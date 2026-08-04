¿Cuánto me presta Infonavit si gano 15,000 pesos al mes? Esto podrías recibir de crédito

¿Qué es el crédito del Infonavit?

Para empezar, hay que entender qué es un crédito del Infonavit. Es importante señalar que está respaldado por la Ley del mismo nombre, que tiene como finalidad que los patrones deben aportar el 5% del salario de cada trabajador al Fondo Nacional de la Vivienda.

Este fondo se utiliza para financiar créditos destinados a la compra, construcción, reparación o ampliación de viviendas. El instituto también ofrece otras alternativas para liquidar deudas con temas relacionados a la vivienda.

El instituto está diseñado para que los recursos acumulados en la subcuenta individual se conviertan en un beneficio directo para cada trabajador.

A través de esta institución, los trabajadores pueden solicitar créditos para adquirir una vivienda nueva o usada, o bien para construir en un terreno propio o realizar mejoras en el hogar.

El monto del crédito al que puede acceder el trabajador puede variar dependiendo del salario, antigüedad laboral y el saldo acumulado (puntos) en la subcuenta de vivienda. En caso de no utilizar este beneficio, los recursos son destinados a la cuenta de Afore del trabajador.

Un dato importante es que antes de solicitar cualquier crédito, el trabajador debe tener un mínimo acumulado de 1,080 puntos en su cuenta para poder solicitar un crédito.

En el factor de la edad, es importante precisar que una persona menor a 40 años puede acceder al monto máximo que el instituto puede aportar, tomando en cuenta también el saldo actual y los puntos acumulados. Después de esa edad, aunque el trabajador aún tiene derecho a acceder a un crédito, el monto puede ser menor.