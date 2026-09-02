⁠Los diferentes tipos de crédito FOVISSSTE disponibles para trabajadores del Estado en 2026

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un crédito FOVISSSTE en 2026?

Antes de iniciar con el trámite de solicitud de crédito, el trabajador debe registrarse en el portal de Inscripción Continua FOVISSSTE para comenzar con el proceso.

Para realizar este registro, es necesario cumplir con los siguientes puntos:

- Ser trabajador en activo del Estado.

- Tener con un mínimo de nueve bimestres de aportaciones (18 meses) en la Subcuenta de vivienda.

- Estar fuera de un proceso de dictamen para pensión o retiro.

Una vez que queda confirmado el registro, es posible comenzar con la solicitud para alguno de los diferentes tipos de créditos que ofrece la institución:

Crédito Mi FOVISSSTE

Se trata de un crédito hipotecario que le permite al trabajador adquirir una vivienda nueva o usada, y se obtiene a través de Mi Portal FOVISSSTE, sin sorteos, ni convocatorias, y se puede elegir en pesos o en UMA.





Crédito Pensionados

Este esquema permite a las personas pensionadas por el ISSSTE comprar una vivienda nueva o usada, construir en un terreno propio o adquirir uno para edificar en este.

Crédito Unidos FOVISSSTE-Infonavit

- Conyugal: este esquema permite sumar los montos de financiamiento cuando la pareja está casada y una de las personas cónyuges cotiza en FOVISSSTE y otra en Infonavit .

- Individual: para personas derechohabientes que cotizan en ambas instituciones.