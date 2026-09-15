Volkswagen y Ford hicieron estos autos para celebrar la Independencia de México, y hoy son casi imposibles de encontrar

Volkswagen Jetta Bicentenario, una edición nacida en Puebla





(Volkswagen/Facebook)

Volkswagen fabricó en 2010 el Jetta Bicentenario en su planta de Puebla, coincidiendo con la llegada de la sexta generación del sedán que comenzó a sustituir paulatinamente al Bora. Su producción quedó limitada a 2,010 unidades, mientras que el precio de lanzamiento fue de 299,600 pesos.

Más allá de la cantidad disponible, esta edición tuvo un vínculo particular con México. Ingenieros y diseñadores mexicanos participaron en su desarrollo y el vehículo alcanzó un 70% de integración de componentes de origen nacional. La carrocería incorporó emblemas oficiales de la celebración en la tapa de la cajuela y los postes B, mientras que el interior recibió grabados en los respaldos de los asientos delanteros y una moldura en el tablero con la leyenda “México 2010”.



(Especial)

Bajo el cofre llevaba un motor de cinco cilindros en línea y 2.5 litros, capaz de entregar 170 hp y 240 Nm de torque, asociado con una transmisión automática Tiptronic de seis velocidades. También contaba con frenos de disco en las cuatro ruedas, ABS, control de tracción ASR y EDL, rines de aluminio de 17 pulgadas, bolsas de aire frontales y laterales, techo corredizo eléctrico, control de velocidad crucero y una pantalla táctil de 6.5 pulgadas con ocho bocinas.

La historia del modelo también tuvo un episodio internacional: Puebla fue elegida para realizar el lanzamiento mundial para la prensa de la sexta generación del Jetta, antes de su presentación en cualquier otra ciudad del mundo.

Ford convirtió al Fiesta 200 en una edición que casi nadie pudo tener

Ford eligió al Fiesta hatchback SES como punto de partida para su edición especial. El modelo, correspondiente al año 2011, fue fabricado en la planta de Cuautitlán para todo el continente americano y salió a la venta a mediados de septiembre de 2010, justo durante las celebraciones del Grito de Independencia.