El 15 de septiembre se celebra en México el inicio de la Independencia que este año cumple 216 años de esta fecha histórica. Las familias, amigos y comunidad en general regularmente se reúne para comer pozole, pambazos, quesadillas, y demás platillos típicos; sin embargo, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) estima que este año las personas destinen más dinero a los festejos patrios en comparación con el año anterior.
Preparar la cena mexicana con pozole y tostadas de tinga costaría hasta 8 mil pesos, según la ANPEC
De acuerdo con datos que comparte la organización, los recursos económicos se distribuyen principalmente en la comida, bebida, adornos, transporte, entre otros factores.
¿Cuánto costará la cena patria este 2026?
La ANPEC detalló que organizar la cena mexicana para 10 personas pasó de 7,000 a 8,100 pesos este año, es decir, aumentó un 16%. No obstante, hay que considerar que a mayor número de invitados o platillos, el costo se eleva considerablemente.
La preparación del pozole tendrá un costo aproximado de 2,350 pesos. Si la familia decide acompañarlo con tostadas de tinga y pollo, deben sumar de 1,265 a 1,568 pesos, de acuerdo con los ingredientes del guisado.
Respecto a la bebida, el precio de refrescos, aguas de sabor, cerveza y tequila, la familia puede gastar en promedio entre 3,220 y 3,450 pesos. En cuanto a la decoración, las familias pueden destinar hasta 690 pesos en banderas, papel picado y otros adornos tricolor.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que algunos deciden acudir a los eventos que se realizan en alcaldías, municipios y demás plazas públicas del país en donde se presentan artistas musicales, hay ferias, venta de antojitos y demás. Es por ello, que entre comprar un elote, café de olla, pambazos y otros antojos, así como el transporte, un grupo de 10 personas puede desembolsar hasta 6, 700 pesos, un 15% más con respecto al 2025.
Otras personas deciden acudir a restaurantes, bares y antros, donde el gasto más importante son las bebidas. La ANPEC señala que el gasto promedio por persona es de aproximadamente 1,650 pesos.
Si en el festejo se planea cantar con mariachi, hay que tomar en cuenta que la serenata con seis canciones puede alcanzar los 4, 200 pesos.
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¿Qué se celebra el 15 de septiembre en México?
De acuerdo con el Gobierno de México, esta fecha corresponde al inicio de la lucha por la Independencia de México. Inicialmente, el movimiento armado estaba pactado para realizarse en diciembre de 1810, dirigido por los integrantes de las reuniones secretas en la casa del Corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, el padre Miguel Hidalgo y Costilla, los militares Ignacio Allende y Juan Aldama, los hermanos Epigmenio y Emeterio González, entre otros.
Sin embargo, el complot fue denunciado ante las autoridades virreinales, y algunos de los organizadores fueron aprehendidos. Josefa Ortíz de Domínguez pudo avisar a Allende sobre este hecho, y se adelantó la fecha de la guerra.