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Finanzas Personales

Estos 3 bancos ofrecen créditos de hasta 500,000 pesos para Pymes que buscan crecer y financiarse

Las personas interesadas en obtener un crédito para su negocio pueden acudir a alguna de las tres instituciones bancarias para realizar el trámite.
lun 14 septiembre 2026 04:09 PM
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Una mano sostiene un fajo de billetes de 50 y 200 pesos mexicanos.jpg
Los dueños de pequeñas y medianas empresas tienen la opción de solicitar un crédito para fortalecer las finanzas de su negocio. (Foto: iStock)

En el país existen miles de pequeñas y medianas empresas (Pymes) que para seguir creciendo necesitan dinero, y una de las opciones que les ofrece el Gobierno federal es otorgarles créditos desde 500,000 hasta 5 millones de pesos , de acuerdo a las características de cada unidad de negocio.

El director general de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Carlos Torres Rosas, informó la semana pasada sobre este programa que pueden aprovechar los microempresarios.

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Micronegocio Pyme

El objetivo de apoyar con un crédito de hasta 500,000 pesos es apoyar a los dueños de las pymes para que los destine al capital de trabajo, que son los recursos que necesita una empresa para cubrir sus operaciones diarias, mientras que el activo fijo agrupa los bienes duraderos que la empresa adquiere para producir y operar a largo plazo.

Nafin explica que el periodo de gracia es de hasta seis meses en pago de capital o capital e intereses, tiempo que se considera dentro del plazo.

Este crédito se dirige a Micronegocios formales con 12 meses o más de operación (comprobables a través de Constancia de Situación Fiscal y Estados de Cuenta Bancarios), por lo que las personas interesadas deben hacer lo siguiente:

  1. Acudir al banco participante de tu preferencia.
  2. Reunir toda la documentación y asegúrate de contar con los requisitos.
  3. El banco realizará la evaluación de crédito y determinará si es autorizado.

Para obtener este préstamo no es necesario que dejes como garantía una hipoteca.

¿En qué bancos se solicita el crédito?

  • Banamex (clientes con cuenta en la institución)
  • Banorte
  • Mifel
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Requisitos

Nafin detalla que para obtener este tipo de crédito se requiere lo siguiente:

  1. Ser una empresa legalmente constituida, con 12 meses o más de operación.
  2. Antecedentes favorables en el buró de crédito.
  3. Capacidad de pago comprobable.
  4. Aval y/u obligado solidario.
  5. La información adicional que te solicite el banco participante.

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Gobierno de México ofrece créditos de hasta 5 millones para Pymes, ¿quién puede pedirlos y para qué?

¿Cuántas Pymes hay en México?

De acuerdo con los datos del censo económico del Inegi 2024 que se difundió en 2025, en México hay 5,451,113 unidades económicas, de las cuales 4.3% corresponde a pymes.

Es decir, habían aproximadamente 234 mil pymes (que se integran de entre 11 a 250 personas) dentro del sector privado y empresas paraestatales.

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Este tipo de unidades económicas se clasifican con base a las personas empleadas y a las ventas anuales, ambos rangos tienen topes establecidos, por lo que quedan de la siguiente manera:

  • Micro: hasta 10 personas; ventas hasta 4 millones de pesos (mdp).
  • Pequeña: de 11 a 50 personas con ventas entre 4 a 100 mdp.
  • Mediana: entre 31 y 250 empleados según el rubro; las ventas van desde 100 hasta 250 mdp.

Tags

bancos, tarjetas de crédito, finanzas personales pymes

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