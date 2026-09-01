Tu empeño en Nacional Monte de Piedad podría tener una nueva fecha de pago y así puedes revisarla

La huelga mantiene suspendida la atención en las sucursales, pero Monte de Piedad señala que las prendas permanecen resguardadas en las bóvedas de sus sucursales y cuentan con cobertura de seguro.

Estas son las nuevas fechas de Monte de Piedad

Para los contratos cuya fecha original de comercialización correspondía a septiembre y octubre de 2026, el nuevo calendario queda de la siguiente manera:

Monte de Piedad cambia las fechas de empeños Fecha de comercialización original Nueva fecha límite de pago Nueva fecha de comercialización 1, 2, 3, 4 y 5 de septiembre de 2026 10 de marzo de 2027 11 de marzo de 2027 7, 8 y 9 de septiembre de 2026 11 de marzo de 2027 12 de marzo de 2027 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 y 19 de septiembre de 2026 12 de marzo de 2027 13 de marzo de 2027 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 2026 13 de marzo de 2027 16 de marzo de 2027 28, 29 y 30 de septiembre de 2026 16 de marzo de 2027 17 de marzo de 2027 1, 2, 3 y 5 de octubre de 2026 16 de marzo de 2027 17 de marzo de 2027 6, 7, 8, 9 y 10 de octubre de 2026 17 de marzo de 2027 18 de marzo de 2027 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 y 20 de octubre de 2026 18 de marzo de 2027 19 de marzo de 2027 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de octubre de 2026 19 de marzo de 2027 20 de marzo de 2027 Monte de Piedad actualizó su calendario y algunos clientes tendrán hasta enero de 2027 para pagar o refrendar sus empeños. Fuente: Nacional Monte de Piedad

Es decir, si tu contrato tenía una fecha de comercialización en estos meses, la nueva fecha para pagar puede llegar hasta marzo de 2027.

Sin embargo, no todos los contratos tienen automáticamente estas fechas. Monte de Piedad señala que si la fecha original de comercialización de tu empeño no aparece en su calendario, la extensión no aplica y debes respetar la fecha establecida originalmente en tu contrato.



Además, si realizaste un refrendo en una fecha diferente a la fecha original de comercialización, la institución recomienda comunicarse a sus números oficiales para confirmar cuál es la nueva fecha que corresponde a ese contrato.

¿Cómo saber cuándo debes pagar?

La fecha que debes revisar es la fecha de comercialización original que aparece en tu contrato de empeño. Si hiciste un refrendo, también puedes encontrarla en el comprobante correspondiente.

Monte de Piedad tiene en su sitio una herramienta para consultar la nueva fecha límite de pago.

Para usarla, la persona interesada ingresa la fecha original de comercialización y el sistema muestra la nueva fecha límite y la fecha en que el artículo pasaría a comercialización.

También se puede consultar el estado de tus boletas mediante Mi Monte Web o Mi Monte App, o comunicarte a los teléfonos 55 2629 2790 y 55 8890 9717.