¿Cómo se tramita la pensión por invalidez del ISSSTE? Estos son los pasos a seguir

¿Quiénes pueden acceder a la pensión por invalidez del ISSSTE?

De acuerdo con la Ley del ISSSTE, la pensión por invalidez se puede otorgar a trabajadores que se inhabiliten física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de su empleo y que cuenten con un mínimo de 15 años de cotización.

Los fondos de la pensión por invalidez del ISSSTE provienen de las aportaciones realizadas por el trabajador durante los años que permaneció activo. Esto significa que en caso de obtener esta resolución, el titular no puede recibir el pago de una pensión adicional por jubilación, ya que los fondos provienen de la misma cuenta de ahorro para el retiro.

Requisitos para tramitar la pensión por invalidez

- Identificación oficial del solicitante (INE, pasaporte o cédula profesional). Original y copia.

- Dictamen expedido por el médico de medicina del trabajo del ISSSTE que certifique la invalidez (Formato RT-09).

- En caso de inhabilitación mental, se requiere la identificación oficial vigente del tutor legal.

- Contrato bancario a nombre del extrabajador, o en dado caso, del tutor que contenga número de cuenta y clabe interbancaria (en caso de ser Banamex, se solicitará el número de tarjeta).