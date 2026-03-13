HSBC: El cuello de botella del crecimiento en México era la falta de proyectos

Aunque considera que la inseguridad es un problema en algunas zonas, el banquero señala la reducción de delitos de alto impacto y extorsiones en gran parte del país, gracias a una política gubernamental que se enfoca en “buscar las causas raíces del crimen”.
De cara a la renegociación o revisión del T-MEC, Arce dijo que no esperan que se discutan muchos temas que afecten a la banca, aunque podría haber diálogo sobre pagos electrónicos. Destacó que la banca mexicana está preparada para un escrutinio más severo de Estados Unidos, ya que se ha invertido en tecnología y cultura de prevención de lavado de dinero.
Sobre el nombramiento de José Antonio Meade como presidente del Consejo de Administración, el mes pasado, Arce dijo que su labor será la de llevar el mensaje a otros países de la importancia que tiene México y la importancia de que se hagan inversiones en el país.
“José Antonio es un gran amigo, un gran profesional y nadie tiene que decir la carrera tan brillante que ha tenido y dedicado 100% por el beneficio de México”, dijo. “Dentro del banco no solo va a ser nuestro chairman de México y de Latinoamérica, sino va a ser también miembro del Holding Board”.
Van por la clase media alta
Ante la llegada de nuevos jugadores digitales, HSBC considera que llegó el momento de ajustar la estrategia.
“Hay bancos que son mucho mejor para un mercado masivo, para un mercado que requiere otro tipo de de producto”, dijo. “Creemos que somos un mejor banco para otro tipo de clientes”.
HSBC busca a los clientes que tendrán más de un producto con ellos: una tarjeta, un crédito hipotecario y uno de auto, por ejemplo.
“Tenemos sectores en los cuales sí nos estamos enfocando: la clase media, media-alta para arriba”, detalló. “Esos clientes pueden usar mejor nuestros servicios no solo en México, sino también internacionalmente”.