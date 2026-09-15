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¿Qué es y para qué sirve la credencial blanca que el IMSS otorga a jubilados?

La "credencial blanca" del IMSS ofrece diferentes beneficios a los pensionados, como acceso a determinados servicios.
mar 15 septiembre 2026 03:43 PM
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Exterior de una clínica del IMSS en Huatulco, Oaxaca.
Los pensionados del IMSS pueden recibir ciertos beneficios al contar con este documento. (Marvin Samuel Tolentino Pineda/Getty Images)

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuentan con un documento que los acredita como beneficiarios de la institución, lo que les permite acceder a prestaciones y otros beneficios.

Popularmente, se le conoce como “credencial blanca”, y se ha convertido en una herramienta importante para la realización de los diferentes trámites necesarios en la institución.

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¿Para qué sirve la credencial de jubilados del IMSS?

Si bien no es un documento indispensable para recibir el pago mensual de la pensión, la credencial de jubilado sí ofrece algunos beneficios a los que solo se puede acceder con ella:

- Descuentos y créditos para compras en Tiendas IMSS.

- Acceso a vales y prestaciones.

- Identificación del pensionado para ciertos servicios del instituto.

¿Cómo puedo tramitar la credencial de pensionado IMSS?

Para solicitar el documento por primera vez, el beneficiario debe presentarse personalmente en las oficinas de la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones, o bien en la Subcomisión Mixta que le corresponde. Se debe presentar la siguiente documentación:

- Solicitud elaborada.

- Último recibo de pago de nómina. Se debe presentar el documento original y dos copias.

- Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte). Original y dos copias.

- Dos fotografías tamaño infantil.

Las fotografías deben ser de tamaño infantil, a blanco y negro, en papel mate con fondo blanco. De acuerdo con las especificaciones del IMSS , el rostro del titular debe aparecer completamente despejado, sin anteojos, gorras o sombreros, y las imágenes deben tener una antigüedad máxima de 30 días. En la parte posterior se debe escribir el nombre de la persona.

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¿Qué hacer si perdí la credencial blanca del IMSS?

En caso de robo o extravío, el trámite de reposición se realiza de la siguiente forma:

- Presentar un escrito de motivos, original y dos copias, dirigido a la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones del IMSS .

- El documento deberá narrar a detalle lo ocurrido con la credencial perdida y por qué se realiza el trámite de reposición.

- Se debe presentar la identificación mencionada anteriormente: identificación oficial con fotografía y último recibo del pago de nómina.

En ambos casos, una vez que personal de pensiones revise la documentación y verifique que se cumplen con los requisitos, se realizará la expedición de la credencial de jubilado del IMSS.

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Una vez que se concluye el trámite, el beneficiario puede acceder a vales, descuentos y prestaciones en las tiendas del IMSS. Vale la pena que, al tratarse de un documento expedido por autoridades sanitarias, no cuenta como un medio de identificación oficial.

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