Estos 3 bancos ofrecen créditos de hasta 500,000 pesos para Pymes que buscan crecer y financiarse

Micronegocio Pyme

El objetivo de apoyar con un crédito de hasta 500,000 pesos es apoyar a los dueños de las pymes para que los destine al capital de trabajo, que son los recursos que necesita una empresa para cubrir sus operaciones diarias, mientras que el activo fijo agrupa los bienes duraderos que la empresa adquiere para producir y operar a largo plazo.

Nafin explica que el periodo de gracia es de hasta seis meses en pago de capital o capital e intereses, tiempo que se considera dentro del plazo.

Este crédito se dirige a Micronegocios formales con 12 meses o más de operación (comprobables a través de Constancia de Situación Fiscal y Estados de Cuenta Bancarios), por lo que las personas interesadas deben hacer lo siguiente:

Acudir al banco participante de tu preferencia.

Reunir toda la documentación y asegúrate de contar con los requisitos.

El banco realizará la evaluación de crédito y determinará si es autorizado.

Para obtener este préstamo no es necesario que dejes como garantía una hipoteca.



¿En qué bancos se solicita el crédito?