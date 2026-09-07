Pensión IMSS seguirá ligada a la UMA en 2027 y este cambio puede afectar el monto que recibirás

¿Por qué podría verse afectada la pensión del IMSS por la UMA 2027?
Es importante precisar que el ajuste de la UMA se publica cada año y, hasta ahora, se tiene previsto que las cifras para 2027 se presenten durante el próximo mes de enero. Esta cifra se ajusta anualmente de manera proporcional a la inflación del año previo y el INEGI es la entidad encargada de dar a conocer dicho ajuste.
Tomando en cuenta lo anterior, el portal calcu.mx compartió tres proyecciones sobre el pronóstico de ajustes en la UMA, tomando en cuenta un escenario de inflación baja, uno de inflación moderada y otro de inflación alta con cifras del Banco de México (Banxico). Los pronósticos son los siguientes:
- Inflación al 3.8%: proyección de $121.77 UMA diaria.
- Inflación al 4%: proyección de $122.00 UMA diaria.
- Inflación al 4.1% proyección de $122.12 UMA diaria.
Tomando en cuenta estas proyecciones para 2027 y el límite de 25 veces la UMA para el pago de pensiones bajo la Modalidad 40, los pagos podrían quedar definidos de la siguiente manera:
- Inflación al 3.8%: proyección de 3,055.25 pesos.
- Inflación al 4%: proyección de 3,050 pesos.
- Inflación al 4.1%: proyección de 3,053 pesos.