¿Vas a recibir dinero? Tu cuenta bancaria podría tener un límite que no conoces

Estos topes están establecidos en la regulación y buscan permitir la apertura simplificada de cuentas, al mismo tiempo que establecen diferentes condiciones de operación dependiendo del nivel de la cuenta.

Antes de recibir una transferencia importante, conviene revisar el nivel de la cuenta bancaria. (Ridofranz/Getty Images/iStockphoto)



Por eso, antes de pedir que te depositen en tu cuenta para gastos cotidianos, conviene revisar qué tipo de cuenta tienes y cuál es su límite.

¿Cuánto dinero puede recibir tu cuenta?

El límite de los depósitos depende del nivel de operación de la cuenta:

- En una cuenta nivel 1. Es el nivel con mayores restricciones y está pensado para operaciones de menor monto.

La suma de los abonos realizados durante un mes no puede superar 750 Unidades de Inversión ( UDIS ) al mes, unos 6,614 pesos, y el saldo de la cuenta tampoco puede exceder 1,000 UDIS, alrededor de 8,819 pesos.

- Las cuentas nivel 2 permiten una operación mayor, pero también tienen un tope.



La suma de los abonos durante un mes no puede superar 3,000 UDIS, equivalentes a unos 26,457 pesos. Existe una excepción para determinados subsidios de programas gubernamentales, que pueden elevar el límite hasta 6,000 UDIS, alrededor de 52,913 pesos.

- En el caso de las cuentas nivel 3, el límite regulatorio de abonos mensuales es de 10,000 UDIS, alrededor de 88,188 pesos.

- Las cuentas de nivel 4, en cambio, no tienen un límite regulatorio de abonos, aunque la institución financiera puede establecer uno de acuerdo con las condiciones pactadas con el cliente.

¿Por qué existe este límite?

Los niveles de cuenta fueron diseñados para facilitar que las personas puedan abrir cuentas bancarias con distintos grados de requisitos y operación.

El Banco de México ( Banxico) explica que existen cuatro niveles de cuenta y que estos varían en sus requerimientos de apertura, funcionalidad y cobertura.

Los límites permiten que una persona pueda acceder a una cuenta con un proceso más sencillo, pero con restricciones de operación acordes con ese nivel.

Esto significa que una cuenta que abriste fácilmente desde una aplicación puede no tener las mismas posibilidades de operación que una cuenta bancaria de mayor nivel.