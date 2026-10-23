Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Finanzas Personales

HSBC suspenderá el uso de sus tarjetas durante varias horas por mantenimiento y estos clientes serán afectados

Los clientes de esta institución bancaria en el país verán afectadas algunas operaciones, por lo que recomendó a través de un aviso, anticiparlas.
vie 23 octubre 2026 04:38 PM
Añadir Expansión en Google
Unas manos sostienen un teléfono celular con las siglas del banco HSBC.jpg
Los usuarios de este banco verán interrumpidas algunas de las funciones que se pueden realizar, por lo que llama a tomar precauciones en algunas operaciones bancarias. (Foto: Facebook HSBC)

HSBC informó a sus clientes que habrá suspensión el próximo domingo 25 de octubre en las tarjetas de débito, por lo que sugirió anticipar algún tipo de transacción, retiro en cajeros automáticos, pagos, transferencias y demás operaciones que se pueden realizar a través de su aplicación.

El aviso se realiza a través de un correo electrónico, en el que se ofrecen detalles acerca de la suspensión de los servicios bancarios durante algunas horas.

Publicidad

A través de un correo a sus usuarios, HSBC explicó que la medida forma parte del mantenimiento que se realiza a sus sistemas, por lo que durante ese periodo, los usuarios no podrán utilizar algunas funciones de la app, entre ellas las transferencias mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

¿A qué hora dejará de funcionar la app de HSBC?

La pausa programada comenzará el 25 de octubre desde las 00:00 y concluirá aproximadamente a las 05:00 horas; es decir, la suspensión se realizará durante cinco horas por la madrugada.

“Dar mantenimiento a nuestros sistemas durante la madrugada nos permite darte un mejor servicio cuando más lo necesites”, se lee en el correo electrónico de aviso a sus clientes.

Durante ese lapso no podrás hacer lo siguiente:

Usar la tarjeta de débito en cajeros automáticos, establecimientos o compras en línea.

La institución recomendó a los usuarios planear con anticipación cualquier operación importante, especialmente aquellas relacionadas con transferencias bancarias, los pagos de préstamos personales y tarjeta de débito.

La empresa indicó que todos los servicios volverán a operar una vez que concluyan los trabajos programados.

Publicidad

¿Funcionan las tarjetas de crédito de HSBC?

Sí, la institución bancaria informó que las tarjetas de crédito no tendrán afectaciones. Esto significa que los clientes podrán continuar realizando compras en establecimientos físicos, comercios en línea y cualquier operación que implique el uso de sus tarjetas. También se podrán enviar y recibir transferencias por SPEI.

Al cierre de 2025, el Grupo Financiero HSBC reportó operar con 727 sucursales y más de 5,000 cajeros automáticos en el país.

Te sugerimos:

Retrato corporativo de José Antonio Meade al centro sobre fondo gris elegante, rodeado por los logotipos en alta definición de HSBC, Grupo Gigante, Chedraui y FUNO.
Empresas

José Antonio Meade va por un nuevo emporio: este es el cargo que asumirá en 2027

El 29 de septiembre, HSBC informó que como parte de su estrategia en banca digital, lanzó HSBCnio, una solución digital que simplifica la experiencia bancaria para sus clientes corporativos e institucionales.

HSBCnio incorpora los servicios, datos e inteligencia de HSBC en los canales, plataformas y flujos de trabajo donde los clientes gestionan sus negocios. Esto incluye la interacción a través de la web y dispositivos móviles, la conexión directa de sus sistemas y el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) para acceder a información bancaria.

HSBC se actualiza en banca digital

HSBCnio ofrece a los clientes corporativos e institucionales una forma más conectada de operar con el banco, que incluye lo siguiente:

Acceso habilitado mediante IA a través del Model Context Protocol de HSBC, que permite a las propias herramientas de IA de las empresas consultar información autorizada sobre cuentas y transacciones, y ayuda a los equipos a encontrar e interpretar los datos bancarios con mayor rapidez.

Interacción mediante la web y la aplicación móvil, con un diseño simplificado que proporciona una experiencia clara y coherente para consultar posiciones de efectivo y transacciones, préstamos comerciales y operaciones de divisas, así como para realizar el seguimiento de pagos. Esto facilita el acceso a la información y la identificación de asuntos que requieren atención.

Conectividad integrada y API, que incorporan los servicios, datos e inteligencia bancaria en las plataformas y los flujos de trabajo de los clientes.

Publicidad

Tags

HSBC, banca-digital, finanzas-personales bancos-digitales

Más acerca del autor:

Dinero Inteligente
Suscríbete a nuestro newsletter de Dinero Inteligente

Publicidad
Publicidad