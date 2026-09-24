Si alguna vez has pensado que tu teléfono podría estar escuchando lo que dices, hay una configuración de Google que podría estar haciéndolo sin que te des cuenta. La opción permite que Google guarde grabaciones de audio asociadas con determinadas interacciones que tienes con sus servicios.
¿Tu teléfono te escucha? Esta función de Google puede guardar tus grabaciones de voz
¿Qué guarda Google cuando está activa esta opción?
Actividad web y de aplicaciones permite guardar en tu Cuenta de Google información sobre las acciones que realizas en sitios, aplicaciones y servicios de Google.
Dentro de esa configuración existe la opción de “añadir la actividad de voz y audio”. Cuando está activada, Google puede guardar las grabaciones de las interacciones de voz que tienes con servicios como Búsqueda de Google, Asistente y Maps, junto con el resto de la actividad almacenada en tu cuenta.
Google explica que utiliza las tecnologías de reconocimiento de audio para procesar lo que dices y responderte.
Por ejemplo, cuando tocas el micrófono para hacer una búsqueda por voz, el sistema convierte lo que dices en palabras y frases que posteriormente utiliza la Búsqueda para ofrecer resultados.
Si la opción de Actividad de voz y audio está activada, esas grabaciones pueden conservarse en los servidores de Google como parte de tu actividad.
Si está desactivada, se señala que seguirá procesando el audio necesario para responder a tus solicitudes, pero las grabaciones de esas interacciones no se guardarán en tu cuenta mediante esta configuración.
¿Google puede escuchar las grabaciones?
Sí, en determinadas circunstancias, la compañía explica que utiliza muestras de audio almacenadas para desarrollar y mejorar sus tecnologías de reconocimiento de audio.
Para ello, revisores capacitados pueden escuchar, transcribir y etiquetar algunas de las grabaciones.
La empresa señala que toma medidas para proteger la privacidad durante este proceso y que, cuando los revisores analizan el audio, este se desvincula de la cuenta del usuario.
Según Google esto ayuda a que sus sistemas entiendan mejor las voces y las solicitudes, incluso en situaciones en las que existe ruido de fondo o cuando se trata de determinados idiomas.
Por ejemplo, la compañía explica que este tipo de análisis ha ayudado a mejorar el reconocimiento de voz automático y el reconocimiento multilingüe en tiempo real.
¿También puede reconocer tu voz?
La empresa de Alphabet Inc. utiliza tecnologías como Voice Match, capaces de distinguir voces similares o reconocer una voz para ofrecer determinadas funciones.
Cuando la Actividad de voz y audio está activada, Google explica que puede procesar temporalmente un modelo de voz a partir del audio guardado para desarrollar y mejorar sus tecnologías.
La empresa señala que, en este proceso, el modelo se desvincula de la cuenta, se procesa temporalmente y después se elimina. Cada instancia de este procesamiento puede tardar hasta siete días.
Google también advierte que, dependiendo de la jurisdicción, los modelos de voz pueden considerarse datos biométricos.
¿Qué pasa si desactivas la opción?
Desactivar “Incluir la actividad de voz y audio” evita que Google guarde nuevas grabaciones de las interacciones de voz en tu cuenta. Pero, desactivarla, no borra automáticamente las grabaciones que ya estaban guardadas.
Google señala que el usuario puede eliminar las grabaciones anteriores desde su actividad y también configurar opciones de eliminación automática.
Además, apagar esta opción no significa que el teléfono deje de procesar cualquier audio, ya que se aclara que continuará procesando el audio necesario para responder cuando hables con sus servicios.
La configuración tampoco controla todas las posibles grabaciones de audio que puedan existir en otros servicios o funciones. Por ejemplo, Google señala que el audio administrado por servicios como Google Voice o YouTube quedan fuera.
¿Cómo saber si Google está guardando tus grabaciones?
En Android, la ruta indicada por Google es:
Ajustes del teléfono → Google → Gestionar tu cuenta de Google → Datos y privacidad → Actividad en la Web y en Aplicaciones.
Ahí debes buscar la casilla “Incluir actividad de voz y audio”.
También puedes revisar las grabaciones que ya estén almacenadas, dentro de Actividad web y de aplicaciones → Gestionar actividad, las interacciones que incluyen una grabación aparecen identificadas con un ícono de audio. Desde ahí puedes reproducirlas y eliminarlas.
Google también permite descargar las grabaciones almacenadas mediante Google Takeout.