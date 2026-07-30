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¿Cuándo un auto puede ayudarte a pagar menos impuestos? Hacienda explica quiénes pueden deducirlo

Comprar auto nuevo y seminuevo puede ayudarte a pagar menos impuestos ante el SAT, pero solo si cumples ciertos requisitos. Conoce quiénes pueden deducirlo y bajo qué condiciones.
jue 30 julio 2026 11:48 AM
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Hacienda establece reglas muy específicas sobre quiénes pueden acceder a esta deducción. (Tero Vesalainen/Getty Images/iStockphoto)

Comprar un automóvil suele representar un gasto importante, pero cuando forma parte de tu actividad económica también puede convertirse en una oportunidad para reducir el pago de impuestos.

Claro, no se trata de un beneficio disponible para todos ni basta con adquirir cualquier vehículo. Hacienda establece reglas muy específicas sobre quiénes pueden acceder a esta deducción, cuánto permite descontar y qué requisitos deben cumplirse para no tener problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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Solo estos contribuyentes pueden deducir un automóvil ante el SAT

Aunque existe la idea de que cualquier persona puede deducir la compra de un vehículo, la realidad es distinta. La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) únicamente permite este beneficio cuando el automóvil está directamente relacionado con una actividad económica que genera ingresos gravables.

Por esa razón, la posibilidad de pagar menos impuestos mediante la adquisición o arrendamiento de un auto está reservada para determinados contribuyentes.

Pueden acceder a esta deducción:

- Personas físicas con actividad empresarial.
- Personas físicas con actividad profesional.
- Personas morales.
- Contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), siempre que el vehículo esté vinculado con su actividad económica.

En todos los casos, Hacienda exige que el automóvil sea indispensable para desarrollar la actividad que produce los ingresos. Dicho de otra manera, no basta con utilizar el vehículo ocasionalmente para el trabajo; debe existir una relación comprobable entre el uso del automóvil y la operación del negocio o profesión.

Por el contrario, quienes únicamente perciben ingresos por concepto de sueldos y salarios no pueden deducir la compra ni el arrendamiento de un automóvil ante el SAT, ya que este beneficio fiscal no aplica para ese régimen.

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El monto máximo que Hacienda permite deducir por la compra de un automóvil

Uno de los aspectos que más suele generar confusión es pensar que el SAT permite deducir el valor completo del vehículo. La ley no funciona de esa manera.

El artículo 36, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece montos máximos sobre los cuales puede calcularse la deducción, independientemente del precio real del automóvil.

Los límites vigentes son los siguientes:

- Automóvil de combustión: 175,000 pesos.
- Automóvil híbrido: 250,000 pesos.
- Automóvil eléctrico: 250, 000 pesos.

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Además del ISR, el IVA correspondiente puede acreditarse únicamente sobre el monto autorizado para la deducción, no sobre el valor total del vehículo cuando éste supera los límites establecidos por la ley.

Eso significa que si una empresa compra un automóvil de combustión cuyo precio sea superior a 175,000 pesos, el excedente no formará parte de la base deducible para efectos fiscales.

Cómo deduces la compra de un automóvil ante el SAT y por qué no aplica de inmediato

Comprar un automóvil de contado o mediante crédito no implica que el contribuyente descuente todo el monto en un solo ejercicio fiscal.

La legislación establece que la deducción debe realizarse mediante el mecanismo conocido como depreciación fiscal.

Hacienda autoriza depreciar los vehículos a una tasa del 25% anual, tomando como referencia únicamente el monto máximo permitido por la ley.

Esto significa que la deducción se distribuye durante varios ejercicios fiscales hasta agotar el importe autorizado, en lugar de aplicarse inmediatamente después de la compra.

Cuando el automóvil fue adquirido mediante financiamiento, también existe la posibilidad de deducir los intereses generados por el crédito, aunque únicamente cuando:

- El vehículo sea indispensable para la actividad económica.
- Los intereses correspondan a la proporción del monto fiscalmente deducible.

No cualquier financiamiento permite deducir todos los intereses pagados, ya que el beneficio también está sujeto a los límites establecidos por la LISR.

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También puedes deducir un automóvil seminuevo, pero únicamente bajo estas condiciones

Muchas personas creen que las deducciones únicamente aplican para vehículos nuevos, aunque la ley también contempla a los seminuevos.

Para acceder al beneficio fiscal es indispensable que el automóvil sea adquirido mediante una agencia o empresa que emita un CFDI válido.

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Cuando eso ocurre:

- Aplican exactamente los mismos montos máximos deducibles.

- La deducción continúa realizándose mediante depreciación anual.

- Deben cumplirse todos los requisitos fiscales previstos por el SAT.

Distinta es la situación cuando la compra se realiza directamente con un particular.

Generalmente no es posible cumplir con los requisitos fiscales porque no existe una factura electrónica válida (CFDI), lo que impide acceder a la deducción.

Inclusive, los vehículos usados también pueden formar parte de contratos de arrendamiento puro siempre que la operación reúna todos los requisitos fiscales correspondientes.

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No solo el automóvil: estos gastos también pueden ayudarte a pagar menos impuestos

La deducción no termina con la compra o el arrendamiento del vehículo.

Siempre que los gastos estén relacionados con la actividad económica del contribuyente, cuenten con CFDI 4.0 y sean pagados mediante medios electrónicos, también pueden considerarse deducibles.

Entre los principales conceptos se encuentran:

- Gasolina. Debe contar con factura emitida al RFC del contribuyente y pagarse mediante tarjeta bancaria, transferencia o cheque. Los pagos en efectivo superiores a 2,000 pesos no son deducibles.

- Mantenimiento preventivo y correctivo. Incluye cambios de aceite, afinaciones, frenos, llantas y demás servicios, siempre respaldados con factura.

- Seguro del vehículo. La prima puede deducirse cuando el automóvil forma parte de la actividad económica. En algunos contratos de arrendamiento el seguro incluso puede integrarse dentro de la renta mensual.

- Refacciones originales. También son deducibles cuando la factura identifica claramente el vehículo, por ejemplo mediante placas o número de serie.

- Tenencia y derechos de circulación. Pueden considerarse gastos operativos para personas morales y personas físicas con actividad empresarial.

Cada uno de estos conceptos debe cumplir los requisitos fiscales correspondientes para conservar su carácter deducible.

Los requisitos obligatorios que exige el SAT para aceptar la deducción

Contar con un vehículo destinado al trabajo no garantiza automáticamente el beneficio fiscal.

El artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece diversas condiciones que deben cumplirse tanto en la compra como en el arrendamiento.

Hacienda exige lo siguiente:

- El automóvil debe ser indispensable para desarrollar la actividad económica.

- Todos los gastos deben contar con factura electrónica CFDI 4.0 correctamente emitida al RFC del contribuyente.

- Los pagos deben realizarse mediante transferencia bancaria, tarjeta o cheque. Los pagos en efectivo superiores a 2,000 pesos no son deducibles.

- Debe existir una relación comprobable entre el uso del vehículo y la generación de ingresos, como traslados de trabajo, atención de clientes, visitas a proveedores o actividades propias del negocio.

Cumplir cada uno de estos requisitos resulta indispensable. Si alguno falta, el SAT puede rechazar la deducción durante una revisión, aun cuando el automóvil se utilice para trabajar.

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Impuestos Automóviles automóviles, movilidad

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