¿Se pueden fusionar las pensiones de IMSS e ISSSTE? El trámite que debes hacer si trabajaste en sector público y privado

La trayectoria laboral de un trabajador puede ser tan amplia, que incluso puede abarcar puestos en el sector público y privado, lo que a largo plazo puede generar confusiones, sobre todo cuando llega el momento de jubilarse y tramitar una pensión.
Si el trabajador cumple con los requisitos establecidos tanto por el IMSS como por el ISSSTE, tiene derecho a solicitar las respectivas pensiones que otorga cada institución, aunque también existe una modalidad que permite fusionar ambas pensiones en una sola.
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Así funciona la unificación de cuentas IMSS-ISSSTE
La CONSAR precisa que en algunos casos, el proceso de unificación de cuentas se puede realizar de manera automática gracias a la CURP. Es posible consultar el estado de las cuentas realizando la consulta directamente con la administradora de la cuenta Afore.
En caso de que las cuentas no estén unificadas, es necesario contactar a la administradora para realizar el trámite de unificación.
De acuerdo con CONSAR, aunque los recursos se acumulen en una sola cuenta de Afore, las aportaciones de cada sector deben aparecer especificadas tanto por el IMSS como por el ISSSTE.
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Así puedes realizar el trámite de portabilidad de derechos
Además, los trabajadores pueden unir los recursos de su cuenta Afore para que se les pague una única pensión.
Para ello, es necesario que la persona cuente con cotizaciones ante IMSS e ISSSTE, ya sea de manera simultánea o intermitente.