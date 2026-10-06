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Finanzas Personales

La tasa más baja de Infonavit es de 3.69% y esta la única condición para acceder a ella

El salario determina la tasa de interés que pagarás durante todo el crédito, pero el monto que puedes obtener depende de tu capacidad de pago.
mar 06 octubre 2026 07:45 PM
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Mujeres reciben su casa de Infonavit.
La tasa del crédito tradicional de Infonavit va de 3.69% a 10.45% anual en 2026. (Infonavit/Facebook)

Si estás pensando en comprar una casa con un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), tu salario no solo influye en cuánto dinero puede prestarte el instituto, ya que también determina la tasa de interés que pagarás.

Para 2026, el Infonavit mantiene un esquema de tasas diferenciadas por el salario de cada persona, con una tasa que va desde 3.69% hasta 10.45% anual, dependiendo del ingreso de la persona trabajadora.

Además, la tasa es fija durante toda la vida del crédito y el instituto señala que quienes se encuentran en este rango pueden acceder a esta tasa para su crédito tradicional destinado a la compra de vivienda.

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¿Qué salario necesitas para tener la tasa de 3.69%?

El esquema del Infonavit determina la tasa a partir del salario mensual registrado del trabajador. Para el rango más bajo, la tasa es de 3.69% y conforme aumenta el ingreso, también sube gradualmente la tasa.

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Por ejemplo, alrededor del siguiente nivel salarial la tasa pasa a 3.88% y después continúa aumentando en pequeños escalones hasta llegar a 10.45% para los ingresos más altos.

El Infonavit utiliza las Unidades de Medida y Actualización (UMA) para establecer los rangos salariales, en este caso corresponde a 2.6 salario en UMA, lo cual son 9,272.18 pesos.

¿Cuánto crédito da Infonavit en 2026?

Tener acceso a la tasa más baja no significa que todos los trabajadores puedan obtener el mismo monto de crédito.

El Infonavit señala que el financiamiento depende de la capacidad de pago de cada persona. Para el crédito tradicional de compra de vivienda, el instituto puede prestar hasta 2,935,002.35 pesos, pero ese es el monto máximo y no significa que sea la cantidad que recibirá cualquier derechohabiente.

Infonavit
Las personas que ganan hasta 9,985.43 pesos mensuales pueden acceder a la exención de gastos de titulación bajo las condiciones establecidas por Infonavit. (Expansión/Google AI Studio)


El monto que corresponde a cada trabajador puede consultarse en Mi Cuenta Infonavit, dentro de la sección de precalificación y puntos.

Además, el plazo del crédito puede ir de uno a 30 años. El Infonavit establece que la suma de la edad de la persona y el plazo elegido no debe superar los 70 años para hombres y 75 años para mujeres.

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¿Quién puede pedir un crédito Infonavit?

El crédito tradicional del Infonavit puede solicitarse independientemente del salario, aunque el nivel de ingresos determina las condiciones del financiamiento y, entre ellas, la tasa de interés.

Por lo que un trabajador con un ingreso más alto no queda fuera del crédito, simplemente se ubica en un rango salarial con una tasa mayor.

La tasa aumenta gradualmente conforme sube el salario. Después de los rangos con tasas inferiores, el esquema llega a tasas de 6.15%, 7.10%, 8.19%, 9.60% y finalmente 10.45% para los niveles salariales más altos.

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Otro beneficio para quienes ganan menos

El salario también puede determinar si el trabajador debe pagar determinados gastos asociados al crédito.

Actualmente, el Infonavit establece que las personas que ganan hasta 9,985.43 pesos mensuales no pagan gastos de titulación de su crédito.

Este beneficio es independiente de la tasa de interés, por lo que una persona con un ingreso bajo puede tener tanto una tasa de interés menor como la exención de estos gastos, siempre que cumpla con las condiciones establecidas por el instituto.

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¿Cómo saber qué tasa te corresponde?

La manera más precisa de conocer la tasa, el monto que puedes solicitar y la mensualidad estimada es ingresar a Mi Cuenta Infonavit y consultar la precalificación.

Ahí el trabajador puede conocer las condiciones que le corresponden de acuerdo con su situación particular, ya que el salario por sí solo no determina cuánto dinero podrá recibir para comprar una casa.

El Infonavit también señala que la tasa aplicable al crédito tradicional es fija durante toda la vida del financiamiento, por lo que no cambia posteriormente por modificaciones en las tasas del mercado.

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Lo que debes considerar antes de pedir un crédito

La tasa de interés es solo uno de los elementos que debes revisar antes de comprar una vivienda con un crédito del Infonavit.

También es necesario considerar cuánto puedes pagar mensualmente, el monto que realmente te prestará el instituto, el plazo del financiamiento, el precio de la vivienda y los gastos relacionados con la compra.

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Infonavit crédito hipotecario

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