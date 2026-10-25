Pensión del IMSS e ISSSTE en noviembre: estas son las fechas de pago y cuándo recibirán el aguinaldo

¿Cuándo depositan la pensión del ISSSTE en noviembre?

Las personas jubiladas y pensionadas del ISSSTE recibirán por adelantado la mensualidad de noviembre el jueves 29 de octubre de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de pagos publicado por el instituto.

De esta manera, el depósito llegará antes del inicio de noviembre y de las fechas en que se celebra el Día de Muertos. Por lo tanto, quienes reciben esta prestación no tendrán que esperar hasta el primer día del mes para disponer de sus recursos.



Además de la mensualidad, los pensionados del ISSSTE deben considerar el pago del aguinaldo. El calendario oficial señala que la primera parte de esta prestación se entregará durante la primera quincena de noviembre. La fecha de la mensualidad y la del aguinaldo son distintas.

¿Cuándo depositan la pensión del IMSS en noviembre?

En el caso del IMSS, el calendario oficial de pagos para 2026 establece que el depósito correspondiente a noviembre se realizará el lunes 2 de noviembre. La fecha puede consultarse en el calendario de pago de pensiones del IMSS.

El pago no se realizará el domingo 1 de noviembre, día en que comienza el mes y que es inhábil para las operaciones bancarias habituales. Por ello, la fecha prevista para recibir la pensión es el lunes 2.

Además de revisar cuándo llegará la pensión, los jubilados deben verificar si les corresponde aguinaldo y en qué fecha se entregará. (Instituto Mexicano del Seguro Social /Cuartoscuro)





Así, a diferencia del ISSSTE, que adelantará la mensualidad al jueves 29 de octubre, el IMSS depositará al inicio de noviembre.