Cetes tiene un plazo que duplica la inflación y esto puedes ganar al elegirlo

Así quedaron las tasas de Cetes en la primera subasta de septiembre

Hay cuatro plazos disponibles en la última subasta de cetes: 28, 91, 175 días y un año. La opción a un año paga 7.94%, el rendimiento más alto de los cuatro.

Frente a la subasta anterior, las plazos cambiaron de forma distinta:

- 28 días bajó de 6.49% a 6.25%, por lo que fue el único que retrocedió

- 91 días: 6.54% a 6.56%

- 175 días avanzó de 6.69% a 6.78%

México registró una inflación de 3.26% durante la primera quincena de agosto de 2026, de acuerdo con el dato más actual reportado por el Banco de México. Con esa referencia, los cuatro plazos ofrecen un rendimiento superior al aumento de precios.



Cetesdirecto ofrece un plazo que duplica la inflación

CetesDirecto es la plataforma del gobierno para comprar cetes sin pasar por un banco o una casa de bolsa. Las tasas que ofrece son diferentes a las de la última subasta y también cambian según el plazo:

- 6.13% a un mes

- 6.60% a tres meses

- 6.72% a seis meses

- 7.06% a un año

Si el dinero no se va a utilizar durante un año, este plazo ofrece un rendimiento que duplica la inflación.

Así funciona el rendimiento de los Cetes

Los certificados tienen un valor nominal de 10 pesos, pero el inversionista no paga esa cantidad completa al comprarlos. Se venden con un descuento: el precio de compra es menor a los 10 pesos que se reciben al vencimiento.

Al llegar la fecha de vencimiento, se recibe el valor nominal completo. La diferencia entre lo que se pagó y lo que se recibe representa la ganancia, y de ahí sale el rendimiento del instrumento.

Por eso, la tasa publicada no funciona como un porcentaje que simplemente se suma al dinero depositado, a diferencia de una cuenta de ahorro tradicional. El resultado depende del precio de descuento al que se compró cada Cete.