Coliseo GNP Seguros: la historia del estadio mundialista que ahora se convierte en foro de conciertos en México

El occidente del país contará con un nuevo escenario para conciertos y entretenimiento, aunque no se trata de un inmueble completamente nuevo, pues detrás de él, está la historia de un estadio que dejó huella en el futbol mexicano.
El día de hoy, Michael Bublé será el encargado de inaugurar el Coliseo GNP Seguros en Zapopan, Jalisco, dejando en el pasado las tardes de gloria del Estadio 3 de Marzo, el hogar de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).
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La historia del Estadio 3 de Marzo, un inmueble que dejó marca en el futbol mexicano
Originalmente, el inmueble fue inaugurado en 1971 y era muy diferente a lo que conocemos en la actualidad, con una capacidad para apenas 3,000 personas. Su nombre original también buscaba exhaltar sus raíces universitarias: el 3 de marzo de 1935 fue la fecha de fundación de dicha casa de estudios.
Detrás del proyecto del Estadio 3 de Marzo, así como del crecimiento de la UAG, se encontraba José Antonio Leaño Álvarez del Castillo, quien también fue pilar del equipo deportivo que llegó a representar a la universidad en el futbol mexicano: los Tecos, que se abrieron paso por las diferentes categorías hasta que en 1975 lograron el ascenso a la primera división.
Conforme los Tecos crecían, también lo hacía el estadio, que poco a poco se fue acondicionando para tener un mayor aforo, pues para 1975 ya tenía una capacidad para 15,000 aficionados.
Cuando Colombia renunció a ser sede del Mundial de 1986, el inmueble de Zapopan alzó la mano para ser una de las sedes alternativas, por lo que se trabajó en una nueva ampliación donde se incluyó una zona para que los aficionados pudieran ver los partidos de pie, alcanzando lun aforo para 30,000 espectadores.
En el Mundial de México 1986, el 3 de Marzo presenció a la España de Emilio Butragueño, Michel y Zubizarreta. Además de “La Furia”, también en este inmueble se disputaron partidos de Irlanda del Norte, Argelia, Portugal y Marruecos.
El inmueble de la UAG también fue sede del Preolímpico de Concacaf en 2004, así como una de las instalaciones de entrenamiento para los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.
En materia de futbol local, atestiguó dos finales de liga, incluyendo la de 1994, donde los Tecos se consagraron campeones ante Santos Laguna. En 2005, el inmueble recibió otra final, pero en aquella ocasión, el equipo de la UAG cayó ante las Águilas del América. Posteriormente, el 3 de Marzo también fue testigo del descenso de los renombrados Estudiantes Tecos a la extinta Liga de Ascenso, y estuvo cerca de volver al máximo circuito en el choque de los equipos universitarios de Jalisco, pero en aquella ocasión, la gloria fue para los Leones Negros de la U de G.
En los últimos años, el equipo participó en la Liga Premier, el equivalente a la tercera división profesional, jugando de local en el Estadio 3 de Marzo. Autoridades deportivas de la UAG anunciaron el “congelamiento” de su franquicia a partir del torneo Apertura 2026, como una protesta a la abolición del ascenso y descenso en la Liga MX, por lo que el inmueble se quedó sin futbol.
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De estadio de futbol a foro de conciertos
Antes de transformarse en el Coliseo GNP Seguros, el Estadio 3 de Marzo ya había sido sede de múltiples conciertos. Sobre su césped, se llevaron a cabo presentaciones de Roger Waters, Metallica, Coldplay y más recientemente Linkin Park.
A finales del año pasado, la UAG anunció la firma de un convenio con OCESA para transformar el 3 de Marzo en un inmueble para conciertos, bajo una alianza con GNP Seguros.
De acuerdo con Carlos de la Torre, director de OCESA Jalisco, el nombre de “Coliseo” no es casualidad, pues se eligió como una forma de honrar el pasado futbolero del recinto, que vio a Tecos campeón y que incluso fue sede de partidos de la Selección Mexicana.
Dentro de las obras realizadas al inmueble, destaca la reubicación del escenario hacia el extremo norte del estadio, integrándolo a la grada para permitir un mayor aforo en la zona de cancha. Se prevé que el recinto tenga una capacidad para recibir a 30,000 aficionados distribuidos en la zona de gradas y en la cancha.
La zona de grada baja fue demolida como parte del proyecto para construir una nueva estructura continua. Entre las nuevas amenidades destaca una zona de boxes diamante, así como un anillo LED perimetral, renovación completa de la fachada exterior y una nueva cubierta. También se contempla la instalación de un patio de maniobras en la zona norte del inmueble para la realización de operaciones técnicas.
Adicionalmente, se eliminaron los desniveles en la explanada de acceso, además que también se instalaron nuevos baños fijos y se eliminó la zona delimitada para baños portátiles. También se crearon nuevas zonas de comida y bebida.
La renovación del inmueble tuvo un presupuesto de 400 millones de pesos, y entre las mejoras destacan:
- Camerinos, comedores y oficinas de producción.
- Pantallas exteriores.
- Zonas de hospitalidad y servicios VIP.
- Espacio interior para evitar filas sobre la calle (avenida Patria).
- Renovación de instalaciones internas y refuerzos estructurales.