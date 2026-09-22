Coliseo GNP Seguros: la historia del estadio mundialista que ahora se convierte en foro de conciertos en México

La historia del Estadio 3 de Marzo, un inmueble que dejó marca en el futbol mexicano

Originalmente, el inmueble fue inaugurado en 1971 y era muy diferente a lo que conocemos en la actualidad, con una capacidad para apenas 3,000 personas. Su nombre original también buscaba exhaltar sus raíces universitarias: el 3 de marzo de 1935 fue la fecha de fundación de dicha casa de estudios.

Detrás del proyecto del Estadio 3 de Marzo, así como del crecimiento de la UAG, se encontraba José Antonio Leaño Álvarez del Castillo, quien también fue pilar del equipo deportivo que llegó a representar a la universidad en el futbol mexicano: los Tecos, que se abrieron paso por las diferentes categorías hasta que en 1975 lograron el ascenso a la primera división.

Conforme los Tecos crecían, también lo hacía el estadio, que poco a poco se fue acondicionando para tener un mayor aforo, pues para 1975 ya tenía una capacidad para 15,000 aficionados.

Cuando Colombia renunció a ser sede del Mundial de 1986, el inmueble de Zapopan alzó la mano para ser una de las sedes alternativas, por lo que se trabajó en una nueva ampliación donde se incluyó una zona para que los aficionados pudieran ver los partidos de pie, alcanzando lun aforo para 30,000 espectadores.

En el Mundial de México 1986, el 3 de Marzo presenció a la España de Emilio Butragueño, Michel y Zubizarreta. Además de “La Furia”, también en este inmueble se disputaron partidos de Irlanda del Norte, Argelia, Portugal y Marruecos.

El inmueble de la UAG también fue sede del Preolímpico de Concacaf en 2004, así como una de las instalaciones de entrenamiento para los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

En materia de futbol local, atestiguó dos finales de liga, incluyendo la de 1994, donde los Tecos se consagraron campeones ante Santos Laguna. En 2005, el inmueble recibió otra final, pero en aquella ocasión, el equipo de la UAG cayó ante las Águilas del América.

Posteriormente, el 3 de Marzo también fue testigo del descenso de los renombrados Estudiantes Tecos a la extinta Liga de Ascenso, y estuvo cerca de volver al máximo circuito en el choque de los equipos universitarios de Jalisco, pero en aquella ocasión, la gloria fue para los Leones Negros de la U de G.

En los últimos años, el equipo participó en la Liga Premier, el equivalente a la tercera división profesional, jugando de local en el Estadio 3 de Marzo. Autoridades deportivas de la UAG anunciaron el “congelamiento” de su franquicia a partir del torneo Apertura 2026, como una protesta a la abolición del ascenso y descenso en la Liga MX, por lo que el inmueble se quedó sin futbol.