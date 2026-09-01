Solo un plazo alcanza el 7% y supera con margen a la inflación

La última subasta del Banco de México dejó un dato que destaca entre los cuatro plazos: los Cetes a 350 días alcanzaron un rendimiento de 7.00%, mientras que los periodos restantes se mantuvieron por debajo de ese nivel.

Los Cetes a 28 días registraron 6.49%, los de 91 días quedaron en 6.54% y los de 182 días llegaron a 6.69%. En comparación con la subasta anterior, el plazo más corto fue el único que aumentó su rendimiento.

Así cambiaron las tasas:

- 28 días: 6.49%, antes 6.13%

- 91 días: 6.54%, antes 6.60%

- 182 días: 6.69%, antes 6.72%

- 350 días: 7.00%, antes 7.06%

La referencia para saber si estos rendimientos permiten mantener el poder adquisitivo del dinero está en la inflación. Durante la primera quincena de agosto de 2026, este indicador se ubicó en 3.26% en México, de acuerdo con el dato proporcionado de Banco de México.

Con esa referencia, los cuatro plazos de la última subasta se encuentran por encima del aumento general de los precios. La diferencia es mayor en el plazo de 350 días, que ofrece la tasa más alta de los cuatro.



Cetesdirecto muestra otras tasas: ¿qué plazo te conviene?

En Cetesdirecto , los rendimientos que aparecen para cada periodo son:

- 1 mes: 6.13%

- 3 meses: 6.60%

- 6 meses: 6.72%

- 1 año: 7.06%

Si buscas tener disponible tu dinero en poco tiempo, el plazo de un mes ofrece mayor liquidez; si puedes esperar tres o seis meses, puedes optar por esos periodos para mantener la inversión durante más tiempo. Para quien no necesita utilizar el dinero durante un año y busca el mayor rendimiento de estas cuatro opciones, el plazo de un año es el que ofrece la tasa más alta.

Así funciona el rendimiento de los Cetes

Los Cetes tienen un valor nominal de 10 pesos, pero el inversionista no necesariamente paga esa cantidad al comprarlos. Estos instrumentos se venden con una tasa de descuento, por lo que su precio de compra es menor a su valor nominal.