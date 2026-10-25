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Pensión del IMSS e ISSSTE en noviembre: estas son las fechas de pago y cuándo recibirán el aguinaldo

El Día de Muertos coincide con el inicio del calendario de pagos de noviembre, pero no todos los pensionados recibirán su dinero el mismo día.
dom 25 octubre 2026 03:30 PM
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Aguinaldo y pensión IMSS e ISSSTE: cuándo pagan y quiénes reciben en noviembre
Los pensionados del IMSS y del ISSSTE tendrán que considerar dos fechas de pago alrededor del Día de Muertos. (Expansión/Archivo)

Las personas pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán el pago correspondiente a noviembre en fechas distintas.

La diferencia es importante para quienes organizan sus gastos alrededor de la fecha de pago, especialmente porque el depósito coincide con las celebraciones del Día de Muertos, que se conmemoran el 1 y 2 de noviembre.

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¿Cuándo depositan la pensión del ISSSTE en noviembre?

Las personas jubiladas y pensionadas del ISSSTE recibirán por adelantado la mensualidad de noviembre el jueves 29 de octubre de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de pagos publicado por el instituto.

De esta manera, el depósito llegará antes del inicio de noviembre y de las fechas en que se celebra el Día de Muertos. Por lo tanto, quienes reciben esta prestación no tendrán que esperar hasta el primer día del mes para disponer de sus recursos.

Imagen ilustrativa. Una mujer revisa un documento con la leyenda "Modalidad 40 IMSS" dentro de una oficina del IMSS, con el logotipo institucional visible al fondo.
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Además de la mensualidad, los pensionados del ISSSTE deben considerar el pago del aguinaldo. El calendario oficial señala que la primera parte de esta prestación se entregará durante la primera quincena de noviembre. La fecha de la mensualidad y la del aguinaldo son distintas.

¿Cuándo depositan la pensión del IMSS en noviembre?

En el caso del IMSS, el calendario oficial de pagos para 2026 establece que el depósito correspondiente a noviembre se realizará el lunes 2 de noviembre. La fecha puede consultarse en el calendario de pago de pensiones del IMSS.

El pago no se realizará el domingo 1 de noviembre, día en que comienza el mes y que es inhábil para las operaciones bancarias habituales. Por ello, la fecha prevista para recibir la pensión es el lunes 2.

pension imss tramites
Además de revisar cuándo llegará la pensión, los jubilados deben verificar si les corresponde aguinaldo y en qué fecha se entregará. (Instituto Mexicano del Seguro Social /Cuartoscuro)


Así, a diferencia del ISSSTE, que adelantará la mensualidad al jueves 29 de octubre, el IMSS depositará al inicio de noviembre.

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¿Cuándo pagan el aguinaldo a pensionados del IMSS e ISSSTE?

Además de la mensualidad, noviembre es un mes importante para algunos pensionados por el pago del aguinaldo. Sin embargo, las condiciones y fechas de entrega no son iguales para ambos institutos.

En el IMSS, las personas que reciben una pensión bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 tienen derecho al aguinaldo anual correspondiente, que se deposita junto con la mensualidad de noviembre, de acuerdo con la información publicada sobre el calendario de pagos.

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Aguinaldo para pensionados del IMSS en 2026: cuándo cae el depósito y quiénes tienen derecho a cobrarlo

Para las personas pensionadas del ISSSTE, el calendario oficial señala que la primera parte del aguinaldo se entregará durante la primera quincena de noviembre. La segunda parte está prevista para comienzos de enero de 2027.

Por ello, conviene distinguir entre el depósito mensual y el aguinaldo, ya que no todos los pensionados reciben esta prestación bajo las mismas condiciones.

¿Qué hacer si no llega el depósito de la pensión?

Si el dinero no aparece en la cuenta bancaria en la fecha prevista, se recomienda revisar primero los movimientos desde la aplicación o el portal del banco. Si el depósito continúa sin reflejarse, las personas pensionadas pueden solicitar una aclaración ante la institución que les corresponde.

Quienes reciben una pensión del IMSS pueden llamar al 800 623 23 23 y seleccionar la opción 3 para recibir atención relacionada con pensionados.

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El calendario de pagos permite a los pensionados organizar sus gastos y conocer cuándo estará disponible su mensualidad. (Andrzej Rostek/Getty Images)

En el caso del ISSSTE, pueden acudir a un módulo de atención al derechohabiente o comunicarse al 55 4000 1000 para solicitar información sobre su pago.

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Conocer las fechas con anticipación permite organizar los gastos y evitar traslados innecesarios a las sucursales bancarias durante los días de mayor movimiento.

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Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto de Seguridad Social para el Servicio de los Trabajadores del Estado Pensiones

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