Profeco revela cuánto cuestan los uniformes escolares y en qué productos sí conviene gastar más

Ante el próximo regreso a clases que es el próximo 31 de agosto, los padres de familia están adquiriendo los uniformes y útiles escolares en distintos establecimientos con el objetivo de encontrar los más económicos y que no afecten su bolsillo de manera drástica. Ante ello, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, presentó los resultados del monitoreo que se realizó a 734 productos.
El funcionario federal destacó en esta ocasión los precios máximos y mínimos de los uniformes escolares para alumnos que cursarñan sexto de primaria y para niños que recién ingresan a nivel secundaria.
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Precios uniformes escolares
Los hallazgos que encontraron es que hay un precio mínimo de 321 pesos para niña y 749 pesos como precio máximo para un uniforme conformado por falda, blusa y suéter. El promedio fue de 470 pesos.
En el caso de los niños, el precio mínimo fue de 351 pesos como mínimo y 768 pesos como máximo para la compra de un pantalón, una playera y un suéter. El promedio fue de 511 pesos.
Uniforme para niña de secundaria conformado por falda, chazarilla y suéter, con un precio mínimo de 499 pesos y un máximo de 820 pesos. El promedio fue de 667 pesos.
Un uniforme para niño conformado por un pantalón, chazarilla y suéter, obtuvo un precio mínimo de 498 pesos y un máximo de 874 pesos. El promedio fue de 708 pesos.
Respecto a las batas para laboratorio que piden para este nivel escolar, el precio mínimo que se encontró fue de 121 pesos, un máximo de 329 pesos. El promedio fue de 224 pesos.
La recomendación es invertir en uniformes escolares con buena calidad de tela, aunque esto represente un gasto mayor a las familias, ya que con ello se evitaría que se tengan que adquirir nuevos en pocos meses.
Los zapatos y tenis es otro de los gastos en los que se recomienda invertir en que sean de buena calidad, ya que derivado del uso diario y uso que le den los menores puede derivar en la compra de otros pares en poco tiempo.
La recomendación es que se reutilicen las hojas de cuadros que hayan quedado del año escolar, ya que en diversas ocasiones, los profesores aceptan este tipo de material; sin embargo, en caso de alumnos de nuevo ingreso a preescolar, primaria y secundaria, sí se debe comprar el material que requieran los profesores de las distintas materias.
Hay marcas en materiales como lápices, colores, cuadernos con más durabilidad que otras, por lo que también se recomienda priorizar las que ofrezcan y se garantice la durabilidad, y tomar en cuenta que, por ejemplo, los cuadernos con doble espiral duran más que los que son de espiral sencillo.
Los padres de familia deben considerar el año que cursen los menores y colocar etiquetas con el nombre, grado y grupo escolar para que se evite la pérdida del material a lo largo del día de clases.
En diversas entidades de la República aún hay Ferias de Regreso a Clases con el objetivo de apoyar la economía familiar, en donde se ofertan ropa, mochilas, calzado, útiles, libros y servicios de telecomunicaciones con descuentos y promociones.
- Dos cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional y uno de rayas profesional.
- Lápiz.
- Goma.
- Sacapuntas.
- Tijeras de punta roma.
- Lápiz adhesivo.
- Lápices de colores o pinturas de cera
- 50 hojas blancas.
Para segundo grado, se añade un color bicolor, en cuanto a tercer grado, se pide dos cuadernos de cuadrícula chica y un cuaderno de rayas, regla, junto a los otros materiales.
Para cuarto, quinto y sextos la lista incluye cuatro cuadernos de cuadrícula chica y uno de rayas, además de lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma, lápiz adhesivo, tijeras, colores, juego de geometría y 50 hojas blancas.