Profeco revela cuánto cuestan los uniformes escolares y en qué productos sí conviene gastar más

Precios uniformes escolares

Los hallazgos que encontraron es que hay un precio mínimo de 321 pesos para niña y 749 pesos como precio máximo para un uniforme conformado por falda, blusa y suéter. El promedio fue de 470 pesos.

En el caso de los niños, el precio mínimo fue de 351 pesos como mínimo y 768 pesos como máximo para la compra de un pantalón, una playera y un suéter. El promedio fue de 511 pesos.

Uniforme para niña de secundaria conformado por falda, chazarilla y suéter, con un precio mínimo de 499 pesos y un máximo de 820 pesos. El promedio fue de 667 pesos.

Un uniforme para niño conformado por un pantalón, chazarilla y suéter, obtuvo un precio mínimo de 498 pesos y un máximo de 874 pesos. El promedio fue de 708 pesos.

Respecto a las batas para laboratorio que piden para este nivel escolar, el precio mínimo que se encontró fue de 121 pesos, un máximo de 329 pesos. El promedio fue de 224 pesos.

El promedio de precio de los uniformes escolares para niño y niña que estén en la primaria. (Foto: Captura de pantalla de video de YouTube)

Precio promedio de uniformes escolares para alumnos de secundaria. (Foto: Captura de pantalla de video en YouTube de Gobierno )

¿En qué vale la pena gastar más?

Tomando en cuenta que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) estima un incremento en el precio de los uniformes escolares y demás elementos básicos, a 12,422.06 pesos por estudiante, 13.8% más que los 10,916.02 pesos del año pasado ; se recomienda consultar la herramienta de Quién es Quién en los precios para que los padres visualicen el precio de los artículos.