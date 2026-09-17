Canadá desafía a Trump y se acerca a la UE; el presidente de EU amenaza con fuertes aranceles a Europa

El primer ministro canadiense, Mark Carney, respaldó ante el Parlamento Europeo una relación más estrecha con la Unión Europea, pese a las amenazas de Donald Trump de imponer nuevos aranceles y eventualmente cortar el comercio con el bloque.

La propuesta fue planteada el miércoles por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien invitó a Canadá a convertirse en el primer “miembro asociado” de la Unión Europea, una figura que actualmente no está contemplada en los tratados comunitarios.

Carney respondió este jueves que Canadá está dispuesto a profundizar sus vínculos con Europa y defendió que el país pueda decidir libremente con quién establece acuerdos comerciales, políticos y estratégicos.

“Nadie va a decirnos qué idioma debemos hablar, nadie va a dictarnos nuestra cultura ni con quién podemos alcanzar acuerdos internacionales”, declaró Carney ante periodistas en Estrasburgo.