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Pensión IMSS seguirá ligada a la UMA en 2027 y este cambio puede afectar el monto que recibirás

La Modalidad 40 del pago de pensiones del IMSS se ve directamente afectado por el cálculo anual de la UMA.
lun 07 septiembre 2026 01:00 PM
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Billetes mexicanos de distintas denominaciones.
El cálculo de la UMA puede afectar directamente en el pago para los pensionados por la Modalidad 40, de la Ley 73 del IMSS. (Anylu Hinojosa-Peña)

Dependiendo del régimen por el que un trabajador se pensione, la Unidad de Medida y Actualización (UMA ) puede convertirse en un factor para el monto que recibirá mensualmente cada beneficiario.

El IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) contempla en su Modalidad 40 que los pensionados continúen con sus cotizaciones después de haber dejado de tener un trabajo asalariado.

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¿Cuáles son los requisitos para registrarse en la Modalidad 40 del IMSS?

Los pensionados que estén interesados en participar en la Modalidad 40 deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Pertenecer al Régimen 73 .

- Tener un mínimo de 500 semanas cotizadas.

- No contar con un aseguramiento vigente como trabajador subordinado del IMSS.

- Tener al menos 53 semanas de cotización durante los últimos cinco años.

- Pagar el aseguramiento con base en el último salario de cotización o superior, que no supere las 25 UMAs.

En esta modalidad, el aumento de las pensiones se determina con el valor de las UMAs, por lo que cada año registra un ajuste proporcional.

¿Qué es la UMA y por qué puede afectar a pensiones del IMSS?

De acuerdo con el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), la UMA es la referencia económica en pesos que sirve para determinar el pago de las obligaciones y supuestos previstos en leyes federales, entidades federativas, así como en disposiciones jurídicas que emanen de ellas.

INEGI especifica que el valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces, mientras que el valor anual se calcula multiplicando el valor mensual por 12.

En el caso de la Modalidad 40 del IMSS , el tope para el pago de pensión se topa a 25 UMAs.

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¿Por qué podría verse afectada la pensión del IMSS por la UMA 2027?

Es importante precisar que el ajuste de la UMA se publica cada año y, hasta ahora, se tiene previsto que las cifras para 2027 se presenten durante el próximo mes de enero. Esta cifra se ajusta anualmente de manera proporcional a la inflación del año previo y el INEGI es la entidad encargada de dar a conocer dicho ajuste.

Tomando en cuenta lo anterior, el portal calcu.mx compartió tres proyecciones sobre el pronóstico de ajustes en la UMA, tomando en cuenta un escenario de inflación baja, uno de inflación moderada y otro de inflación alta con cifras del Banco de México (Banxico). Los pronósticos son los siguientes:

- Inflación al 3.8%: proyección de $121.77 UMA diaria.

- Inflación al 4%: proyección de $122.00 UMA diaria.

- Inflación al 4.1% proyección de $122.12 UMA diaria.

Tomando en cuenta estas proyecciones para 2027 y el límite de 25 veces la UMA para el pago de pensiones bajo la Modalidad 40, los pagos podrían quedar definidos de la siguiente manera:

- Inflación al 3.8%: proyección de 3,055.25 pesos.

- Inflación al 4%: proyección de 3,050 pesos.

- Inflación al 4.1%: proyección de 3,053 pesos.

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Estas cifras son el límite de cifras diarias, es decir, el pago de la pensión no puede superar 25 veces la UMA diaria. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta otros factores, como el salario con el que se pensionó el trabajador.

Esto significa que si un empleado se jubiló con un sueldo diario de 850 pesos, su pensión no estará topada por el cálculo de 25 veces la UMA diaria.

Sin embargo, son pocas las personas que pueden alcanzar las 25 UMA, ya que en 2022 cerca del 70.5% de los pensionados del IMSS recibía una pensión mensual menor a 4,999 pesos, mientras que 12.6% recibía entre 5,000 y 9,999 pesos al mes.

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