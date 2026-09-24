Los trabajadores que pertenecen al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tienen la opción de solicitar un préstamo personal, sin embargo, deben de cumplir con una serie de requisitos que el organismo determina para que pueda ser concedido.
¿Necesitas dinero? El ISSSTE presta hasta 6 meses de sueldo y así puedes solicitarlo paso a paso
Requisitos para hacer el trámite del ISSSTE en línea
-Una copia del estado de cuenta bancario y que tenga la CLABE interbancaria.
-Copia y original del comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses (recibo de teléfono, recibo de luz, recibo del agua o estado de cuenta bancario).
-Un original y una copia del último comprobante de percepciones y deducciones expedido por la dependencia o entidad donde preste sus servicios el solicitante.
-Identificación oficial vigente (credencial para votar INE, pasaporte o CURP Biométrica).
¿Cómo realizo el trámite para solicitar el préstamo del ISSSTE?
1. Ingresa a la liga https://asissste.issste.gob.mx y realiza tu inscripción.
2. Revisa los resultados (se publican cada lunes).
3. Si eres seleccionado, realiza tu otorgamiento ingresando a la página https://asissste.issste.gob.mx.
4. Selecciona la pestaña de préstamos en el Menú superior y a continuación el recuadro de préstamos personales y "otórguelo usted mismo".
5. Revisa la información y si es correcta acepta tu préstamo.
6. Agenda tu cita ingresando a la página https://asissste.issste.gob.mx e ingresa en la pestaña "Económicas", selecciona la opción "Agendar citas" elige la fecha y hora la misma oficina que seleccionaste en el otorgamiento y acude con la documentación solicitada, a continuar con tu trámite.
7. Realiza la validación de tus documentos y espera dos días hábiles para que se realice la trasferencia electrónica.
¿Cómo solicitar préstamos del ISSSTE de manera presencial?
Para realizar el trámite de manera personal debes hacer los siguientes pasos:
1.Ingresa a la liga https://asissste.issste.gob.mx y realiza tu inscripción
2. Revisa los resultados (se publican cada lunes).
3. Si eres seleccionado, y estas pensionado por Cuenta Individual o aparece un error al momento de realizar el otorgamiento virtual, acude a la Subdelegación de Prestaciones Económicas que te corresponde, a continuar con tu trámite.
4. Presenta la documentación requerida,
5. Realiza la validación de tus documentos y espera dos días hábiles para que se realice la trasferencia electrónica.
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¿Hasta cuánto me presta el ISSSTE?
El artículo 162, fracción II, de la Ley del ISSSTE señala que existen cuatro tipos de préstamos personales y fija estos topes:
Préstamos ordinarios: Hasta cuatro meses de sueldo básico.
Préstamo especial: hasta seis meses de sueldo básico.
Préstamos para adquirir bienes de uso duradero: Hasta ochos meses de sueldo básico.
Préstamos extraordinarios por desastres naturales: El monto lo determinará la junta directiva.
En este tipo de trámites no hay periodicidad y se realizan durante todo el año, por lo que depende si el ISSSTE avala el apoyo del dinero al trabajador.