¿Cuánto cuesta acceder a preventas? Tarjetas de crédito se convierten en requisito para comprar boletos de conciertos

Desde hace unos años, ya no basta con ahorrar para poder asistir a un concierto, sino que hay un nuevo requisito: tener ciertas tarjetas de crédito para acceder a preventas en las que suele ser “más fácil” conseguir un boleto.
Por años, parecía que el negocio de las preventas era exclusivo de un solo banco, Banamex, la llegada de más promotoras, así como el convenio que OCESA firmó como HSBC parece haber cambiado las reglas del juego.
Si bien se trata de una práctica de libre mercado, esto también puede convertirse en un gasto adicional para los fanáticos de la música, que deben contar con más de una tarjeta en un banco para acceder a los conciertos.
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Dependiendo de la promotora, será la tarjeta de crédito o débito requerida, pues puede ser desde Banamex, en venues operados por OCESA, hasta Banco Azteca, en el caso de inmuebles operados por Zignia Live.
En la actualidad, son al menos seis bancos los que cuentan con algún tipo de preventa para espectáculos musicales en México.
Banamex
Se mantiene como el líder de las preventas en México, pues cuenta con ventas anticipadas a conciertos en el Estadio GNP Seguros, Palacio de los Deportes, Pepsi Center WTC y otros, además de festivales como Corona Capital, EDC o Flow Fest.
Su producto de crédito más popular es la tarjeta Clásica, con una anualidad de aproximadamente 945 pesos. Además, en su catálogo también destaca la tarjeta Line Up, pensada para adquirir preventas a conciertos y que brinda puntos acumulables, su anualidad es de 1,230 pesos.
HSBC
Desde su alianza con OCESA, se ha convertido en protagonista de las preventas en el país. Los tarjetahabientes de este banco pueden obtener acceso anticipado a ventas de conciertos en el Estadio GNP Seguros, Palacio de los Deportes y más, además de festivales como Arre o Hera.
El producto básico de este banco es la tarjeta HSBC Zero, que si bien no cobra anualidad, sí pone un requisito adicional: realizar un gasto de al menos 300 pesos al mes para evitar un cargo de 186 pesos. En este caso, los usuarios de tarjetas de crédito tienen acceso previo a usuarios de tarjetas de débito.
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Banco Azteca
Se convirtió en el banco de las preventas para Zignia Live, promotora que opera recintos como la Arena Monterrey, la Arena Guadalajara y la Arena CDMX.
La tarjeta de crédito Oro no realiza cobro de anualidad o cargos por no usarla, pero desde 2024, Banco Azteca realiza un cobro aproximado de 75 pesos mensuales por administración de la cuenta. 900
En este caso, los usuarios de tarjetas de crédito tienen acceso anticipado a las personas con tarjetas de débito.
Santander
Fue el banco elegido para la preventa de los conciertos que Luis Miguel ofreció en México entre 2023 y 2024, y además trabaja con boleteras como Funticket, Superboletos y algunos eventos de Ticketmaster.
La tarjeta básica es LikeU de Santander, que si bien no cobra anualidad, sí realiza el cobro de una comisión por administración de 169 pesos en caso de no consumir al menos 200 pesos al mes.
Hey Banco / Banregio
Se ha convertido en la boletera exclusiva del festival más importante del norte del país: Pa’l Norte, además de contar con convenios con boleteras como Boletia y Passline.
A diferencia de prácticamente todas las tarjetas mencionadas anteriormente, esta tarjeta no realiza cobro de anualidad ni de comisiones por no utilizarla.
Con el cambio de nombre de Estadio Azteca a Estadio Banorte, las preventas exclusivas de este inmueble, como Elton John, pasaron a ser del banco.
La tarjeta de crédito Clásica de este banco realiza un cobro de anualidad de 695 pesos.
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¿Cuánto cuesta tener acceso a las preventas que existen en México?
Si una persona deseara contar con las tarjetas de crédito para acceder a las preventas en México, tendría que realizar una inversión anual de 6,800 pesos.
Vale la pena mencionar que esta suma se realizó tomando en cuenta el cobro de 12 meses de no utilizar la tarjeta en los casos que aplican. El total también puede variar, dependiendo del tipo de producto que se elija, pues existen algunos que realizan cobros de anualidad más caros.