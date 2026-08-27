Los padres de familia deben considerar entre sus gastos la inversión de un seguro educativo con el objetivo de que sus hijos accedan a una educación universitaria, para ello, deben tomar en cuenta las recomendaciones que hace la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), con el objetivo de tomar la mejor decisión antes de contratar alguno, ya que depende de diversos factores.
Seguro educativo: el ahorro que puede proteger la universidad de tus hijos si pierdes tus ingresos
Los padres de familia deben considerar entre sus gastos la inversión de un seguro educativo con el objetivo de que sus hijos accedan a una educación universitaria, para ello, deben tomar en cuenta las recomendaciones que hace la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), con el objetivo de tomar la mejor decisión antes de contratar alguno, ya que depende de diversos factores.
El organismo explica que una de las características de los seguros educativos es que sean una garantía para que los hijos accedan a una educación superior incluso en caso de fallecimiento o enfermedad de los padres, lo que les impida seguir aportando dinero.
“Con el seguro educativo, el dinero que recibirá el menor asegurado se encuentra garantizado, ya que la institución se compromete a seguir pagando el seguro hasta que el menor alcance la mayoría de edad, o bien, hasta los 22 años para que el hoy menor continúe sus estudios", explica.
Las personas interesadas en adquirir un seguro educativo tienen que tomar en cuenta las diferencias con un fideicomiso educativo: el seguro incorpora protección ante fallecimiento o invalidez, dependiendo del plan, la institución y el dinero que los padres puedan aportar para que al final se entregue al beneficiario.
En tanto, el fideicomiso puede ofrecer mayor flexibilidad en las aportaciones, y un componente de inversión.
¿Cómo elegir un seguro educativo?
Suma asegurada final
Lo más recomendables es comparar cuánto dinero recibirá el beneficiario al terminar el plazo y con qué objetivo educativo lo están midiendo, si es para educación media superior o superior. Además, algunos planes entregan una cantidad fija y otros pueden manejar pesos, dólares o UDIS.
Exención de pago de primas
Es uno de los puntos más importantes: algunos seguros cubren el pago de las primas si el padre, madre o tutor fallece o queda con invalidez total y permanente, de manera que el hijo pueda recibir la suma pactada al llegar a la edad establecida.
Costo total, no solo mensualidad
Haz la cuenta de todas las primas durante el plazo. La Condusef advierte que los pagos mensuales, trimestrales o semestrales pueden implicar cargos adicionales.
Qué ocurre si cancelas antes
Este punto suele pasar desapercibido. Si cancelas por falta de recursos u otra circunstancia, podrías no recibir la suma asegurada completa, sino el valor de rescate que corresponda al contrato.
Inflación y moneda
Si estás pensando en pagar una universidad dentro de 10, 15 o 18 años, compara si la suma asegurada realmente podrá conservar su poder adquisitivo.
Edad del hijo y plazo
Contratar cuando el hijo es pequeño puede reducir el esfuerzo de pago porque tienes más años para constituir el ahorro.
Aseguradora y contrato
No te quedes con la primera cotización. Compara costos, beneficios, exclusiones, restricciones y condiciones generales y verifica que la institución y el agente estén autorizados.
Recomendaciones de la Condusef
Contratar el seguro a temprana edad del hijo, ya que entre más pequeño empieces, el seguro será más barato.
No falsificar ni alterar la información que se proporciona a la aseguradora al momento del llenado de la solicitud, ya que puede ser motivo de que se rescinda el contrato.
No firmar ninguna solicitud en blanco.
Tomar en cuenta que el pago del seguro será de mediano y largo plazo para que tenga el efecto deseado.
Leer bien las condiciones generales del producto, aclarar todas las dudas que tenga y verificar que cumpla sus expectativas de asegurar la educación superior de sus hijos.
Comparar el costo y los beneficios que te ofrecen, no tomar por seguro la primera opción que conozcas.
Contratar con instituciones debidamente establecidas en el país, ya que de no ser así, no se contará con la protección que ofrecen nuestras leyes.
Solo contratar con agentes que cuenten con cédula expedida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) para realizar esta actividad.
Considerar que si se elige como forma de pago la mensual, trimestral o semestral te pueden aplicar un cargo extra.
Solicitar al agente de seguros que te entregue el recibo expedido por la institución como constancia del pago de la prima.
¿Quiénes ofrecen seguros educativos?
En el país hay diferentes instituciones financieras y aseguradoras que comercializan este tipo de ahorros; sin embargo, hay diferencias con edad de contratación, plazo, moneda, monto mínimo, cobertura, rendimiento y penalización por cancelación, por lo que los padres de familia deben elegir el que más convenga a su economía y al objetivo que deseen alcanzar.