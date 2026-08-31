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Finanzas Personales

¿Se pueden fusionar las pensiones de IMSS e ISSSTE? El trámite que debes hacer si trabajaste en sector público y privado

Los trabajadores que cotizaron en IMSS e ISSSTE pueden aprovechar este beneficio, pero bajo determinadas circunstancias.
lun 31 agosto 2026 03:06 PM
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Pensionados realizan trámites en subdelegación.
ISSSTE e IMSS permiten realizar este trámite bajo determinadas circunstancias. (Jesús Almazán)

La trayectoria laboral de un trabajador puede ser tan amplia, que incluso puede abarcar puestos en el sector público y privado, lo que a largo plazo puede generar confusiones, sobre todo cuando llega el momento de jubilarse y tramitar una pensión.

Si el trabajador cumple con los requisitos establecidos tanto por el IMSS como por el ISSSTE, tiene derecho a solicitar las respectivas pensiones que otorga cada institución, aunque también existe una modalidad que permite fusionar ambas pensiones en una sola.

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Así funciona la unificación de cuentas IMSS-ISSSTE

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) , las leyes vigentes tanto en el Seguro Social como en el ISSSTE dictaminan que ningún trabajador puede tener más de una cuenta Afore, por lo que los recursos sumados en los sectores público y privado se deben unificar.

La CONSAR precisa que en algunos casos, el proceso de unificación de cuentas se puede realizar de manera automática gracias a la CURP. Es posible consultar el estado de las cuentas realizando la consulta directamente con la administradora de la cuenta Afore.

En caso de que las cuentas no estén unificadas, es necesario contactar a la administradora para realizar el trámite de unificación.

De acuerdo con CONSAR, aunque los recursos se acumulen en una sola cuenta de Afore, las aportaciones de cada sector deben aparecer especificadas tanto por el IMSS como por el ISSSTE.

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Así puedes realizar el trámite de portabilidad de derechos

Además, los trabajadores pueden unir los recursos de su cuenta Afore para que se les pague una única pensión.

Para ello, es necesario que la persona cuente con cotizaciones ante IMSS e ISSSTE, ya sea de manera simultánea o intermitente.

Estos son los requisitos para realizar el trámite de portabilidad de derechos :

- Contar con cotizaciones en ambos institutos (IMSS e ISSSTE).

- Formar parte de la Ley 73 o 97 del Seguro Social y pertenecer al régimen de Cuentas Individuales del ISSSTE (Ley 2007).

- Tener una edad mínima de 60 años (el trámite se puede iniciar en el transcurso del año previo a cumplir con la edad).

- Estar en periodo de conservación de derechos en el IMSS (para pensiones por Ley 73).

- Contar con la constancia de Periodos Reconocidos ISSSTE-IMSS.

Hay que tomar en cuenta que este trámite se debe realizar en el instituto donde se realizó la última cotización, pero si fue de forma voluntaria, puede realizarse en donde se desee.

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Requisitos para unificar pensiones

Los documentos necesarios son:

- Identificación oficial con fotografía.

- CURP.

- Copia del documento de elección o impresión del Expediente Electrónico Único que acredite que está bajo el régimen de cuentas individuales del ISSSTE.

- Estado de cuenta de la Afore.

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Los trabajadores que cotizaron ante IMSS e ISSSTE cuentan con la posibilidad de fusionar sus pensiones. (Anylú Hinojosa-Peña)

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La solicitud se debe realizar de la siguiente forma:

- En el IMSS: de manera presencial en la subdelegación más cercana al domicilio del interesado, o bien en línea a través de IMSS Digital. Puedes consultar su ubicación aquí .

- En el ISSSTE: de forma presencial en las subdelegaciones de prestaciones de las Representaciones Estatales y Regionales.

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