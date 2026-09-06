Con o sin huelga, los refrendos de tu empeño en Monte de Piedad siguen contando

La huelga de Nacional Monte de Piedad ya se acerca a cumplir un año, pero para quienes mantienen un empeño activo sus contratos se mantienen activos.
Aunque las operaciones en sucursal permanecen suspendidas, los clientes con un préstamo prendario deben continuar atendiendo las obligaciones establecidas en su contrato.
Esto incluye el pago de intereses y, cuando corresponda, los refrendos, de acuerdo a la página oficial de Monte de Piedad, durante la suspensión los intereses se generan diariamente de acuerdo con la tasa del producto contratado.
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¿Qué pasa con los refrendos durante la huelga?
Monte de Piedad habilitó una medida extraordinaria para los clientes afectados por la suspensión: un refrendo adicional para los empeños.
Este beneficio aplica a todos los ramos de empeño bajo las condiciones establecidas por la institución y contempla, entre otros casos, los contratos que ya llegaron a su número máximo de refrendos, los que se encuentran en su último mes de vencimiento y aquellos que originalmente no tenían refrendos establecidos.
Para los autos sin resguardo también se contempla un refrendo adicional, tanto en depósito como en depósito de recuperación.
Es decir, el refrendo adicional no significa que los anteriores dejen de contar. Se trata de una extensión extraordinaria otorgada por Monte de Piedad debido a la suspensión del servicio.
¿Entonces tengo que seguir pagando?
La institución señala que los clientes que mantienen un préstamo activo deben continuar con sus pagos de intereses o refrendos conforme a lo pactado en su contrato.
También advierte que, cuando los pagos no se realizan de manera ordinaria, los intereses generados durante ese periodo deben cubrirse.
La institución mantiene distintas alternativas para hacer estos pagos mientras las sucursales permanecen cerradas. Los refrendos pueden realizarse mediante Mi Monte App, Mi Monte Web, Citibanamex, tiendas OXXO o transferencia vía SPEI.
¿Cómo sé cuántos refrendos llevo?
Esta información puede revisarse en la documentación de cada empeño, ya que el contrato establece las condiciones del refrendo y, cuando se realiza uno, el comprobante de operación contiene la información actualizada sobre las fechas y los montos que deberán pagarse.
En el caso de los pagos realizados durante la suspensión, Monte de Piedad recomienda conservar el comprobante. Esto puede ser especialmente importante mientras las sucursales no reanuden sus operaciones.
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La fecha de comercialización también cambió
Además del refrendo adicional, Monte de Piedad extendió las fechas de comercialización de los artículos a partir del 25 de septiembre de 2025.
La institución tiene un calendario actualizado al 31 de octubre de 2026 en el que los clientes pueden consultar la nueva fecha que corresponde a su contrato. Para hacerlo, necesitan conocer la fecha original de comercialización que aparece en su contrato o en el comprobante de refrendo.
Si el cliente hizo un refrendo en una fecha distinta a la original de comercialización y no encuentra su contrato en el calendario, Monte de Piedad pide comunicarse a sus teléfonos de atención para conocer la nueva fecha que corresponde a su empeño.
¿Y si ya pagué mi empeño?
El pago del desempeño no se pierde por la huelga. Monte de Piedad señala que, si el cliente ya liquidó su empeño, la institución mantiene la prenda resguardada y podrá entregarla cuando se reanuden las operaciones en sucursal. Además, no cobra comisión por la custodia durante este periodo.
La institución mantiene actualmente suspendido el servicio en sucursales y pide a los clientes consultar sus canales oficiales para conocer cualquier cambio en la operación.
¿Qué es un refrendo?
Un refrendo es el pago que permite mantener vigente un empeño cuando el cliente todavía no quiere o no puede liquidar el préstamo. Para realizarlo se cubren los intereses y las comisiones que correspondan de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato.
En el contrato de Monte de Piedad, el refrendo debe realizarse en la fecha y por el monto fijados en la carátula del contrato. Al realizarlo, el comprobante actualiza la información sobre las siguientes fechas y cantidades que deberá cubrir el cliente.
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Por eso, aunque las sucursales continúen cerradas por la huelga, los refrendos no quedan en pausa y los clientes deben revisar las fechas de sus contratos, realizar los pagos correspondientes y considerar que la institución habilitó un refrendo adicional como medida extraordinaria.