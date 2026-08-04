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¿Cuánto me presta Infonavit si gano 15,000 pesos al mes? Esto podrías recibir de crédito

El crédito Infonavit es una herramienta ideal para que los trabajadores puedan hacerse de un patrimonio, o mejorar sus viviendas.
mar 04 agosto 2026 03:06 PM
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El crédito Infonavit es una herramienta disponible para todos los trabajadores que están contratados conforme a la ley. (Facebook Infonavit)

Los trabajadores que cuentan con prestaciones de ley no solo tienen acceso al Seguro Social, sino que también pueden solicitar un crédito del Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) .

Para acceder a un crédito de esta institución, se toman en cuenta diferentes factores, como los puntos que el trabajador ha generado, su edad, entre otros.

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¿Qué es el crédito del Infonavit?

Para empezar, hay que entender qué es un crédito del Infonavit. Es importante señalar que está respaldado por la Ley del mismo nombre, que tiene como finalidad que los patrones deben aportar el 5% del salario de cada trabajador al Fondo Nacional de la Vivienda.

Este fondo se utiliza para financiar créditos destinados a la compra, construcción, reparación o ampliación de viviendas. El instituto también ofrece otras alternativas para liquidar deudas con temas relacionados a la vivienda.

El instituto está diseñado para que los recursos acumulados en la subcuenta individual se conviertan en un beneficio directo para cada trabajador.

A través de esta institución, los trabajadores pueden solicitar créditos para adquirir una vivienda nueva o usada, o bien para construir en un terreno propio o realizar mejoras en el hogar.

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El monto del crédito al que puede acceder el trabajador puede variar dependiendo del salario, antigüedad laboral y el saldo acumulado (puntos) en la subcuenta de vivienda. En caso de no utilizar este beneficio, los recursos son destinados a la cuenta de Afore del trabajador.

Un dato importante es que antes de solicitar cualquier crédito, el trabajador debe tener un mínimo acumulado de 1,080 puntos en su cuenta para poder solicitar un crédito.

En el factor de la edad, es importante precisar que una persona menor a 40 años puede acceder al monto máximo que el instituto puede aportar, tomando en cuenta también el saldo actual y los puntos acumulados. Después de esa edad, aunque el trabajador aún tiene derecho a acceder a un crédito, el monto puede ser menor.

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¿Cuánto me presta el Infonavit si gano 15,000 pesos al mes?

Una duda frecuente entre las personas que cotizan en el Infonavit es sobre cuál será el monto exacto que pueden recibir como préstamo.

En el apartado Mi Cuenta de Infonavit, se puede calcular el monto tomando en cuenta factores como la edad del interesado y su sueldo mensual.

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En este caso, se realizó un ejercicio calculando el préstamo que se le otorgaría a un trabajador de 30 años de edad con un sueldo mensual de 15,000 pesos y que cuenta ya con los 1,080 puntos necesarios para realizar la solicitud, estos fueron los resultados:

- Préstamo de hasta: $691,847.46

- Tasa: 6.72%

- Pago mensual del trabajador: $4,474.18

- CAT: 7.2

- Plazo de pago: 30 años

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Simulación del crédito otorgado por Infonavit.

Cada trabajador puede consultar su situación personal en el apartado Mi Cuenta Infonavit del portal web, donde se encuentran registrados sus puntos, saldo al momento y datos de su vida laboral para generar el monto exacto que puede recibir.

Es importante precisar que a mayor sueldo, o incluso edad, será mayor la cantidad que el trabajador recibirá en préstamo, pero como es lógico, también aumentará el pago mensual y la tasa de interés.

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De acuerdo con Infonavit, el crédito tradicional puede ofrecer hasta 2.8 millones de pesos para comprar una casa nueva o una casa usada, así como construir en un terreno propio, reparar o ampliar una vivienda propia o incluso pagar la hipoteca de otra institución bancaria.

La tasa de interés puede ser de entre 3.5% a 10.45%, dependiendo del salario. El plazo máximo de pago es de 30 años.

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Instituto nacional de fomento a la vivienda para los trabajadores Infonavit

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