José Antonio Meade y sus cargos en Gigante, HSBC y Chedraui: así avanzó la carrera del excandidato presidencial

Han pasado ocho años desde que José Antonio Meade Kuribreña compitió por la Presidencia de México en las elecciones de 2018, en las que quedó en tercer lugar. Desde entonces, el exfuncionario se ha mantenido alejado de la política partidista, pero ha seguido activo en el mundo empresarial, donde ocupa cargos de distintos niveles en varias compañías.
Este viernes 16 de octubre se informó que el exsecretario de Haciendafue nombrado presidente no ejecutivo de Grupo Gigante , el conglomerado que alguna vez fue propietario de una de las principales cadenas de supermercados del país y que hoy concentra sus negocios en los sectores restaurantero, comercial e inmobiliario.
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Todos los cargos empresariales que ocupa José Antonio Meade
Sin embargo, este no es el único puesto que Meade ha asumido desde su salida de la política nacional. De acuerdo con su perfil actualizado en HSBC , estos son los cargos empresariales que ocupa actualmente y las compañías en las que participa.
La presidencia del consejo no implica que esté a cargo de las operaciones cotidianas, responsabilidad que corresponde a la dirección ejecutiva. Su papel consiste en encabezar las deliberaciones del órgano que supervisa la gestión de la institución.
HSBC Holdings: consejero independiente
Su relación con el grupo financiero se extiende más allá de México. Desde marzo de 2019, el exsecretario de Hacienda forma parte del Consejo de Administración de HSBC Holdings plc, la sociedad matriz del banco con presencia internacional.
Como consejero independiente no ejecutivo, participa en la evaluación de la estrategia y en la supervisión de los directivos. A diferencia de quienes ocupan puestos ejecutivos, no tiene a su cargo la operación diaria del grupo.
Grupo Gigante: asumirá la presidencia del consejo en 2027
El nombramiento más reciente de Meade lo coloca al frente del Consejo de Administración de un conglomerado con presencia en los sectores restaurantero, comercial e inmobiliario. Grupo Gigante, que anteriormente operó una cadena de supermercados, actualmente participa en negocios como los restaurantes Toks , las tiendas de artículos de oficina Office Depot y el desarrollo y la administración de centros comerciales, entre ellos Gran Terraza Coapa.
El exfuncionario fue designado presidente no ejecutivo de su Consejo de Administración el 16 de octubre, aunque asumirá formalmente el puesto el 1 de enero de 2027. Desde esa posición encabezará las sesiones del consejo y participará en la supervisión de la estrategia del grupo, sin que ello implique dirigir directamente sus diferentes negocios.
Fibra Uno: un puesto en el negocio inmobiliario
La trayectoria empresarial de Meade también abarca el mercado de bienes raíces. En Fibra Uno (FUNO), fideicomiso que invierte en i nmuebles comerciales, industriales y de oficinas para obtener ingresos principalmente por rentas, participa como consejero no ejecutivo .
Su función consiste en intervenir en las discusiones y decisiones del órgano de gobierno corporativo, que evalúa el rumbo del negocio, sus resultados y los riesgos asociados con sus inversiones. No se trata de administrar directamente las propiedades, sino de contribuir a la supervisión de la compañía.
Grupo Comercial Chedraui: participa en las decisiones estratégicas
El sector de supermercados es otro de los ámbitos en los que Meade tiene presencia. Como consejero no ejecutivo de Grupo Comercial Chedraui, participa en el órgano encargado de supervisar el desempeño de una cadena que opera en México y Estados Unidos.
Entre los asuntos que se abordan en un consejo de esta naturaleza están los planes de expansión, los resultados financieros y los riesgos que pueden afectar al negocio. Su cargo no supone que esté al frente de las tiendas ni de las decisiones operativas diarias.
Nemak: consejero en la industria automotriz
De los supermercados y los servicios financieros, la participación de Meade se extiende también a la industria manufacturera. En Nemak, compañía especializada en componentes ligeros para automóviles, ocupa un puesto de consejero no ejecutivo.
La empresa desarrolla y fabrica piezas utilizadas en vehículos con motores de combustión y eléctricos. Desde el consejo, Meade participa en la supervisión del desempeño y la estrategia industrial, así como en la evaluación de las decisiones relevantes para el futuro del negocio, sin intervenir directamente en sus procesos de producción.
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Meade también participa en UNICEF
Fuera del ámbito corporativo, Meade también figura en espacios relacionados con asuntos internacionales y sociales. Forma parte del Consejo Directivo del Global Centre on Adaptation, enfocado en impulsar medidas para enfrentar los efectos del cambio climático, y del Consejo Consultivo de UNICEF México, vinculado con las iniciativas de la organización en favor de los derechos y el bienestar de la infancia.
Estos cargos corresponden a una vertiente distinta de su trayectoria: la participación en organismos consultivos y de alcance internacional, en lugar de la supervisión de empresas con fines comerciales.
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La trayectoria política de José Antonio Meade y su candidatura presidencial
Antes de incorporarse de lleno al sector empresarial, José Antonio Meade ocupó cinco secretarías de Estado durante los gobiernos de Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI). Su trayectoria en la administración pública federal se concentró en las finanzas, la política exterior y el desarrollo social.
Entre sus principales cargos destacan:
Secretario de Energía: de enero a septiembre de 2011, con Felipe Calderón.
Secretario de Hacienda: de septiembre de 2011 a noviembre de 2012, con Calderón, y de septiembre de 2016 a noviembre de 2017, con Peña Nieto.
Secretario de Relaciones Exteriores: de diciembre de 2012 a agosto de 2015, durante el gobierno de Peña Nieto.
Secretario de Desarrollo Social: de agosto de 2015 a septiembre de 2016, también con Peña Nieto.
En noviembre de 2017, Meade renunció a la Secretaría de Hacienda para buscar la Presidencia de México como candidato de la coalición integrada por el PRI, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Aunque no tenía militancia priista, se convirtió en la apuesta del partido para competir en las elecciones del 1 de julio de 2018.
Sin embargo, la candidatura del PRI no logró colocarse entre las dos principales fuerzas de la contienda. De acuerdo con los cómputos del Instituto Nacional Electoral (INE), Meade obtuvo 9 millones 289,853 votos, equivalentes a 16.41% de la votación, con lo que quedó en tercer lugar. Andrés Manuel López Obrador, de Morena, ganó con 53.19% de los sufragios, mientras el panista Ricardo Anaya obtuvo 22.27%.