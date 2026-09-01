Tu empeño en Nacional Monte de Piedad podría tener una nueva fecha de pago y así puedes revisarla

Si tienes una prenda empeñada en Nacional Monte de Piedad y su fecha de comercialización estaba prevista durante la huelga, todavía puedes tener tiempo para pagar o refrendar tu préstamo.
La institución actualizó nuevamente su calendario y recorrió a enero y marzo de 2027 algunas de las fechas en las que los artículos podrían pasar a comercialización.
La actualización más reciente del calendario tiene fecha del 31 de agosto de 2026 y contempla extensiones para contratos cuya fecha original de comercialización se encontraba dentro del periodo afectado por la suspensión del servicio.
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La huelga mantiene suspendida la atención en las sucursales, pero Monte de Piedad señala que las prendas permanecen resguardadas en las bóvedas de sus sucursales y cuentan con cobertura de seguro.
Estas son las nuevas fechas de Monte de Piedad
Para los contratos cuya fecha original de comercialización correspondía a septiembre y octubre de 2026, el nuevo calendario queda de la siguiente manera:
Monte de Piedad cambia las fechas de empeños
Fecha de comercialización original
Nueva fecha límite de pago
Nueva fecha de comercialización
1, 2, 3, 4 y 5 de septiembre de 2026
10 de marzo de 2027
11 de marzo de 2027
7, 8 y 9 de septiembre de 2026
11 de marzo de 2027
12 de marzo de 2027
10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 y 19 de septiembre de 2026
12 de marzo de 2027
13 de marzo de 2027
21, 22, 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 2026
13 de marzo de 2027
16 de marzo de 2027
28, 29 y 30 de septiembre de 2026
16 de marzo de 2027
17 de marzo de 2027
1, 2, 3 y 5 de octubre de 2026
16 de marzo de 2027
17 de marzo de 2027
6, 7, 8, 9 y 10 de octubre de 2026
17 de marzo de 2027
18 de marzo de 2027
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 y 20 de octubre de 2026
18 de marzo de 2027
19 de marzo de 2027
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de octubre de 2026
19 de marzo de 2027
20 de marzo de 2027
Monte de Piedad actualizó su calendario y algunos clientes tendrán hasta enero de 2027 para pagar o refrendar sus empeños. Fuente: Nacional Monte de Piedad
Es decir, si tu contrato tenía una fecha de comercialización en estos meses, la nueva fecha para pagar puede llegar hasta marzo de 2027.
Sin embargo, no todos los contratos tienen automáticamente estas fechas. Monte de Piedad señala que si la fecha original de comercialización de tu empeño no aparece en su calendario, la extensión no aplica y debes respetar la fecha establecida originalmente en tu contrato.
Además, si realizaste un refrendo en una fecha diferente a la fecha original de comercialización, la institución recomienda comunicarse a sus números oficiales para confirmar cuál es la nueva fecha que corresponde a ese contrato.
¿Cómo saber cuándo debes pagar?
La fecha que debes revisar es la fecha de comercialización original que aparece en tu contrato de empeño. Si hiciste un refrendo, también puedes encontrarla en el comprobante correspondiente.
Monte de Piedad tiene en su sitio una herramienta para consultar la nueva fecha límite de pago.
Para usarla, la persona interesada ingresa la fecha original de comercialización y el sistema muestra la nueva fecha límite y la fecha en que el artículo pasaría a comercialización.
También se puede consultar el estado de tus boletas mediante Mi Monte Web o Mi Monte App, o comunicarte a los teléfonos 55 2629 2790 y 55 8890 9717.
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Los intereses no se congelan
Que Monte de Piedad haya extendido las fechas no significa que el préstamo deje de generar intereses, la institución advierte que, si el cliente utiliza la extensión de días, los intereses continúan generándose diariamente, de acuerdo con la tasa del producto contratado.
Por eso, aunque tengas una nueva fecha de pago hasta el siguiente año, el monto que deberás cubrir puede aumentar conforme transcurra el tiempo.
¿Cómo puedes pagar si las sucursales siguen cerradas?
Monte de Piedad mantiene disponibles distintos medios de pago mientras continúa la suspensión de su servicio presencial.
Los clientes pueden realizar sus pagos mediante:
Mi Monte App
Mi Monte Web
Banamex, desde la banca en línea o en sucursal
Tiendas OXXO
Transferencia vía SPEI
Para los pagos mediante OXXO y Banamex, la institución señala que las comisiones están condonadas temporalmente. En el caso de OXXO, los pagos son en efectivo y van de 50 a 10,000 pesos.
Si realizas un pago de desempeño, es decir, si liquidas el préstamo para recuperar tu artículo, Monte de Piedad indica que la prenda permanecerá resguardada hasta que se reanuden las operaciones en sucursales, sin cobrar comisión por custodia.
También hay un refrendo adicional
Durante la suspensión, Monte de Piedad ofrece un refrendo adicional para los empeños, bajo las condiciones originales del contrato.
La medida contempla contratos que ya alcanzaron su número máximo de refrendos, que se encuentran en su último mes de vencimiento o que originalmente no tenían refrendos establecidos. También aplica para determinados empeños de autos sin resguardo.