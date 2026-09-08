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Cetes tiene un plazo que duplica la inflación y esto puedes ganar al elegirlo

Banxico pagó tasas distintas de Cetes según el plazo en su última subasta; una de ellas supera el 7% y le gana con margen a la inflación.
mar 08 septiembre 2026 05:16 PM
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Mujer sentada a la mesa mientras cuenta billetes de 200, 500 y 100 pesos mexicanos.
Cada cete tiene un valor nominal de 10 pesos, pero su precio de compra es menor y esa diferencia representa la ganancia para el inversionista. (Expansión|Gemini)

El Banco de México realizó una nueva subasta de Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), pero el rendimiento cambió según el tiempo que el dinero permanezca invertido. Quien elige un plazo corto obtiene una tasa distinta a quien deja sus recursos varios meses o un año completo.

Frente a la subasta anterior, los movimientos también fueron diferentes entre los cuatro plazos, sin una tendencia igual para todos.

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Así quedaron las tasas de Cetes en la primera subasta de septiembre

Hay cuatro plazos disponibles en la última subasta de cetes: 28, 91, 175 días y un año. La opción a un año paga 7.94%, el rendimiento más alto de los cuatro.

Frente a la subasta anterior, las plazos cambiaron de forma distinta:

- 28 días bajó de 6.49% a 6.25%, por lo que fue el único que retrocedió

- 91 días: 6.54% a 6.56%

- 175 días avanzó de 6.69% a 6.78%

México registró una inflación de 3.26% durante la primera quincena de agosto de 2026, de acuerdo con el dato más actual reportado por el Banco de México. Con esa referencia, los cuatro plazos ofrecen un rendimiento superior al aumento de precios.

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Cetesdirecto ofrece un plazo que duplica la inflación

CetesDirecto es la plataforma del gobierno para comprar cetes sin pasar por un banco o una casa de bolsa. Las tasas que ofrece son diferentes a las de la última subasta y también cambian según el plazo:

- 6.13% a un mes

- 6.60% a tres meses

- 6.72% a seis meses

- 7.06% a un año

Si el dinero no se va a utilizar durante un año, este plazo ofrece un rendimiento que duplica la inflación.

Así funciona el rendimiento de los Cetes

Los certificados tienen un valor nominal de 10 pesos, pero el inversionista no paga esa cantidad completa al comprarlos. Se venden con un descuento: el precio de compra es menor a los 10 pesos que se reciben al vencimiento.

Al llegar la fecha de vencimiento, se recibe el valor nominal completo. La diferencia entre lo que se pagó y lo que se recibe representa la ganancia, y de ahí sale el rendimiento del instrumento.

Por eso, la tasa publicada no funciona como un porcentaje que simplemente se suma al dinero depositado, a diferencia de una cuenta de ahorro tradicional. El resultado depende del precio de descuento al que se compró cada Cete.

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¿Todavía conviene invertir en Cetes?

Sí, siempre que el objetivo sea mantener el dinero por encima del aumento de precios. La elección del plazo depende, sobre todo, de cuándo se necesitará recuperar ese ahorro.

Una meta cercana encaja mejor con un plazo corto, aunque el rendimiento sea menor. Si el dinero no se va a tocar durante varios meses, es posible aprovechar tasas más altas, como el 7.94% de la última subasta o el 7.06% de Cetesdirecto a un año.

Ahí está la respuesta a la pregunta inicial: no todos los plazos de Cetes dan lo mismo y la diferencia depende de cuánto tiempo esperes.

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Cetes Directo Cetes Inversión

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