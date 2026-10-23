HSBC suspenderá el uso de sus tarjetas durante varias horas por mantenimiento y estos clientes serán afectados

¿Funcionan las tarjetas de crédito de HSBC?
Sí, la institución bancaria informó que las tarjetas de crédito no tendrán afectaciones. Esto significa que los clientes podrán continuar realizando compras en establecimientos físicos, comercios en línea y cualquier operación que implique el uso de sus tarjetas. También se podrán enviar y recibir transferencias por SPEI.
Al cierre de 2025, el Grupo Financiero HSBC reportó operar con 727 sucursales y más de 5,000 cajeros automáticos en el país.
El 29 de septiembre, HSBC informó que como parte de su estrategia en banca digital, lanzó HSBCnio, una solución digital que simplifica la experiencia bancaria para sus clientes corporativos e institucionales.
HSBCnio incorpora los servicios, datos e inteligencia de HSBC en los canales, plataformas y flujos de trabajo donde los clientes gestionan sus negocios. Esto incluye la interacción a través de la web y dispositivos móviles, la conexión directa de sus sistemas y el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) para acceder a información bancaria.
HSBC se actualiza en banca digital
HSBCnio ofrece a los clientes corporativos e institucionales una forma más conectada de operar con el banco, que incluye lo siguiente:
Acceso habilitado mediante IA a través del Model Context Protocol de HSBC, que permite a las propias herramientas de IA de las empresas consultar información autorizada sobre cuentas y transacciones, y ayuda a los equipos a encontrar e interpretar los datos bancarios con mayor rapidez.
Interacción mediante la web y la aplicación móvil, con un diseño simplificado que proporciona una experiencia clara y coherente para consultar posiciones de efectivo y transacciones, préstamos comerciales y operaciones de divisas, así como para realizar el seguimiento de pagos. Esto facilita el acceso a la información y la identificación de asuntos que requieren atención.
Conectividad integrada y API, que incorporan los servicios, datos e inteligencia bancaria en las plataformas y los flujos de trabajo de los clientes.