¿Vas a recibir dinero? Tu cuenta bancaria podría tener un límite que no conoces

Recibir una transferencia puede parecer algo sencillo, pero hay un dato de tu cuenta bancaria que puede cambiar todo y es el nivel con el que se dio de alta.
En México existen distintos niveles de cuentas de depósito y cada uno tiene límites sobre lo que puede recibir cada mes.
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Estos topes están establecidos en la regulación y buscan permitir la apertura simplificada de cuentas, al mismo tiempo que establecen diferentes condiciones de operación dependiendo del nivel de la cuenta.
Por eso, antes de pedir que te depositen en tu cuenta para gastos cotidianos, conviene revisar qué tipo de cuenta tienes y cuál es su límite.
¿Cuánto dinero puede recibir tu cuenta?
El límite de los depósitos depende del nivel de operación de la cuenta:
- En una cuenta nivel 1. Es el nivel con mayores restricciones y está pensado para operaciones de menor monto.
La suma de los abonos realizados durante un mes no puede superar 750 Unidades de Inversión (UDIS ) al mes, unos 6,614 pesos, y el saldo de la cuenta tampoco puede exceder 1,000 UDIS, alrededor de 8,819 pesos.
- Las cuentas nivel 2 permiten una operación mayor, pero también tienen un tope.
La suma de los abonos durante un mes no puede superar 3,000 UDIS, equivalentes a unos 26,457 pesos. Existe una excepción para determinados subsidios de programas gubernamentales, que pueden elevar el límite hasta 6,000 UDIS, alrededor de 52,913 pesos.
- En el caso de las cuentas nivel 3, el límite regulatorio de abonos mensuales es de 10,000 UDIS, alrededor de 88,188 pesos.
- Las cuentas de nivel 4, en cambio, no tienen un límite regulatorio de abonos, aunque la institución financiera puede establecer uno de acuerdo con las condiciones pactadas con el cliente.
¿Por qué existe este límite?
Los niveles de cuenta fueron diseñados para facilitar que las personas puedan abrir cuentas bancarias con distintos grados de requisitos y operación.
El Banco de México ( Banxico) explica que existen cuatro niveles de cuenta y que estos varían en sus requerimientos de apertura, funcionalidad y cobertura.
Los límites permiten que una persona pueda acceder a una cuenta con un proceso más sencillo, pero con restricciones de operación acordes con ese nivel.
Esto significa que una cuenta que abriste fácilmente desde una aplicación puede no tener las mismas posibilidades de operación que una cuenta bancaria de mayor nivel.
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¿Qué pasa si vas a recibir una cantidad mayor?
Si una persona utiliza una cuenta de nivel 2 para recibir dinero y durante ese mes ya alcanzó el límite de abonos, no podrá simplemente asumir que puede seguir recibiendo depósitos sin restricciones.
Por eso, si estás por recibir una cantidad importante conviene revisar primero las condiciones de la cuenta.
La propia Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda considerar el nivel de cuenta de acuerdo con el monto de los depósitos que se planea realizar.
En el caso de una cuenta de nivel 2, por ejemplo, identifica el límite de 3,000 UDIS mensuales.
Los nuevos niveles de cuenta
Desde junio de 2026 existe la cuenta nivel 2 Bis, creada por Banxico para ampliar la capacidad de recepción de fondos de pequeños comercios.
Estas cuentas pueden recibir hasta 15,000 UDIS al mes, unos 132,283 pesos, pero al menos 12,000 UDIS, alrededor de 105,826 pesos, deben provenir de pagos digitales. El resto, hasta 3,000 UDIS o unos 26,457 pesos, puede provenir de otras fuentes.
Por otro lado, en abril de 2026, el Banco central puso a consulta pública un proyecto para modificar las reglas de las cuentas de depósito a la vista y crear una cuenta nivel 3 Bis.
La propuesta contempla que estas cuentas puedan recibir abonos de hasta 15,000 UDIS mensuales, aproximadamente 132,282.65 pesos. Sin embargo, los depósitos en efectivo tendrían un límite de 3,000 UDIS al mes, alrededor de 26,456.53 pesos.
¿Cómo saber qué nivel tiene mi cuenta?
El primer paso es revisar el contrato o las características del producto bancario que contrataste. También puedes consultar directamente con tu banco.
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Esto es especialmente importante para quienes tienen cuentas digitales, pues Banxico explica que este tipo de cuentas suelen ser de nivel 2, aunque esto depende del producto y de la institución.