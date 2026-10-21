Antes de tramitar tu pensión del ISSSTE, revisa si estás en el Décimo Transitorio o en Cuenta Individual Afore

Los trabajadores del Estado que cotizan al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no necesariamente se jubilarán bajo las mismas reglas.
El régimen pensionario depende, entre otros factores, de cuándo comenzaron a cotizar y de la elección que hicieron durante la transición a la Ley del ISSSTE de 2007.
Identificar si pertenecen al régimen del Décimo Transitorio o al de Cuenta Individual es importante para conocer cómo se calculará su pensión, qué requisitos deben cumplir para retirarse y qué papel tendrá su ahorro para el retiro.
Publicidad
¿Cómo saber qué régimen de pensión del ISSSTE te corresponde?
La primera referencia es la fecha en que comenzaste a cotizar al ISSSTE, pero también debes revisar si elegiste un régimen durante el periodo de transición.
De acuerdo con PENSIONISSSTE, estas son las principales situaciones:
Si comenzaste a cotizar a partir del 1 de abril de 2007, te corresponde el régimen de Cuenta Individual.
Si ya cotizabas antes del 1 de abril de 2007 y elegiste permanecer en el régimen anterior, perteneces al Décimo Transitorio.
Si cotizabas antes de la reforma y elegiste la acreditación del Bono de Pensión del ISSSTE en tu Cuenta Individual, perteneces al régimen de Cuenta Individual.
Si ya cotizabas antes de la reforma, pero no manifestaste una elección dentro del plazo establecido, puedes pertenecer al Décimo Transitorio, conforme a las reglas de transición.
Si no estabas activo durante el periodo de elección y después reingresaste a cotizar, es necesario revisar tu historial, pues el reingreso puede ubicarte en el régimen de Cuenta Individual.
La elección entre los dos esquemas se realizó durante el proceso de transición de 2007 y 2008. Por eso, haber ingresado al servicio público antes de 2007 no significa automáticamente que hoy pertenezcas al Décimo Transitorio.
PENSIONISSSTE recomienda verificar el régimen directamente con el ISSSTE y revisar la documentación pensionaria para confirmar cuál es el esquema registrado.
¿Dónde consultar tu régimen pensionario?
Si no recuerdas qué opción elegiste o no tienes los documentos de aquella transición, puedes comenzar por revisar tu información laboral y pensionaria.
1. Consulta tu historial laboral en el ISSSTE.
Ingresa a la Oficina Virtual del ISSSTE (SINAVID), accede con tus datos y revisa tu expediente e historial de cotización. También puedes consultar o descargar la constancia de años de servicio, que te ayudará a verificar los periodos registrados.
Publicidad
2. Revisa tus documentos pensionarios.
Busca el Documento de Elección de Régimen, si lo conservas, y cualquier constancia que identifique tu esquema pensionario. Si el documento no está disponible o la información no coincide con tu historial, solicita una aclaración ante el ISSSTE.
Puedes revisar en qué administradora está registrada tu Cuenta Individual y solicitar un estado de cuenta. Sin embargo, este documento no siempre basta para identificar el régimen que determina tu pensión.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar ) señala que los trámites pensionarios del ISSSTE deben realizarse ante el área de pensiones de la Subdelegación de Prestaciones correspondiente.
¿Cuál es la diferencia entre el Décimo Transitorio y la Cuenta Individual?
Aunque ambos esquemas permiten acceder a una pensión si se cumplen los requisitos correspondientes, la principal diferencia está en cómo se determina y financia el pago.
Décimo Transitorio
En este régimen, la pensión se determina conforme a las reglas del artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE. Para calcularla se consideran factores como la edad, los años de servicio y el sueldo básico de cotización, de acuerdo con la modalidad de pensión aplicable.
Este esquema contempla distintas modalidades, entre ellas la jubilación, la pensión por edad y tiempo de servicios y la cesantía en edad avanzada. Cada una tiene condiciones específicas.
Publicidad
Cuenta Individual
En este sistema, el ahorro acumulado durante la vida laboral es la base para financiar la pensión. Los recursos se depositan en una cuenta administrada por PENSIONISSSTE o por otra Afore, y el monto disponible depende de las aportaciones, los rendimientos y las condiciones aplicables al retiro.
La ley contempla modalidades como la renta vitalicia, el retiro programado y la pensión garantizada, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.
Por eso, conocer el régimen es fundamental: determina qué condiciones debes reunir y qué reglas se aplicarán al calcular tu pensión.
Una persona puede pertenecer al Décimo Transitorio y tener recursos registrados en las subcuentas del SAR o de vivienda. La existencia de esos ahorros no cambia por sí sola su régimen pensionario.
En cambio, para una persona del régimen de Cuenta Individual, los recursos acumulados sí son fundamentales para financiar su pensión.
La diferencia, por tanto, no consiste en tener o no una Afore, sino en identificar las reglas bajo las cuales se determinará la pensión.
¿Por qué es importante saberlo antes de jubilarte?
Conocer el régimen permite verificar qué requisitos de edad y años de servicio debes cumplir, qué documentos necesitas reunir y cómo se calculará el ingreso que recibirás durante el retiro.
También ayuda a detectar inconsistencias en el historial laboral o en los recursos registrados en la Afore antes de iniciar el trámite de pensión.