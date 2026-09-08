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Finanzas Personales

¿Un despacho de cobranza llegó a tu casa? Esto sí puede hacer y estos son sus límites

Las empresas recurren a despachos de cobranza para que finiquiten sus deudas. Sin embargo, hay lineamientos que deben considerar.
mar 08 septiembre 2026 02:01 PM
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Una mujer se esconde en su casa al ver por la ventana a un cobrador.jpg
En México los trabajadores de despachos de cobranza sí pueden acudir a los domicilios de las personas morosas. (Foto: IA / Chat GPT)

Las personas que solicitan algún tipo de crédito a instituciones financieras, bancarias o empresas con este tipo de servicio, al no tener una buena salud financiera que los ayude a continuar con sus pagos mensuales entran a la categoría de morosos en el Buró de Crédito, una lista que hacen en conjunto diversas entidades con los nombres de las personas y sus hábitos de pago.

Ahora, con el registro obligatorio de los números de telefonía celular y que el trámite va lento, muchas personas que deben optan por tener un nuevo número y con ello evitar que les llamen las empresas a través de despachos de cobranza para exigir los pagos. Sin embargo, hay límites entre lo que pueden y no hacer.

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¿Qué hace un despacho de cobranza?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explica que un despacho de cobranza actúa como intermediario entre la entidad financiera y el deudor, con el propósito de requerir extrajudicialmente el pago de la deuda, así como, negociar y reestructurar los créditos, préstamos o financiamientos.

Sin embargo, en algunas ocasiones, los despachos llegan a excederse con llamadas constantes y desde diferentes números telefónicos, durante la madrugada, por lo que llegan a intimidar a las personas.

En caso de que las personas deudoras no contesten el teléfono, los despachos de cobranza sí pueden acudir al domicilio, pero la visita debe hacerse de la manera más respetuosa posible.

¿Qué pueden hacer los despachos de cobranza?

Al momento de tener el primer contacto con la persona deudora, ya sea verbalmente o por escrito, le deberá mencionar:

  • Denominación o razón social del despacho de cobranza y el nombre de la persona que realiza dicha actividad.
  • Número telefónico y domicilio.
  • Nombre de la entidad financiera que otorgó el préstamo, crédito o financiamiento.
  • Monto del adeudo y fecha de cálculo.
  • Condiciones para liquidar el adeudo.
  • En todo momento deberán dirigirse a la persona deudora de forma respetuosa y educada.
  • Comunicarse o presentarse en el domicilio del deudor dentro de un horario de las 07:00 a 22:00 horas.
  • Siempre documentar por escrito a la persona deudora, el acuerdo de pago, negociación o reestructuración del crédito, préstamo o financiamiento de que se trate.

  • El despacho de cobranza deberá entregar a la entidad financiera los documentos generados que contengan los acuerdos mencionados anteriormente.
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¿Qué no pueden hacer los despachos de cobranza?

  • Ofender, amenazar o intimidar a la persona deudora, a sus familiares o cualquier otra que no tenga relación con la deuda.
  • Llamar de números telefónicos que en el identificador aparezca como “privado”, “oculto” o “confidencial”.
  • Tampoco pueden utilizar números distintos a los que se encuentran registrados en el Registro de Despachos de Cobranza (Redeco).
  • No pueden presentarse utilizando nombres o denominaciones que se parezcan a las de las instituciones públicas.
  • Solicitar el cobro a terceros, incluyendo las referencias personales y beneficiarios, exceptuando a los deudores solidarios o avales.
  • Enviarte documentos que asemejen ser escritos judiciales o fingiendo estar firmados por alguna autoridad u órgano jurisdiccional.

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Personas revisan documentos y recibos relacionados con sus deudas y compromisos financieros.
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Con cartas y visitas domiciliarias, despachos de cobranza buscan encontrar a deudores que no registren línea telefónica

En caso de que algún despacho de cobranza se exceda en alguno de sus métodos para hacer las cobranzas, las personas pueden presentar quejas por medio de los siguientes contactos de Condusef:

Por internet: A través de Redeco, en el siguiente link https://eduweb.condusef.gob.mx/redeco/redeco.aspx

Vía telefónica: Puedes comunicarte desde cualquier parte de la República Mexicana, al número 55 53 400 999.

Presencial: En cualquiera de las Unidades de Atención a Usuarios que la Condusef tiene en todo el país.

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Ante el escenario de que un número de personas considerable no registre su número telefónico, una de las alternativas será adelantar las visitas domiciliarias, que actualmente suelen utilizarse para cuentas con varios meses de atraso.

También podrían recuperar herramientas que habían perdido relevancia, como las notificaciones por correo postal, de acuerdo a lo que explicó Alan Ramírez, presidente de la Asociación de Profesionales de Cobranza y Servicios Jurídicos (APCOB ).

Otra de las opciones es contactar a través de WhatsApp.

Tags

Telefonía móvil deudas, crédito, finanzas personales

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