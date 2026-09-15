Preparar la cena mexicana con pozole y tostadas de tinga costaría hasta 8 mil pesos, según la ANPEC

De acuerdo con datos que comparte la organización, los recursos económicos se distribuyen principalmente en la comida, bebida, adornos, transporte, entre otros factores.

¿Cuánto costará la cena patria este 2026?

La ANPEC detalló que organizar la cena mexicana para 10 personas pasó de 7,000 a 8,100 pesos este año, es decir, aumentó un 16%. No obstante, hay que considerar que a mayor número de invitados o platillos, el costo se eleva considerablemente.

La preparación del pozole tendrá un costo aproximado de 2,350 pesos. Si la familia decide acompañarlo con tostadas de tinga y pollo, deben sumar de 1,265 a 1,568 pesos, de acuerdo con los ingredientes del guisado.

Respecto a la bebida, el precio de refrescos, aguas de sabor, cerveza y tequila, la familia puede gastar en promedio entre 3,220 y 3,450 pesos. En cuanto a la decoración, las familias pueden destinar hasta 690 pesos en banderas, papel picado y otros adornos tricolor.