Con o sin huelga, los refrendos de tu empeño en Monte de Piedad siguen contando

¿Qué pasa con los refrendos durante la huelga?

Monte de Piedad habilitó una medida extraordinaria para los clientes afectados por la suspensión: un refrendo adicional para los empeños.

Este beneficio aplica a todos los ramos de empeño bajo las condiciones establecidas por la institución y contempla, entre otros casos, los contratos que ya llegaron a su número máximo de refrendos, los que se encuentran en su último mes de vencimiento y aquellos que originalmente no tenían refrendos establecidos.



Para los autos sin resguardo también se contempla un refrendo adicional, tanto en depósito como en depósito de recuperación.

Es decir, el refrendo adicional no significa que los anteriores dejen de contar. Se trata de una extensión extraordinaria otorgada por Monte de Piedad debido a la suspensión del servicio.

¿Entonces tengo que seguir pagando?

La institución señala que los clientes que mantienen un préstamo activo deben continuar con sus pagos de intereses o refrendos conforme a lo pactado en su contrato.

También advierte que, cuando los pagos no se realizan de manera ordinaria, los intereses generados durante ese periodo deben cubrirse.

La institución mantiene distintas alternativas para hacer estos pagos mientras las sucursales permanecen cerradas. Los refrendos pueden realizarse mediante Mi Monte App, Mi Monte Web, Citibanamex, tiendas OXXO o transferencia vía SPEI.

Las fechas de comercialización de algunos empeños también fueron modificadas durante la huelga. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)





¿Cómo sé cuántos refrendos llevo?

Esta información puede revisarse en la documentación de cada empeño, ya que el contrato establece las condiciones del refrendo y, cuando se realiza uno, el comprobante de operación contiene la información actualizada sobre las fechas y los montos que deberán pagarse.

En el caso de los pagos realizados durante la suspensión, Monte de Piedad recomienda conservar el comprobante. Esto puede ser especialmente importante mientras las sucursales no reanuden sus operaciones.