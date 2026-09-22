Soriana acelera inversión con más de 961 mdp para abrir y remodelar tiendas en el país

La iniciativa forma parte de un proceso de transformación que busca hacer más eficiente el uso de los espacios comerciales y aprovechar las tiendas como puntos clave dentro de la operación digital de Soriana.

“Nuestra estrategia combina nuevas aperturas con la renovación de tiendas que llevan años formando parte de sus comunidades y con una mayor integración entre nuestra red física y canales digitales" Rodrigo Benet Córdova, Director de Administración y Finanzas de Organización Soriana



En un comunicado de prensa, el directivo añadió que las tiendas forman parte de la infraestructura que soporta su operación omnicanal , por lo que buscan que cada inversión responda a la forma en que sus clientes compran.

Una parte de la inversión estará destinada a la apertura y reapertura de tres nuevas tiendas en Veracruz y Nuevo León, que incorporarán más de 18,000 metros cuadrados de superficie comercial y contribuirán a la generación de más de 1,000 empleos directos e indirectos.

Las inversiones se suman a la estrategia de optimización que la compañía ha implementado durante este año para elevar la productividad de su red comercial.

Del cierre de tiendas a la inversión

Soriana anunció recientemente ajustes en parte de sus formatos, incluyendo la reducción de superficie en algunas unidades y la reorganización de espacios para incorporar nuevos servicios y mejorar la rentabilidad por metro cuadrado. La empresa mantiene además una reserva de más de 50 terrenos para futuros proyectos de expansión.

Como parte del programa de modernización, Soriana concluyó recientemente la remodelación de Soriana Híper Encinas, en Hermosillo, Sonora, y Soriana Híper Las Fuentes, en Torreón, Coahuila, con una inversión superior a 128 millones de pesos para renovar más de 10,800 metros cuadrados de piso de venta.

Adicionalmente, otras 21 tiendas de los formatos Híper y Súper ubicadas en Ciudad de México, Estado de México, Coahuila y Nuevo León serán intervenidas como parte del plan. En conjunto, las remodelaciones abarcarán cerca de 162 mil metros cuadrados e incluirán mejoras operativas, mantenimiento, adecuación de áreas y actualización de infraestructura.

