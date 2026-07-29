¿Puedo volver a trabajar si estoy pensionado con el IMSS? Los cambios entre la Ley 73 y la Ley 97

En este caso, el interesado puede volver a trabajar para una empresa, aunque no podrá volver a ser contratado por el patrón que tenía al momento de su jubilación.
Al reincorporarse al Seguro Social, volverá a cotizar en una nueva cuenta de Afore, como lo indica el artículo 196 de la Ley del IMSS vigente. Las aportaciones que se generen en esta nueva cuenta individual no servirán para aumentar la pensión que ya se percibe.
¿Los pensionados pueden trabajar por honorarios?
Una alternativa para que los jubilados se reincorporen al mercado laboral es a través del pago por honorarios.
En caso de trabajar bajo este esquema, los derechos de la persona, como pensionado del IMSS, no se verán afectados y continuará recibiendo los pagos mensuales correspondientes de la pensión vitalicia.
En este caso, los trabajadores deben cumplir con sus respectivas declaraciones de impuestos por el trabajo remunerado por honorarios, sin que esto afecte a la pensión que perciben de parte del IMSS.
Si soy pensionado y vuelvo a la vida laboral, ¿cuándo puedo retirar mi Afore?
En el caso de los pensionados por la Ley 73 del IMSS, no es necesario realizar ningún retiro, pues esta se seguirá entregando mes con mes, como lo señala el esquema de pensiones.