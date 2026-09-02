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Finanzas Personales

⁠Los diferentes tipos de crédito FOVISSSTE disponibles para trabajadores del Estado en 2026

FOVISSSTE ofrece distintos tipos de créditos, dependiendo de las necesidades de los trabajadores.
mié 02 septiembre 2026 04:19 PM
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Trabajador de FOVISSSTE frente a vivienda.
Los distintos créditos están enfocados en diferentes necesidades. (Fovissste/Facebook)

Los trabajadores del Estado cuentan con múltiples prestaciones que tienen como finalidad ayudarles a mejorar su calidad de vida y la de sus familias, y dentro de ellas se encuentran los créditos de FOVISSSTE.

Sin importar su antigüedad, todos los trabajadores que laboran para alguna dependencia del gobierno pueden acceder a alguno de los diferentes tipos de créditos que se ofrecen en el instituto.

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¿Cuáles son los requisitos para solicitar un crédito FOVISSSTE en 2026?

Antes de iniciar con el trámite de solicitud de crédito, el trabajador debe registrarse en el portal de Inscripción Continua FOVISSSTE para comenzar con el proceso.

Para realizar este registro, es necesario cumplir con los siguientes puntos:

- Ser trabajador en activo del Estado.

- Tener con un mínimo de nueve bimestres de aportaciones (18 meses) en la Subcuenta de vivienda.

- Estar fuera de un proceso de dictamen para pensión o retiro.

Una vez que queda confirmado el registro, es posible comenzar con la solicitud para alguno de los diferentes tipos de créditos que ofrece la institución:

Crédito Mi FOVISSSTE

Se trata de un crédito hipotecario que le permite al trabajador adquirir una vivienda nueva o usada, y se obtiene a través de Mi Portal FOVISSSTE, sin sorteos, ni convocatorias, y se puede elegir en pesos o en UMA.

Pensionados realizan trámites en subdelegación.
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Crédito Pensionados

Este esquema permite a las personas pensionadas por el ISSSTE comprar una vivienda nueva o usada, construir en un terreno propio o adquirir uno para edificar en este.

Crédito Unidos FOVISSSTE-Infonavit

- Conyugal: este esquema permite sumar los montos de financiamiento cuando la pareja está casada y una de las personas cónyuges cotiza en FOVISSSTE y otra en Infonavit .

- Individual: para personas derechohabientes que cotizan en ambas instituciones.

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Crédito FOVISSSTE para todos

Es un esquema de cofinanciamiento junto a una institución bancaria para alcanzar un mayor monto de crédito, en beneficio del trabajador.

Crédito Redención de Pasivos

Este crédito permite trasladar la hipoteca a FOVISSSTE desde otra institución financiera con mejores condiciones de pago.

Crédito Mejora FOVISSSTE

Este crédito puede ayudar al trabajador a mejorar las condiciones de su vivienda actual.

Personal de FOVISSSTE atiende a trabajadora.
Existen diferentes tipos de créditos de FOVISSSTE pensados para diferentes necesidades. (Fovissste/Facebook)

Crédito Tú Construyes

Permite a derechohabientes de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz construir su casa o concluirla en un terreno propio o de tendencia social, contando con el respaldo de asistencia técnica especializada.

Segundo Crédito FOVISSSTE

Este tipo de financiamiento permite al trabajador adquirir una vivienda nueva o usada. Se puede generar bajo el esquema de Crédito Mi FOVISSSTE en UMA o Crédito FOVISSSTE para Todos en pesos.

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FOVISSSTE recuerda a los derechohabientes que todos los trámites son gratuitos.

La elección del crédito más aporpiado dependerá de las necesidades de cada trabajador.

También vale la pena tomar en cuenta que dependiendo del tipo de crédito que se solicite, pueden cambiar los requisitos que se soliciten.

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Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado Instituto de Seguridad Social para el Servicio de los Trabajadores del Estado

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