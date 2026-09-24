¿Cuánto cuesta acceder a preventas? Tarjetas de crédito se convierten en requisito para comprar boletos de conciertos

Dependiendo de la promotora, será la tarjeta de crédito o débito requerida, pues puede ser desde Banamex, en venues operados por OCESA, hasta Banco Azteca, en el caso de inmuebles operados por Zignia Live.

En la actualidad, son al menos seis bancos los que cuentan con algún tipo de preventa para espectáculos musicales en México.

Banamex

Se mantiene como el líder de las preventas en México, pues cuenta con ventas anticipadas a conciertos en el Estadio GNP Seguros, Palacio de los Deportes, Pepsi Center WTC y otros, además de festivales como Corona Capital, EDC o Flow Fest.

Su producto de crédito más popular es la tarjeta Clásica, con una anualidad de aproximadamente 945 pesos. Además, en su catálogo también destaca la tarjeta Line Up, pensada para adquirir preventas a conciertos y que brinda puntos acumulables, su anualidad es de 1,230 pesos.

HSBC

Desde su alianza con OCESA, se ha convertido en protagonista de las preventas en el país. Los tarjetahabientes de este banco pueden obtener acceso anticipado a ventas de conciertos en el Estadio GNP Seguros, Palacio de los Deportes y más, además de festivales como Arre o Hera.

El producto básico de este banco es la tarjeta HSBC Zero, que si bien no cobra anualidad, sí pone un requisito adicional: realizar un gasto de al menos 300 pesos al mes para evitar un cargo de 186 pesos. En este caso, los usuarios de tarjetas de crédito tienen acceso previo a usuarios de tarjetas de débito.