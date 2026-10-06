La tasa más baja de Infonavit es de 3.69% y esta la única condición para acceder a ella

¿Quién puede pedir un crédito Infonavit?
El crédito tradicional del Infonavit puede solicitarse independientemente del salario, aunque el nivel de ingresos determina las condiciones del financiamiento y, entre ellas, la tasa de interés.
Por lo que un trabajador con un ingreso más alto no queda fuera del crédito, simplemente se ubica en un rango salarial con una tasa mayor.
La tasa aumenta gradualmente conforme sube el salario. Después de los rangos con tasas inferiores, el esquema llega a tasas de 6.15%, 7.10%, 8.19%, 9.60% y finalmente 10.45% para los niveles salariales más altos.
Otro beneficio para quienes ganan menos
El salario también puede determinar si el trabajador debe pagar determinados gastos asociados al crédito.
Actualmente, el Infonavit establece que las personas que ganan hasta 9,985.43 pesos mensuales no pagan gastos de titulación de su crédito.
Este beneficio es independiente de la tasa de interés, por lo que una persona con un ingreso bajo puede tener tanto una tasa de interés menor como la exención de estos gastos, siempre que cumpla con las condiciones establecidas por el instituto.
¿Cómo saber qué tasa te corresponde?
La manera más precisa de conocer la tasa, el monto que puedes solicitar y la mensualidad estimada es ingresar a Mi Cuenta Infonavit y consultar la precalificación.
Ahí el trabajador puede conocer las condiciones que le corresponden de acuerdo con su situación particular, ya que el salario por sí solo no determina cuánto dinero podrá recibir para comprar una casa.
El Infonavit también señala que la tasa aplicable al crédito tradicional es fija durante toda la vida del financiamiento, por lo que no cambia posteriormente por modificaciones en las tasas del mercado.