¿Necesitas dinero? El ISSSTE presta hasta 6 meses de sueldo y así puedes solicitarlo paso a paso

Requisitos para hacer el trámite del ISSSTE en línea

-Una copia del estado de cuenta bancario y que tenga la CLABE interbancaria.

-Copia y original del comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses (recibo de teléfono, recibo de luz, recibo del agua o estado de cuenta bancario).

-Un original y una copia del último comprobante de percepciones y deducciones expedido por la dependencia o entidad donde preste sus servicios el solicitante.

-Identificación oficial vigente (credencial para votar INE, pasaporte o CURP Biométrica).

¿Cómo realizo el trámite para solicitar el préstamo del ISSSTE?

1. Ingresa a la liga https://asissste.issste.gob.mx y realiza tu inscripción.

2. Revisa los resultados (se publican cada lunes).

3. Si eres seleccionado, realiza tu otorgamiento ingresando a la página https://asissste.issste.gob.mx.

4. Selecciona la pestaña de préstamos en el Menú superior y a continuación el recuadro de préstamos personales y "otórguelo usted mismo".

5. Revisa la información y si es correcta acepta tu préstamo.

6. Agenda tu cita ingresando a la página https://asissste.issste.gob.mx e ingresa en la pestaña "Económicas", selecciona la opción "Agendar citas" elige la fecha y hora la misma oficina que seleccionaste en el otorgamiento y acude con la documentación solicitada, a continuar con tu trámite.

7. Realiza la validación de tus documentos y espera dos días hábiles para que se realice la trasferencia electrónica.