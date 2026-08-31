¿Se pueden fusionar las pensiones de IMSS e ISSSTE? El trámite que debes hacer si trabajaste en sector público y privado

Así puedes realizar el trámite de portabilidad de derechos

Además, los trabajadores pueden unir los recursos de su cuenta Afore para que se les pague una única pensión.

Para ello, es necesario que la persona cuente con cotizaciones ante IMSS e ISSSTE, ya sea de manera simultánea o intermitente.

Estos son los requisitos para realizar el trámite de portabilidad de derechos :

- Contar con cotizaciones en ambos institutos (IMSS e ISSSTE).

- Formar parte de la Ley 73 o 97 del Seguro Social y pertenecer al régimen de Cuentas Individuales del ISSSTE (Ley 2007).

- Tener una edad mínima de 60 años (el trámite se puede iniciar en el transcurso del año previo a cumplir con la edad).

- Estar en periodo de conservación de derechos en el IMSS (para pensiones por Ley 73).

- Contar con la constancia de Periodos Reconocidos ISSSTE-IMSS.

Hay que tomar en cuenta que este trámite se debe realizar en el instituto donde se realizó la última cotización, pero si fue de forma voluntaria, puede realizarse en donde se desee.

Requisitos para unificar pensiones

Los documentos necesarios son:

- Identificación oficial con fotografía.

- CURP.

- Copia del documento de elección o impresión del Expediente Electrónico Único que acredite que está bajo el régimen de cuentas individuales del ISSSTE.

- Estado de cuenta de la Afore.