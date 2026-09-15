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Edomex ofrece cursos gratis a dueños de Pymes y estos son los requisitos

Los dueños de pequeños y medianos negocios que operan en la entidad mexiquense pueden acceder a cursos gratis que los ayuden a sus labores diarias.
mar 15 septiembre 2026 04:09 PM
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Fachada de tienda de abarrotes de nombre Kiki con letreros de Bimbo, Gansito, cajas de cerveza y refrescos.jpg
En el Edomex hay diversos establecimientos cuyos dueños pueden acceder a cursos gratis que ofrece el Instituto Mexiquense del Emprendedor. (Foto: iStock )

El Instituto Mexiquense del Emprendedor pone a disposición de los dueños de pequeñas y medianas empresas (Pymes) en el Estado de México diferentes cursos de capacitación con el objetivo de que puedan aplicar estas enseñanzas a sus negocios y los ayude a potencializar sus ganancias. En una entidad en donde operan 820,853 empresas y negocios activos de acuerdo con datos del Inegi, es una posibilidad de aprender cosas nuevas para sus negocios y gratis.

El organismo público descentralizado, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, tiene la finalidad de promover en la entidad mexiquense una Cultura Emprendedora como condición necesaria para el fortalecimiento de la seguridad económica de los mexiquenses a través del apoyo a los emprendedores y a las MIPyMEs de la entidad, de acuerdo a lo que detalla en su página oficial.

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Cursos gratis para dueños de Pymes

Ingresa en este enlace :

Se deben aceptar los términos y condiciones para continuar con el registro.

Los cursos que siguen para el resto de septiembre son los siguientes:

17 de septiembre: Los valores organizacionales

22 de septiembre: Cómo crear una cultura que haga crecer tu empresa

22 de septiembre: Cómo crear una cultura que haga crecer tu empresa

29 de septiembre: Cómo lograr que tu equipo trabaje con el mismo objetivo

Lista de cursos gratis en septiembre
Hay diversos cursos que se ofrecieron este septiembre. (Foto: Instituto Mexiquense del Emprendedor)


Se debe llenar un cuestionario con los siguientes datos:

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Estado civil

Grado máximo de estudios

CURP

Lugar donde se vive

Describir cómo es la localidad o barrio

Municipio donde se habita

Número telefónico

Un correo electrónico

Si ya se cuenta con el negocio, colocar el nombre, y sino poner el que se le pondría.

Un detalle importante es colocar el giro de la pequeña o mediana empresa.

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¿Cuántas Pymes hay en Edomex?

De acuerdo con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Inegi de mayo de este 2026, en la entidad operan 820,853 empresas y negocios activos. Ecatepec de Morelos es el municipio que concentra el 11.0%; le sigue Toluca con el 7% y Nezahualcóyotl con el 6.8%

El 91.7% de estos negocios son microempresas con hasta cinco trabajadores y el giro de las tiendas de abarrotes es el giro número uno.

Leer más:

Una mano sostiene un fajo de billetes de 50 y 200 pesos mexicanos.jpg
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Estos 3 bancos ofrecen créditos de hasta 500,000 pesos para Pymes que buscan crecer y financiarse

Las Pymes son unidades económicas se clasifican con base a las personas empleadas y a las ventas anuales, ambos rangos tienen topes establecidos, por lo que quedan de la siguiente manera:

  • Micro: hasta 10 personas; ventas hasta 4 millones de pesos (mdp).
  • Pequeña: de 11 a 50 personas con ventas entre 4 a 100 mdp.
  • Mediana: entre 31 y 250 empleados según el rubro; las ventas van desde 100 hasta 250 mdp.
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Esta iniciativa del Gobierno del Edomex se suma a la del Federal que ofrece créditos de hasta 5 millones de pesos , de acuerdo a las características de cada unidad de negocio.

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Estado de México Empresarios

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