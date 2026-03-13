HSBC: El cuello de botella del crecimiento en México era la falta de proyectos

Arce destacó que el año pasado, al haber sido el primer año de gobierno se caracterizó por tener un bajo crecimiento, en línea con lo que ocurre con otros primeros años de gobierno. Además, considera que la situación fiscal en que Sheinbaum recibió la presidencia, tras haber gastado en las obras insignia del sexenio pasado, pusieron en dificultades al presupuesto.

Pero ahora, con el Plan México y el Plan Nacional de Infraestructura, HSBC confía en que este año se detonarán inversiones que ayudarán al país a crecer aunado a que el Banco de México (Banxico) ha bajado la tasa de interés.

Es importante quitar los cuellos de botella porque al final del día la economía es un conjunto de transacciones entre individuos y entre empresas (...) El principal era que no había proyectos y el segundo era saber si los esquemas iban a ser aceptables para invertir o no Jorge Arce, director general de HSBC México

HSBC, cuya cartera de crédito cerró el año pasado en 478,622 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), muestra un interés especial por los proyectos de energía, especialmente la sustentable.

Arce dijo que en los proyectos que presentó el gobierno al sector en semanas previas encontraron proyectos de energía por 26 gigawatts que requieren de inversión.

“Si multiplicas a dos billones de dólares por cada megawatt, te da una inversión importante que se necesita”, dijo. “La parte energética tiene proyectos muy robustos, importantes que van a hacer al país más productivo”.

Estos proyectos tendrán capital de las empresas, dinero del gobierno y financiamiento de los bancos, que es donde entrará HSBC.

Arce dijo que también están analizando las inversiones en puertos y carreteras porque son los que ayudan a la logística del país, pero duda de entrar a trenes de pasajeros por ser proyectos de difícil rentabilidad.