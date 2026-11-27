¿Cuándo depositan el aguinaldo del ISSSTE 2026?

La gratificación anual se pagará en dos exhibiciones. La primera corresponde a la primera quincena de noviembre; como el día 15 cae en domingo, el depósito podría realizarse el viernes 13 o el lunes 16 de noviembre. La segunda exhibición llegará el 27 de noviembre de 2026.

Quiénes tienen derecho al aguinaldo del ISSSTE

La Ley del ISSSTE reconoce esta gratificación para quienes reciben una pensión por Riesgos del Trabajo, incluida la incapacidad parcial o total permanente, y para pensionados por Invalidez.

También pueden recibirla los familiares derechohabientes con una pensión derivada de la muerte de un trabajador o pensionado. En los casos de Invalidez y Vida conservan la gratificación que correspondía al pensionado, mientras que por muerte derivada de un riesgo de trabajo reciben la que habría correspondido bajo esa modalidad.





¿Cuándo caen los últimos pagos de la pensión del ISSSTE en 2026?

Además del aguinaldo, quedan dos mensualidades correspondientes al cierre del año:

- Pensión de noviembre: 29 de octubre de 2026

- Pensión de diciembre: 27 de noviembre de 2026.

Por ello, quienes tengan derecho al aguinaldo recibirán el 27 de noviembre tanto la mensualidad de diciembre como la segunda parte de la gratificación anual.

¿Cómo se calcula el aguinaldo de los pensionados del ISSSTE?

La ley no establece una cantidad fija en pesos para todos. En las pensiones por Invalidez o Riesgos del Trabajo, la gratificación equivale al mismo número de días concedido a los trabajadores en activo de la Administración Pública Federal, pero se calcula con la cuota diaria de la pensión.

Eso significa que el monto final puede ser diferente entre pensionados, incluso cuando ambos tengan derecho al beneficio, porque depende de la cantidad diaria reconocida en cada pensión.