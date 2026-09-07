Pensión IMSS seguirá ligada a la UMA en 2027 y este cambio puede afectar el monto que recibirás

¿Cuáles son los requisitos para registrarse en la Modalidad 40 del IMSS?

Los pensionados que estén interesados en participar en la Modalidad 40 deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Pertenecer al Régimen 73 .

- Tener un mínimo de 500 semanas cotizadas.

- No contar con un aseguramiento vigente como trabajador subordinado del IMSS.

- Tener al menos 53 semanas de cotización durante los últimos cinco años.

- Pagar el aseguramiento con base en el último salario de cotización o superior, que no supere las 25 UMAs.

En esta modalidad, el aumento de las pensiones se determina con el valor de las UMAs, por lo que cada año registra un ajuste proporcional.

¿Qué es la UMA y por qué puede afectar a pensiones del IMSS?

De acuerdo con el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), la UMA es la referencia económica en pesos que sirve para determinar el pago de las obligaciones y supuestos previstos en leyes federales, entidades federativas, así como en disposiciones jurídicas que emanen de ellas.

INEGI especifica que el valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces, mientras que el valor anual se calcula multiplicando el valor mensual por 12.

En el caso de la Modalidad 40 del IMSS , el tope para el pago de pensión se topa a 25 UMAs.