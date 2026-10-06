La tasa más baja de Infonavit es de 3.69% y esta la única condición para acceder a ella

¿Qué salario necesitas para tener la tasa de 3.69%?

El esquema del Infonavit determina la tasa a partir del salario mensual registrado del trabajador. Para el rango más bajo, la tasa es de 3.69% y conforme aumenta el ingreso, también sube gradualmente la tasa.



Por ejemplo, alrededor del siguiente nivel salarial la tasa pasa a 3.88% y después continúa aumentando en pequeños escalones hasta llegar a 10.45% para los ingresos más altos.

El Infonavit utiliza las Unidades de Medida y Actualización (UMA) para establecer los rangos salariales, en este caso corresponde a 2.6 salario en UMA, lo cual son 9,272.18 pesos.

¿Cuánto crédito da Infonavit en 2026?

Tener acceso a la tasa más baja no significa que todos los trabajadores puedan obtener el mismo monto de crédito.

El Infonavit señala que el financiamiento depende de la capacidad de pago de cada persona. Para el crédito tradicional de compra de vivienda, el instituto puede prestar hasta 2,935,002.35 pesos, pero ese es el monto máximo y no significa que sea la cantidad que recibirá cualquier derechohabiente.

Las personas que ganan hasta 9,985.43 pesos mensuales pueden acceder a la exención de gastos de titulación bajo las condiciones establecidas por Infonavit. (Expansión/Google AI Studio)



El monto que corresponde a cada trabajador puede consultarse en Mi Cuenta Infonavit, dentro de la sección de precalificación y puntos.

Además, el plazo del crédito puede ir de uno a 30 años. El Infonavit establece que la suma de la edad de la persona y el plazo elegido no debe superar los 70 años para hombres y 75 años para mujeres.