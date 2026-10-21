Antes de tramitar tu pensión del ISSSTE, revisa si estás en el Décimo Transitorio o en Cuenta Individual Afore

¿Cómo saber qué régimen de pensión del ISSSTE te corresponde?

La primera referencia es la fecha en que comenzaste a cotizar al ISSSTE, pero también debes revisar si elegiste un régimen durante el periodo de transición.

De acuerdo con PENSIONISSSTE, estas son las principales situaciones:

Si comenzaste a cotizar a partir del 1 de abril de 2007, te corresponde el régimen de Cuenta Individual.



Si ya cotizabas antes del 1 de abril de 2007 y elegiste permanecer en el régimen anterior, perteneces al Décimo Transitorio.

Si cotizabas antes de la reforma y elegiste la acreditación del Bono de Pensión del ISSSTE en tu Cuenta Individual, perteneces al régimen de Cuenta Individual.

Si ya cotizabas antes de la reforma, pero no manifestaste una elección dentro del plazo establecido, puedes pertenecer al Décimo Transitorio, conforme a las reglas de transición.

Si no estabas activo durante el periodo de elección y después reingresaste a cotizar, es necesario revisar tu historial, pues el reingreso puede ubicarte en el régimen de Cuenta Individual.

La elección entre los dos esquemas se realizó durante el proceso de transición de 2007 y 2008. Por eso, haber ingresado al servicio público antes de 2007 no significa automáticamente que hoy pertenezcas al Décimo Transitorio.

Antes de jubilarse, los trabajadores pueden revisar su información pensionaria y confirmar que sus registros sean consistentes con su trayectoria laboral. (Jesús Almazán)



PENSIONISSSTE recomienda verificar el régimen directamente con el ISSSTE y revisar la documentación pensionaria para confirmar cuál es el esquema registrado.

¿Dónde consultar tu régimen pensionario?

Si no recuerdas qué opción elegiste o no tienes los documentos de aquella transición, puedes comenzar por revisar tu información laboral y pensionaria.

1. Consulta tu historial laboral en el ISSSTE.

Ingresa a la Oficina Virtual del ISSSTE (SINAVID), accede con tus datos y revisa tu expediente e historial de cotización. También puedes consultar o descargar la constancia de años de servicio, que te ayudará a verificar los periodos registrados.