¿Qué es y para qué sirve la credencial blanca que el IMSS otorga a jubilados?

¿Para qué sirve la credencial de jubilados del IMSS?

Si bien no es un documento indispensable para recibir el pago mensual de la pensión, la credencial de jubilado sí ofrece algunos beneficios a los que solo se puede acceder con ella:

- Descuentos y créditos para compras en Tiendas IMSS.

- Acceso a vales y prestaciones.

- Identificación del pensionado para ciertos servicios del instituto.

¿Cómo puedo tramitar la credencial de pensionado IMSS?

Para solicitar el documento por primera vez, el beneficiario debe presentarse personalmente en las oficinas de la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones, o bien en la Subcomisión Mixta que le corresponde. Se debe presentar la siguiente documentación:

- Solicitud elaborada.

- Último recibo de pago de nómina. Se debe presentar el documento original y dos copias.

- Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte). Original y dos copias.

- Dos fotografías tamaño infantil.

Las fotografías deben ser de tamaño infantil, a blanco y negro, en papel mate con fondo blanco. De acuerdo con las especificaciones del IMSS , el rostro del titular debe aparecer completamente despejado, sin anteojos, gorras o sombreros, y las imágenes deben tener una antigüedad máxima de 30 días. En la parte posterior se debe escribir el nombre de la persona.