Solo estos contribuyentes pueden deducir un automóvil ante el SAT

Aunque existe la idea de que cualquier persona puede deducir la compra de un vehículo, la realidad es distinta. La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) únicamente permite este beneficio cuando el automóvil está directamente relacionado con una actividad económica que genera ingresos gravables.

Por esa razón, la posibilidad de pagar menos impuestos mediante la adquisición o arrendamiento de un auto está reservada para determinados contribuyentes.

Pueden acceder a esta deducción:

- Personas físicas con actividad empresarial.

- Personas físicas con actividad profesional.

- Personas morales.

- Contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), siempre que el vehículo esté vinculado con su actividad económica.

En todos los casos, Hacienda exige que el automóvil sea indispensable para desarrollar la actividad que produce los ingresos. Dicho de otra manera, no basta con utilizar el vehículo ocasionalmente para el trabajo; debe existir una relación comprobable entre el uso del automóvil y la operación del negocio o profesión.

Por el contrario, quienes únicamente perciben ingresos por concepto de sueldos y salarios no pueden deducir la compra ni el arrendamiento de un automóvil ante el SAT, ya que este beneficio fiscal no aplica para ese régimen.

El monto máximo que Hacienda permite deducir por la compra de un automóvil

Uno de los aspectos que más suele generar confusión es pensar que el SAT permite deducir el valor completo del vehículo. La ley no funciona de esa manera.

El artículo 36, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece montos máximos sobre los cuales puede calcularse la deducción, independientemente del precio real del automóvil.

Los límites vigentes son los siguientes:

- Automóvil de combustión: 175,000 pesos.

- Automóvil híbrido: 250,000 pesos.

- Automóvil eléctrico: 250, 000 pesos.