Edomex ofrece cursos gratis a dueños de Pymes y estos son los requisitos

El Instituto Mexiquense del Emprendedor pone a disposición de los dueños de pequeñas y medianas empresas (Pymes) en el Estado de México diferentes cursos de capacitación con el objetivo de que puedan aplicar estas enseñanzas a sus negocios y los ayude a potencializar sus ganancias. En una entidad en donde operan 820,853 empresas y negocios activos de acuerdo con datos del Inegi, es una posibilidad de aprender cosas nuevas para sus negocios y gratis.

El organismo público descentralizado, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, tiene la finalidad de promover en la entidad mexiquense una Cultura Emprendedora como condición necesaria para el fortalecimiento de la seguridad económica de los mexiquenses a través del apoyo a los emprendedores y a las MIPyMEs de la entidad, de acuerdo a lo que detalla en su página oficial.