Seguro educativo: el ahorro que puede proteger la universidad de tus hijos si pierdes tus ingresos

El organismo explica que una de las características de los seguros educativos es que sean una garantía para que los hijos accedan a una educación superior incluso en caso de fallecimiento o enfermedad de los padres, lo que les impida seguir aportando dinero.

“Con el seguro educativo, el dinero que recibirá el menor asegurado se encuentra garantizado, ya que la institución se compromete a seguir pagando el seguro hasta que el menor alcance la mayoría de edad, o bien, hasta los 22 años para que el hoy menor continúe sus estudios", explica.

Las personas interesadas en adquirir un seguro educativo tienen que tomar en cuenta las diferencias con un fideicomiso educativo: el seguro incorpora protección ante fallecimiento o invalidez, dependiendo del plan, la institución y el dinero que los padres puedan aportar para que al final se entregue al beneficiario.

En tanto, el fideicomiso puede ofrecer mayor flexibilidad en las aportaciones, y un componente de inversión.

¿Cómo elegir un seguro educativo?

Suma asegurada final

Lo más recomendables es comparar cuánto dinero recibirá el beneficiario al terminar el plazo y con qué objetivo educativo lo están midiendo, si es para educación media superior o superior. Además, algunos planes entregan una cantidad fija y otros pueden manejar pesos, dólares o UDIS.

Exención de pago de primas

Es uno de los puntos más importantes: algunos seguros cubren el pago de las primas si el padre, madre o tutor fallece o queda con invalidez total y permanente, de manera que el hijo pueda recibir la suma pactada al llegar a la edad establecida.

Costo total, no solo mensualidad

Haz la cuenta de todas las primas durante el plazo. La Condusef advierte que los pagos mensuales, trimestrales o semestrales pueden implicar cargos adicionales.

Qué ocurre si cancelas antes

Este punto suele pasar desapercibido. Si cancelas por falta de recursos u otra circunstancia, podrías no recibir la suma asegurada completa, sino el valor de rescate que corresponda al contrato.