04 agosto 2026 10:53 AM
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Comparar el CAT y no solo la tasa de interés permite conocer con mayor precisión cuánto costará realmente el financiamiento. (Jinda Noipho/Getty Images)

Comprar un auto mediante un crédito puede ser una buena alternativa para quienes no cuentan con el dinero suficiente para pagarlo de contado. Sin embargo, aceptar el financiamiento sin revisar cuánto representará cada mensualidad respecto a tu sueldo es uno de los errores más comunes.

Antes de elegir el vehículo, el plazo o incluso la institución financiera, conviene hacer una cuenta muy simple que permite saber si el compromiso será sostenible durante toda la vida del crédito. A partir de ese resultado será mucho más fácil tomar una decisión con base en tu capacidad de pago y no únicamente en el monto que el banco está dispuesto a prestar.

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Haz esta cuenta con tu sueldo antes de solicitar un crédito automotriz

Antes de pensar en el modelo del automóvil o en la mensualidad que podría ofrecerte el banco, conviene responder una pregunta: ¿cuánto puedes pagar cada mes sin poner en riesgo tus finanzas?

Como referencia, los especialistas recomiendan que la mensualidad de un crédito automotriz represente entre 10% y 15% de tu ingreso mensual. Permanecer dentro de ese rango ayuda a mantener un presupuesto saludable y disminuye la posibilidad de sobreendeudarse.

La operación es sencilla. Basta con multiplicar tu ingreso mensual por 0.10 y por 0.15 para obtener el rango recomendado.

Por ejemplo, si percibes 30,000 pesos al mes, la mensualidad ideal debería ubicarse entre 3,000 y 4,500 pesos. Si el pago rebasa esa cantidad, probablemente el crédito exigirá una parte demasiado grande de tus ingresos y dejará menos margen para cubrir otros gastos cotidianos.

Realizar este cálculo antes de solicitar el financiamiento también sirve para definir cuánto puedes gastar en un automóvil sin comprometer tu economía durante los próximos años.

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Así calcula el banco la mensualidad de un crédito automotriz

Una vez que conoces el límite que puede soportar tu presupuesto, el siguiente paso consiste en entender de dónde sale la mensualidad que presenta la institución financiera.

Su cálculo depende principalmente de tres elementos:

- El monto que presta el banco
- La tasa de interés
- El plazo elegido para liquidar el crédito

Todo comienza con el monto financiado, que corresponde al precio del automóvil menos el enganche que aporta el comprador.

Si un vehículo cuesta 300,000 pesos y entregas un enganche de 60,000 pesos, el banco financiará 240,000 pesos. Sobre esa cantidad se calcularán los intereses durante el plazo contratado.

La duración del crédito también modifica el pago mensual. Un plazo corto implica mensualidades más altas, aunque el costo total por intereses será menor. Por el contrario, un plazo más largo reduce el importe que pagarás cada mes, pero aumenta la cantidad total que terminarás desembolsando por el financiamiento.

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En el caso de BBVA, el crédito automotriz puede contratarse desde 12 hasta 72 meses para vehículos nuevos y seminuevos con hasta ocho años de antigüedad. Además, ofrece tasas fijas durante toda la vigencia del crédito y condiciones preferenciales cuando se adquieren automóviles híbridos o eléctricos.

No solo debes fijarte en la mensualidad: estos gastos también cuentan

Aceptar un crédito únicamente porque la mensualidad parece accesible puede llevar a una decisión equivocada si no se consideran otros costos asociados al financiamiento.

Uno de los indicadores más importantes es el Costo Anual Total (CAT). A diferencia de la tasa de interés, este dato refleja de manera más completa el costo del crédito porque incorpora otros conceptos, como comisiones y seguros.

También hay gastos que acompañarán al automóvil durante el tiempo que permanezca en tu poder y que deben formar parte del presupuesto desde el inicio.

Entre ellos se encuentran:

- Seguro de vida

- Seguro de daños

- Placas

- Tenencia o refrendo, según corresponda

- Mantenimiento del vehículo

Contemplar todos estos desembolsos permite tener una visión mucho más realista del dinero que requerirá el automóvil mes con mes y evita que el crédito termine siendo más costoso de lo previsto.

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Los errores que pueden hacerte pagar más por el mismo automóvil

Antes de firmar cualquier contrato conviene revisar algunos aspectos que suelen pasarse por alto y que, con el tiempo, pueden incrementar el costo del financiamiento.

Uno de los errores más frecuentes consiste en comparar únicamente la tasa de interés sin revisar el CAT, que ofrece una referencia más completa del costo total del crédito.

También es común elegir el plazo más largo únicamente para reducir la mensualidad. Aunque esa decisión disminuye el pago mensual, el costo final aumenta porque se generan intereses durante más tiempo.

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Cuando se trata de un vehículo seminuevo, otro aspecto importante es verificar su valor real y su estado mecánico antes de contratar el financiamiento. De esa manera se reduce el riesgo de pagar por encima de su precio de mercado.

Además, se recomienda utilizar herramientas como el simulador de crédito automotriz de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) para conocer una estimación de la mensualidad antes de iniciar el trámite. Solo es necesario ingresar el valor del vehículo, el monto del enganche y el plazo deseado para obtener un cálculo aproximado.

Hacer esa simulación y compararla con el 10% o 15% de tu ingreso mensual permite saber, desde antes de firmar el contrato, si el crédito realmente se ajusta a tu capacidad de pago o si conviene buscar un automóvil de menor precio, aumentar el enganche o modificar el plazo del financiamiento.

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credito-automotriz automóviles, movilidad

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