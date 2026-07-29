¿Puedo volver a trabajar si estoy pensionado con el IMSS? Los cambios entre la Ley 73 y la Ley 97

¿Se puede volver a trabajar si se recibe una pensión?

Las leyes mexicanas no establecen una prohibición para que las personas jubiladas se reintegren a la vida laboral. Esto aplica para las personas jubiladas por el regimen de la Ley del 73 o por el de la Ley del 97.

Es importante precisar que aunque los interesados ingresen a un nuevo empleo con prestaciones de ley, mantendrán los derechos que ya gozaban previamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Qué pasa con mi pensión del IMSS si vuelvo a trabajar?

Los jubilados bajo el esquema de la Ley 73 del IMSS pueden volver a trabajar, de acuerdo con lo establecido por el artículo 196 de la Ley del Seguro Social vigente .

Es importante precisar que al reincorporarse, se abrirá una nueva cuenta individual de Afore, de acuerdo con las normas establecidas por la ley. Esto significa, que al volver a trabajar, el pensionado ahora estará bajo el régimen de la Ley 97, aunque sigue recibiendo el pago de su pensión bajo la Ley 73 normal.

En dicho artículo, se menciona que una vez al año, en el mismo mes en el que adquirió el derecho a pensión, el trabajador podrá transferir a la aseguradora encargada de pagar la renta vitalicia el saldo acumulado de su cuenta individual, conviniendo el aumento de la renta vitalicia o retiros programados que se estén cubriendo.

¿Cuánto tiempo debe pasar para que un trabajador jubilado pueda volver a trabajar?

La ley no establece ninguna prohibición para que las personas jubiladas vuelvan a incorporarse al mercado laboral, pues pueden dedicarse a emprender o incluso volver a trabajar para una empresa.

En este caso, es necesario cumplir con una serie de criterios: