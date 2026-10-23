HSBC suspenderá el uso de sus tarjetas durante varias horas por mantenimiento y estos clientes serán afectados

A través de un correo a sus usuarios, HSBC explicó que la medida forma parte del mantenimiento que se realiza a sus sistemas, por lo que durante ese periodo, los usuarios no podrán utilizar algunas funciones de la app, entre ellas las transferencias mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

¿A qué hora dejará de funcionar la app de HSBC?

La pausa programada comenzará el 25 de octubre desde las 00:00 y concluirá aproximadamente a las 05:00 horas; es decir, la suspensión se realizará durante cinco horas por la madrugada.

“Dar mantenimiento a nuestros sistemas durante la madrugada nos permite darte un mejor servicio cuando más lo necesites”, se lee en el correo electrónico de aviso a sus clientes.

Durante ese lapso no podrás hacer lo siguiente:

Usar la tarjeta de débito en cajeros automáticos, establecimientos o compras en línea.

La institución recomendó a los usuarios planear con anticipación cualquier operación importante, especialmente aquellas relacionadas con transferencias bancarias, los pagos de préstamos personales y tarjeta de débito.

La empresa indicó que todos los servicios volverán a operar una vez que concluyan los trabajos programados.