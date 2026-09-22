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Soriana acelera inversión con más de 961 mdp para abrir y remodelar tiendas en el país

La inyección de capital permitirá a la empresa abrir y remodelar 26 tiendas, crear 1,000 empleos en Nuevo León y Veracruz y ayudará a fortalecer el crecimiento de su negocio omnincanal.
mar 22 septiembre 2026 06:46 PM
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Carrito rojo de Soriana con unas manos sobre el manubrio color blanco donde se ven las letras color rojo con el nombre de la tienda. Al fondo, se ve un pasillo donde hay semillas como arroz y frijol.
El programa contempla la apertura, reapertura y remodelación de 26 tiendas en distintas regiones del país. (Foto: Soriana / Facebok, )

Durante el segundo semestre de 2026, Organización Soriana invertirá más de 961 millones de pesos para fortalecer su red de tiendas y acelerar la integración entre sus canales físicos y digitales, como parte de una estrategia orientada a responder a los cambios en los hábitos de compra de los consumidores mexicanos.

El programa contempla la apertura, reapertura y remodelación de 26 tiendas en distintas regiones del país, además de inversiones destinadas a fortalecer la capacidad operativa de la compañía para atender el crecimiento de su negocio omnicanal.

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La iniciativa forma parte de un proceso de transformación que busca hacer más eficiente el uso de los espacios comerciales y aprovechar las tiendas como puntos clave dentro de la operación digital de Soriana.

“Nuestra estrategia combina nuevas aperturas con la renovación de tiendas que llevan años formando parte de sus comunidades y con una mayor integración entre nuestra red física y canales digitales"
Rodrigo Benet Córdova, Director de Administración y Finanzas de Organización Soriana


En un comunicado de prensa, el directivo añadió que las tiendas forman parte de la infraestructura que soporta su operación omnicanal , por lo que buscan que cada inversión responda a la forma en que sus clientes compran.

Una parte de la inversión estará destinada a la apertura y reapertura de tres nuevas tiendas en Veracruz y Nuevo León, que incorporarán más de 18,000 metros cuadrados de superficie comercial y contribuirán a la generación de más de 1,000 empleos directos e indirectos.

Las inversiones se suman a la estrategia de optimización que la compañía ha implementado durante este año para elevar la productividad de su red comercial.

Del cierre de tiendas a la inversión

Soriana anunció recientemente ajustes en parte de sus formatos, incluyendo la reducción de superficie en algunas unidades y la reorganización de espacios para incorporar nuevos servicios y mejorar la rentabilidad por metro cuadrado. La empresa mantiene además una reserva de más de 50 terrenos para futuros proyectos de expansión.

Como parte del programa de modernización, Soriana concluyó recientemente la remodelación de Soriana Híper Encinas, en Hermosillo, Sonora, y Soriana Híper Las Fuentes, en Torreón, Coahuila, con una inversión superior a 128 millones de pesos para renovar más de 10,800 metros cuadrados de piso de venta.

Adicionalmente, otras 21 tiendas de los formatos Híper y Súper ubicadas en Ciudad de México, Estado de México, Coahuila y Nuevo León serán intervenidas como parte del plan. En conjunto, las remodelaciones abarcarán cerca de 162 mil metros cuadrados e incluirán mejoras operativas, mantenimiento, adecuación de áreas y actualización de infraestructura.

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Las inversiones también respaldan el crecimiento del negocio digital de la compañía. Actualmente, las ventas de supermercado a través de canales digitales registran un crecimiento superior al 60%, mientras que la red de tiendas habilitadas para surtir pedidos en línea aumentó 117%, con especial énfasis en mercados como Monterrey, Valle de México y Jalisco.

La compañía considera que las tiendas juegan un papel cada vez más relevante dentro de su estrategia omnicanal, ya que funcionan como centros de preparación, surtido y entrega de pedidos digitales. La modernización de estas unidades permitirá ampliar cobertura, reducir tiempos de atención y mejorar la integración entre la experiencia de compra física y digital.

“Continuamos invirtiendo en la modernización de nuestras tiendas, el fortalecimiento de nuestra propuesta comercial y la incorporación de servicios que respondan a la evolución de las necesidades de nuestros clientes”, señaló la compañía.

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ORGANIZACIÓN SORIANA, S.A.B. DE C.V. WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V.

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