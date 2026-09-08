¿Un despacho de cobranza llegó a tu casa? Esto sí puede hacer y estos son sus límites

¿Qué hace un despacho de cobranza?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explica que un despacho de cobranza actúa como intermediario entre la entidad financiera y el deudor, con el propósito de requerir extrajudicialmente el pago de la deuda, así como, negociar y reestructurar los créditos, préstamos o financiamientos.

Sin embargo, en algunas ocasiones, los despachos llegan a excederse con llamadas constantes y desde diferentes números telefónicos, durante la madrugada, por lo que llegan a intimidar a las personas.

En caso de que las personas deudoras no contesten el teléfono, los despachos de cobranza sí pueden acudir al domicilio, pero la visita debe hacerse de la manera más respetuosa posible.

¿Qué pueden hacer los despachos de cobranza?

Al momento de tener el primer contacto con la persona deudora, ya sea verbalmente o por escrito, le deberá mencionar:

Denominación o razón social del despacho de cobranza y el nombre de la persona que realiza dicha actividad.

Número telefónico y domicilio.

Nombre de la entidad financiera que otorgó el préstamo, crédito o financiamiento.



Monto del adeudo y fecha de cálculo.

Condiciones para liquidar el adeudo.

En todo momento deberán dirigirse a la persona deudora de forma respetuosa y educada.

Comunicarse o presentarse en el domicilio del deudor dentro de un horario de las 07:00 a 22:00 horas.

Siempre documentar por escrito a la persona deudora, el acuerdo de pago, negociación o reestructuración del crédito, préstamo o financiamiento de que se trate.