José Antonio Meade y sus cargos en Gigante, HSBC y Chedraui: así avanzó la carrera del excandidato presidencial

Todos los cargos empresariales que ocupa José Antonio Meade

Sin embargo, este no es el único puesto que Meade ha asumido desde su salida de la política nacional. De acuerdo con su perfil actualizado en HSBC , estos son los cargos empresariales que ocupa actualmente y las compañías en las que participa.

HSBC México: preside el Consejo de Administración

Desde febrero de 2026, Meade encabeza el Consejo de Administración de HSBC México , institución financiera que ofrece servicios bancarios a personas y empresas. En este puesto participa en la supervisión de la estrategia, el desempeño y las decisiones de mayor alcance del banco.

La presidencia del consejo no implica que esté a cargo de las operaciones cotidianas, responsabilidad que corresponde a la dirección ejecutiva. Su papel consiste en encabezar las deliberaciones del órgano que supervisa la gestión de la institución.

HSBC Holdings: consejero independiente

Su relación con el grupo financiero se extiende más allá de México. Desde marzo de 2019, el exsecretario de Hacienda forma parte del Consejo de Administración de HSBC Holdings plc, la sociedad matriz del banco con presencia internacional.

Como consejero independiente no ejecutivo, participa en la evaluación de la estrategia y en la supervisión de los directivos. A diferencia de quienes ocupan puestos ejecutivos, no tiene a su cargo la operación diaria del grupo.

Grupo Gigante: asumirá la presidencia del consejo en 2027

El nombramiento más reciente de Meade lo coloca al frente del Consejo de Administración de un conglomerado con presencia en los sectores restaurantero, comercial e inmobiliario. Grupo Gigante, que anteriormente operó una cadena de supermercados, actualmente participa en negocios como los restaurantes Toks , las tiendas de artículos de oficina Office Depot y el desarrollo y la administración de centros comerciales, entre ellos Gran Terraza Coapa.

El exfuncionario fue designado presidente no ejecutivo de su Consejo de Administración el 16 de octubre, aunque asumirá formalmente el puesto el 1 de enero de 2027. Desde esa posición encabezará las sesiones del consejo y participará en la supervisión de la estrategia del grupo, sin que ello implique dirigir directamente sus diferentes negocios.

Fibra Uno: un puesto en el negocio inmobiliario

La trayectoria empresarial de Meade también abarca el mercado de bienes raíces. En Fibra Uno (FUNO), fideicomiso que invierte en i nmuebles comerciales, industriales y de oficinas para obtener ingresos principalmente por rentas, participa como consejero no ejecutivo .

Su función consiste en intervenir en las discusiones y decisiones del órgano de gobierno corporativo, que evalúa el rumbo del negocio, sus resultados y los riesgos asociados con sus inversiones. No se trata de administrar directamente las propiedades, sino de contribuir a la supervisión de la compañía.

Grupo Comercial Chedraui: participa en las decisiones estratégicas

El sector de supermercados es otro de los ámbitos en los que Meade tiene presencia. Como consejero no ejecutivo de Grupo Comercial Chedraui, participa en el órgano encargado de supervisar el desempeño de una cadena que opera en México y Estados Unidos.

Entre los asuntos que se abordan en un consejo de esta naturaleza están los planes de expansión, los resultados financieros y los riesgos que pueden afectar al negocio. Su cargo no supone que esté al frente de las tiendas ni de las decisiones operativas diarias.

Nemak: consejero en la industria automotriz

De los supermercados y los servicios financieros, la participación de Meade se extiende también a la industria manufacturera. En Nemak, compañía especializada en componentes ligeros para automóviles, ocupa un puesto de consejero no ejecutivo.

La empresa desarrolla y fabrica piezas utilizadas en vehículos con motores de combustión y eléctricos. Desde el consejo, Meade participa en la supervisión del desempeño y la estrategia industrial, así como en la evaluación de las decisiones relevantes para el futuro del negocio, sin intervenir directamente en sus procesos de producción.