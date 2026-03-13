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Economía

HSBC: El cuello de botella del crecimiento en México era la falta de proyectos

Jorge Arce, director general de HSBC México, dice que los planes de infraestructura del gobierno pueden detonar nuevas inversiones, especialmente en energía.
vie 13 marzo 2026 05:55 AM
HSBC no teme perder su lugar en el mercado y busca enfocarse en clientes de clase media-alta
El banco que dirige Jorge Arce busca ser un banco integral para la clase media-alta. (Bruno Muñoz Tittel)

Tras un 2025 de débil crecimiento económico con 0.8% y en el marco del primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, HSBC México considera que el cuello de botella que impedía el crecimiento ya se destrabó.

Jorge Arce, director general del banco, dijo en entrevista con motivo de la 89 Convención Bancaria que los planes que tiene el gobierno en materia de infraestructura ayudarán a que se cree más inversión en el país.

“Al final del día tenemos proyectos, tenemos un marco de inversión que es aceptable para el sector público y sector privado”, dijo el director del quinto banco más grande por número de activos en México.

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Arce destacó que el año pasado, al haber sido el primer año de gobierno se caracterizó por tener un bajo crecimiento, en línea con lo que ocurre con otros primeros años de gobierno. Además, considera que la situación fiscal en que Sheinbaum recibió la presidencia, tras haber gastado en las obras insignia del sexenio pasado, pusieron en dificultades al presupuesto.

Pero ahora, con el Plan México y el Plan Nacional de Infraestructura, HSBC confía en que este año se detonarán inversiones que ayudarán al país a crecer aunado a que el Banco de México (Banxico) ha bajado la tasa de interés.

Es importante quitar los cuellos de botella porque al final del día la economía es un conjunto de transacciones entre individuos y entre empresas (...) El principal era que no había proyectos y el segundo era saber si los esquemas iban a ser aceptables para invertir o no
Jorge Arce, director general de HSBC México

HSBC, cuya cartera de crédito cerró el año pasado en 478,622 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), muestra un interés especial por los proyectos de energía, especialmente la sustentable.

Arce dijo que en los proyectos que presentó el gobierno al sector en semanas previas encontraron proyectos de energía por 26 gigawatts que requieren de inversión.

“Si multiplicas a dos billones de dólares por cada megawatt, te da una inversión importante que se necesita”, dijo. “La parte energética tiene proyectos muy robustos, importantes que van a hacer al país más productivo”.

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Estos proyectos tendrán capital de las empresas, dinero del gobierno y financiamiento de los bancos, que es donde entrará HSBC.

Arce dijo que también están analizando las inversiones en puertos y carreteras porque son los que ayudan a la logística del país, pero duda de entrar a trenes de pasajeros por ser proyectos de difícil rentabilidad.

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Aunque considera que la inseguridad es un problema en algunas zonas, el banquero señala la reducción de delitos de alto impacto y extorsiones en gran parte del país, gracias a una política gubernamental que se enfoca en “buscar las causas raíces del crimen”.

De cara a la renegociación o revisión del T-MEC, Arce dijo que no esperan que se discutan muchos temas que afecten a la banca, aunque podría haber diálogo sobre pagos electrónicos. Destacó que la banca mexicana está preparada para un escrutinio más severo de Estados Unidos, ya que se ha invertido en tecnología y cultura de prevención de lavado de dinero.

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Sobre el nombramiento de José Antonio Meade como presidente del Consejo de Administración, el mes pasado, Arce dijo que su labor será la de llevar el mensaje a otros países de la importancia que tiene México y la importancia de que se hagan inversiones en el país.

“José Antonio es un gran amigo, un gran profesional y nadie tiene que decir la carrera tan brillante que ha tenido y dedicado 100% por el beneficio de México”, dijo. “Dentro del banco no solo va a ser nuestro chairman de México y de Latinoamérica, sino va a ser también miembro del Holding Board”.

Van por la clase media alta

Ante la llegada de nuevos jugadores digitales, HSBC considera que llegó el momento de ajustar la estrategia.

“Hay bancos que son mucho mejor para un mercado masivo, para un mercado que requiere otro tipo de de producto”, dijo. “Creemos que somos un mejor banco para otro tipo de clientes”.

HSBC busca a los clientes que tendrán más de un producto con ellos: una tarjeta, un crédito hipotecario y uno de auto, por ejemplo.

“Tenemos sectores en los cuales sí nos estamos enfocando: la clase media, media-alta para arriba”, detalló. “Esos clientes pueden usar mejor nuestros servicios no solo en México, sino también internacionalmente”.

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