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Aguinaldo del ISSSTE 2026: cuándo cae el depósito y qué pensionados pueden recibirlo

El cierre de año concentra la gratificación anual y las últimas mensualidades; el monto varía según la pensión reconocida por el instituto.
lun 19 octubre 2026 06:28 PM
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Mujer adulta mayor cuenta billetes mexicanos de 500 pesos sobre una mesa, con varios billetes acomodados frente a ella.
La Ley del ISSSTE toma como referencia los días de gratificación otorgados a los trabajadores en activo de la Administración Pública Federal para calcular este pago. (Expansión|ChatGPT)

Para quienes cobran una pensión del ISSSTE, noviembre concentra varios movimientos importantes. Además de las últimas mensualidades de 2026, durante ese mes comienza a pagarse el aguinaldo, un ingreso que puede representar un apoyo importante para los gastos de cierre de año.

Sin embargo, no todos reciben la misma cantidad ni basta con ser pensionado para saber cuánto llegará. Te decimos cuándo depositan el aguinaldo, quiénes tienen derecho a esta gratificación y con qué base se calcula.

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¿Cuándo depositan el aguinaldo del ISSSTE 2026?

La gratificación anual se pagará en dos exhibiciones. La primera está prevista para la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda llegará el 27 de noviembre de 2026.

Quiénes tienen derecho al aguinaldo del ISSSTE

La Ley del ISSSTE reconoce esta gratificación para quienes reciben una pensión por Riesgos del Trabajo, incluida la incapacidad parcial o total permanente, y para pensionados por Invalidez.

También pueden recibirla los familiares derechohabientes con una pensión derivada de la muerte de un trabajador o pensionado. En los casos de Invalidez y Vida conservan la gratificación que correspondía al pensionado, mientras que por muerte derivada de un riesgo de trabajo reciben la que habría correspondido bajo esa modalidad.

Logotipo del ISSSTE colocado en la fachada de uno de sus edificios.
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¿Cuándo caen los últimos pagos de la pensión del ISSSTE en 2026?

Además del aguinaldo, quedan dos mensualidades correspondientes al cierre del año:

- Pensión de noviembre: 29 de octubre de 2026

- Pensión de diciembre: 27 de noviembre de 2026.

Por ello, quienes tengan derecho al aguinaldo recibirán el 27 de noviembre tanto la mensualidad de diciembre como la segunda parte de la gratificación anual.

¿Cómo se calcula el aguinaldo de los pensionados del ISSSTE?

La ley no establece una cantidad fija en pesos para todos. En las pensiones por Invalidez o Riesgos del Trabajo, la gratificación equivale al mismo número de días concedido a los trabajadores en activo de la Administración Pública Federal, pero se calcula con la cuota diaria de la pensión.

Eso significa que el monto final puede ser diferente entre pensionados, incluso cuando ambos tengan derecho al beneficio, porque depende de la cantidad diaria reconocida en cada pensión.

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Instituto de Seguridad Social para el Servicio de los Trabajadores del Estado aguinaldo

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